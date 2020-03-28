DHA YURT BÜLTENİ - 22 Otobüs terminalinde mahsur kaldılar DENİZLİ Otobüs Terminalinde saat 17.00'den sonra şirketlerin otobüs seferlerini durdurması üzerine çok kişi mahsur kalanlar oldu.

Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

DENİZLİ Otobüs Terminalinde saat 17.00'den sonra şirketlerin otobüs seferlerini durdurması üzerine çok kişi mahsur kalanlar oldu. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, otobüslerle şehirlerarası yolculuk Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek. Yolculuk yapmak isteyenler kurula başvurup, seyahat iznini aldıktan sonra otobüsle şehir dışına çıkabilecek. Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, olağanüstü yaptığı toplantının ardından şu kararları aldı: "Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olmak şartıyla ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının, Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek."

TERMİNALDE MAHSUR KALDILARŞehirlerarası otobüs yolculuğunun koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırılmasının ardından Denizli Otobüs Terminalindeki şirketler de yolcu bulamayınca otobüs seferlerini iptal etti. Saat 17.00'den sonra terminalden otobüs çıkışı yapılmadı. Otobüs terminali ilk kez sessizliğe büründü. Terminal içindeki otobüs firmaları acentelerini naylonla kapattı. Terminalin alt katında hareket eden ilçe seferleri yapan minibüsler de polisler tarafından sıkı denetim yapıldı. Polisler minibüs içini de kontrol ederek yolcu sayısı ve mesafe kuralını denetledi. Başka şehirlerden Denizli'ye gelen yolcular, seferlerin iptal edilmesiyle terminalde mahsur kaldı. Yolcular terminalde memleketlerine nasıl gideceklerini kara kara düşünürken, çaresizce beklemeye başladı.

'HASTA ZİYARETİ İÇİN GELDİM, MAHSUR KALDIM'Yasemin Tekeli, Kocaeli'ye gitmek istediğini ancak otobüs bulamadığı için terminalde mağdur olduğunu belirterek, "Kocaeli'ye gidemiyorum. Kocaeli'de çalıştığım yerde işten çıkaracaklar belki gidemedim diye. Sabahtan beri ağlıyorum. Çay içecek param yok. Sabaha kadar burada oturmak zorunda kalacağım. Şehri de tanımıyorum. Kadın başıma mescitte sabahlamayı düşünüyorum" dedi.Leyla Kutlu, havayolu uçuşlarının iptal edilmesi sonucu otobüsle Antalya'ya gitmek istediğini ancak otogarda kaldığını ifade ederek, "İzmir- Antalya arası uçak biletim vardı. Uçuşlar iptal edildi. Otobüsle şansımı denemek istedim. İzmir'den aktarma yapabilmek için Denizli'ye geldim. Neticede otobüs bulamadım, burada kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

OTOSTOP YAPARAK GELDİĞİM DENİZLİ'DE MAHSUR KALDIM'Muğla'da okuyan üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş ise, okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Kayseri'ye ailesinin yanına gitmek için yola çıktığını ifade ederek, "İzmir'den havayoluyla Kayseri'ye gitmek için bilet aldım ancak uçuşlar iptal oldu. İnternetten Denizli'den Kayseri'ye otobüs bileti buldum ve satın aldım. Otostop yaparak, İzmir'den Denizli'ye geldim. Denizli terminalinde otobüs bulamadım ve mahsur kaldım. Ailemin Kayseri'den buraya gelmesi mümkün değil ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük olasılıkla yine otostopla Muğla'da dönmeye çalışacağım. Arkadaşlarımın yanında kalmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Terminalden detay ve genel görüntüler-Terminalden son çıkan otobüs ve yolculardan detay-Otobüs şirketlerinin ofislerinden detay-Son otobüsün çıkış yapmasından-Polis ekiplerinin ilçe araçlarını denetlemesi-Terminalde mahsur kalan Yasemin Tekeli, Leyla Kutlu ve Ayşenur Deliktaş ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,=======================================

Eskişehir otogarında otobüs seferleri iptal edildi (2)SEYAHAT İZİN KURULU OLUŞTURULDU

Koronavirüs salgınının yayılmaması için Bilim Kurulu'nun kararıyla şehirler arası yolculuklar valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Kararın 17.00'den itibaren uygulanmaya başlamasıyla Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde anonslar yapılarak şehirler arası seyahatin sonlandırıldığını ve otogarın boşaltılması istendi. Seyahat firmaları da iş yerlerini kapattı. Eskişehir Valiliği koordinesinde kurulan Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Otogara gelen Kurul Başkanı Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, toplanan kalabalığa yasağın başladığını ve geçerli mazereti olanların dışında kimseye seyahat izni vermeyeceklerini söyledi.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDİLEREskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de sık sık otogarda bir araya gelerek bilgi almaya çalışan kalabalığa 'sosyal mesafe' hatırlatması yaparak en az 1 metre mesafede durmalarını istedi. Kurul üyeleri ve yolcular arasında zaman zaman kısa süreli tartışmalar yaşandı. Herkes kendi durumunu ve mağdur olduğunu kurula anlatmaya çalıştı. Kurul Başkanı Yılmaz, herkesin başvurusunu alacağını ve değerlendireceklerini söyledi. Daha sonra 1'er metre arayla sıraya giren yolcuların mazeret başvuruları alındı.

YOLCU AZ, FİRMALAR SEFERLERİ İPTAL ETTİEskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan seyahat firmaları da karar üzerine seferleri iptal ederek iş yerlerini kapattı. Çok az sayıda yolcu olduğu için sefer yapamayacaklarını ifade eden firma görevlisi Eray Denizli, "İçişleri Bakanlığının aldığı kararla otobüs seferlerimiz durduruldu. Ona istinaden beklememizin bir mantığı yok. Evimizde geçireceğiz biz de bu günleri. Kapalı kalma süresi devlete bağlı, bizim elimizde değil. Ulaştırma Bakanlığı ne zaman izin verirse o zaman gelip açacağız. Bakın yanda da komşularımızın hepsi kapattı, bekleyeceğiz. Uygulama nedeniyle otobüs kapasitesinin yarısı dolduğundan dolayı kimse sefer düzenlemiyor zaten. Bu şartlarda maliyetleri de kurtarmadığından dolayı kapatmak daha mantıklı" dedi.

KÜTAHYA'DA DA SEFERLER DURDUİçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kararları kapsamında Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde saat 17.00 itibariyle seferler durduruldu. Belirlenen şartları taşıyan yolcular, Seyahat İzin Kurulu'nca verilecek olan seyahat izin belgesi alması durumunda firmalar tarafından konulacak seferlerle iller arası yolculuk yapabilecek.Kütahya Valiliği tarafından kurulan Seyahat İzin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirirken, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali otobüs ve yolcu trafiğine kapatıldı. Polisler tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, iller arası seyahat etmek için terminale gelen yolcular, bir dilekçe ile Seyahat İzin Belgesi alabilmek için kurula başvurdu. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden veya ağır hastası olanlar ile özellikle son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların seyahat etmesine izin verilecek olan karar gereği bundan sonra seferler Seyahat İzin Kurulu'nun belirleyeceği gün saatlerde yapılacak.Firma Yetkilisi Muhlis Uzunay, saat 17.00 itibariyle seferlerin durdurulduğunu ifade ederek, "Firma olarak alınan karar neticesinde saat 17.00'da kadar olan seferlerimizi sağlık bir şekilde gönderdik. Valilik tarafından kurulan kurulla birlikte seferlerimizi halledeceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Yapacağımız seyahatlerde gitmesi zorunlu olan, sağlık sorunu olan kişilere yardımcı olacağız. Ama mecburiyeti ve zorunluluğu olmayan hiç kimseye bilet kesmeyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(ESKİŞEHİR)-Eskişehir otogar-Toplanana kabalık-Anons yapılarak seyahat yasağının duyurulması-Görevli anonslar detay-Polisin uyarıları-Kurulun açıklama yapması-Firmaların işyerlerini kapatması-Astıkları bilgilendirme yazısı-Firma görevlisi Eray Denizli ile röp.-Genel görüntüler

(KÜTAHYA)-Otogar girişinden görüntü-Otobüs çıkışı ve polisin kontrolü-Firma görevlisi röporjı-Detay görüntüler-Komisyondan görüntü-Otogar içinde kapatıldığına dair anonslar-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR-KÜTAHYA,===============================================

AŞTİ'deki evsizler, şefkat evlerine yerleştirildi ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yaşayan evsizler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine yerleştirildi.Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AŞTİ'de yaşayan evsizlerin, güvenli bir yerde barınmalarına karar verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, AŞTİ'de yaşayan evsizleri tek tek tespit etti. AŞTİ çıkışına getirilen 31 kişi, misafir edilmek üzere 2 otobüs ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şefkat evlerine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Evsizlerin AŞTİ çıkışına getirilmesiEvsizlerin otobüsler ile götürülmesiGenel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA,====================================

Husumetlisine ateş etmek isterken, yanlışlıkla 2 kişiyi yaraladı KONYA'da hurdacı Savaş K., husumetli olduğu kişiye av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada kaldırımda olan Erol E. (46) ve Kenan Ç.'ye isbaet etti. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, Savaş K. de gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Savaş K. at arabasıyla hareket halindeyken iddiaya göre, husumetli olduğu bir kişiyi gördü. Bunun üzerine yanındaki tüfeği çıkaran Savaş K. bu kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kaldırımda bekleyen Erol E. ve Kenan Ç.'ye isabet etti. Yara almayan ve adı belirlenemeyen husumetlisi olduğu kişi de olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Savaş K. de polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ablasının evine sakladığı tüfek de polis tarafından ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden detayGenel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR(Konya),=====================================

Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine balı Hanköy Mahallesi'nin ardından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. İstanbul'dan Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne gelen bir vatandaşın rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı. Dışarıdan gelen kişinin mahallede temas ettiği kişiler tek tek tespit edilerek ateşleri ölçülüp, sağlık taramasından geçiriliyor.

ÇATAK'TA İKİ MEZRA KARANTİNAYA ALINDIKoronavirüs nedeniyle Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da karantinaya alındı. Mezranın birinde yaşayan bir kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine, güvenlik güçleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak karantinaya aldı. Mezrada kadının temas ettiği kişiler de tespit edilerek, sağlık taramasından geçirilmeye başlandı.DHA muhabirinin telefonla görüştüğü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç ile Çatak ilçesinin Çemik e Tellikaya mezralarının tedbir amaçlı karantinaya alındığını söyledi.

Haber: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN,===============================

Karantina yurdunda doğum yaptı MERSİN'de Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan bir kadın doğum yaptı ve bebeğe Azra ismi verildi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı kız öğrenci yurdunda karantinada doğum yapan anne ile telefonda görüntülü konuştu. Anne ile konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdumuzda karantinada bulunan bir ailemizin bebeği dünyaya geldi. Hoş geldin Azra bebek. Gelişin şifamıza, iyiliğimize vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: SONER AYDIN/ MERSİN,

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Kaynak: DHA