DHA YURT BÜLTENİ - 22 Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu (3)TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldüren basketbol antrenörü anne Nagihan K. (30) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu (3)

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldüren basketbol antrenörü anne Nagihan K. (30) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nagihan K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında kavga: 3 yaralı

ŞANLIURFA'da, borç nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hızmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Borç nedeniyle husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldırması üzerine 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı. Kavgada yaralanan 3 kişi ise gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinde toplanan kalabalıkPolis ekipleri inceleme yapmasıAcile gelen ambulansGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Tarım işçileri, sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti

BİNGÖL'de, tarım işçileri, verdikleri mola sırasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi sopalarla ayarlayarak halay çektı.Bingöl'de, tarlada budama ve temizlik çalışması yapan tarım işçileri, verdikleri molada birer metrelik sopalarla sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti. Koranavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan tarım işçilerin halay çekme görüntüleri yoğun ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İşçilerin halay görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,-

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Osmaniye'de elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktüler OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tarladan toplanan ıspanaklar, koronavirüs salgını nedeniyle talep azalınca elde kaldı. Üreticiler, satamadıkları binlerce demet ıspanağı, Savrun Çayı'na döktü.

Kadirli'deki 20 bin dekarlık alanda, yaklaşık 7 aydır aralıklarla ekimi gerçekleştirilen ve 'zehirli' söylentileri üzerine sezona kötü başlanan ıspanakta istenilen ivme, bir türlü yakalanamadı. İlçede ıspanak üreten çiftçiler, koronavirüs salgını nedeniyle ürünlerine talep azalınca satamadııkları binlerce demet ıspanakğı tarladan toplayıp, Savrun Çayı'na döktü.

Üretici Soner Topalhan, tarladan toplanan ıspanağın çayda yıkanarak, paketlendiğini, bu sırada bazı üreticilerin elinde kalan ıspanağı buraya döktüğünü belirterek, "Ispanak ekili tarlalarımız halen var ve bazı üreticilerimiz Kadirli iç piyasasına ıspanak kesimi yaptı. Tarlada bırakılsa ıspanak sararacak ve yenmez olacak. Bunun için üreticilerimiz, ıspanağı söktü ve Savrun Çayı'ndaki havuzlara getirerek, yıkamasını yapıp, demet haline getirdi. Şu an kilosu 2 liraya satılan ıspanağa talebin azalması ve sevkiyatlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle üreticinin elinde kaldı. Bazı üreticilerimiz on binlerce demet ıspanağı havuzların ağzını açarak, Savrun Çayı'na bıraktı. Sezon kötü başladı ve öyle de bitti" diye konuştu.

Kadirli merkezden geçen Savrun Çayı'nda kirlilik oluşturan ıspanak demetlerini görenler, şaşırırken, bazı kişiler de suya girerek, yüzen ıspanakları torbalara doldurup, evlerine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Savrun Çayı'nda yüzen ıspanak demetlerinin görüntüsü Su içindeki toplu ıspanakların görüntüsü Çayda akıp giden ıspanak demetlerinin görüntüsüSuda ıspanakları toplayan vatandaşların görüntüleri Kadınların ıspanakları poşete koyması Çaydan detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

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Yurtta kalanlar 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gökyüzüne balon bıraktılar DÜZCE'de yurtlarda karantinada tutulan vatandaşların keyifli zaman geçirmeleri için düzenlenen etkinlikte 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bırakıldı.

Yurt dışından gelen vatandaşlar Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu ile Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutuluyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karantina altında tutulan vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Karantinanın 11'inci gününde vatandaşlara dağıtılan kırmızı beyaz balonlar 'Memleketim' şarkısı eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

Odalarda bulunan vatandaşlar etkinliğe Türk bayrakları ile eşlik ederken bazılar ise balonların üzerine özellikle sağlık çalışanlarına iyi dileklerin bulunduğu notlar yazdı. Karantina altında kalan vatandaşlar son 3 günlerinin kaldığını ve ailelerini özlediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Karantina sürecindeki misafirlerimizle alakalı bugün emniyet teşkilatımızla birlikte bir organizasyon yapmayı planladık. Karantinada kalan misafirlerimize kırmızı bir beyaz olmak üzere uçan balonlar dağıttık. Aynı anda balonların semaya salınmasını istedik. Misafirlerimize farklı bir etkinlik oldu. Bugünde dualarımızı semaya salmış olduk. Bu şekilde etkinliklerimiz karantina süresi sonuna kadar devam edecek." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Balonlar uçurulurken görüntüKarantina altına kalan vatandaşlarla uzaktan röpKarantina altında kalan vatandaşların not yazılı balonlarıİl Müdürü İsa Yazıcı ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Yazlıkçıların akın ettiği Karasu'da 'evde kal' çağrısı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin Sakarya'nın Karasu ilçesindeki yazlıklarına geldiği tespit edilirken, vatandaşlar evde kal çağrılarına uyulmasını istedi. İstanbul'a yakınlığı ve mavi bayraklı plaja sahip olan Karasu, koronavirüs salgını nedeniyle başta İstanbul olmak üzere çok sayıda şehirden kaçan ve ilçede yazlık evleri bulunanların akınına uğradı. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı yaklaşık 20 bin kişinin ilçeye geldiğini belirtirken, "Sağlık ve emniyet sistemimiz bu yoğunluğu kaldırabilecek durumda değil. Lütfen evden çıkmayın.ö çağrısı yaptı. Vatandaşlar da evlerde kalınması yönünde uyarıda bulunurken, 3 gündür süren şiddetli rüzgar da vatandaşları evde kalmaya zorladı.

Belçika'dan aile büyüklerini ziyarete gelen, ancak salgın nedeniyle hava ve kara sınırlarının kapatılmasının ardından ilçede kalan Salim Özdemir, "Yaklaşık 1 ay önce buraya geldim ve burada kaldım. 15 gün kendimi karantina altında tuttum ve mümkün mertebe dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Bu virüs birden yayıldı, ben geldiğimde birçok yerde bu virüs yoktu. Sonradan çoğaldı. İnsanlara kendilerini evlerinde izole etmelerini tavsiye ediyorum, ancak bu şekilde önlenir.ö dedi.

Karasu'da yaşayan Candan Küçükçakır insanların evlerinde kalmasını isteyerek, "Evlerimize kapandık ama görüyoruz ki çarşıda kimse buna dikkat etmiyor. Kızım İstanbul'dan 25 gün önce geldi, bu olaylar başladığı için gitmiyor. Dışarı adım dahi atmıyor. İnsanlar bizim kadar dikkat ederse her şey düzelir. Kimse dışarı çıkmasın.ö diye konuştu.

Bursa'dan ayrılarak 2 ay önce Karasu'ya yerleşen Ramazan Sain ise, "Hastalık gittikçe çoğalıyor, kimse çıkmasın dışarı. Biz uyuyoruz, millette yasağa uysun.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Salim Özdemir röp. Candan Küçükçakır röp. Ramazan Sain röp. Karasu sahil detay Ana cadde detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Kaynak: DHA