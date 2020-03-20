DHA YURT BÜLTENİ-22 Polisten sağlık çalışanlarına destekSAKARYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binası çatısına çıkan ve bina önünde toplanan polisler, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Polisten sağlık çalışanlarına destek

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binası çatısına çıkan ve bina önünde toplanan polisler, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasında bir araya gelen polisler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrı sonrasında saat 21.00'da binanın pencereleri ve çatısına çıkarak, binanın önünde toplanarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. Polisler alkışlar ve siren sesleriyle sağlıkçılara desteklerini gösterdi. Vatandaşlar da pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Ülkemiz koronavirüsle mücadelede tüm dünyanın takdirini topladı. Bu mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyor ve onları selamlıyoruz. Sağlık kurulumuzun önerdiği tedbirlere uyulduğu zaman inanıyorum ki, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sorunun üstesinden geleceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bina önü polislerin hazırlığı

Polislerin alkışlaması Polislerin selam durmasıVatandaşların alkışlaması

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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Kayseri'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

KAYSERİ'de, vatandaşlar koronavirüs ile mücadelede kapsamında özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak ve ışıklarını yakıp söndürerek destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' kitlesel etkinliğe dönüştü. Melikgazi ilçesinde saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkış tuttu. Vatandaşlar ayrıca, evlerinin ışıklarını dakikalarca yakıp söndürdü. Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak vatandaşları destekledi.

Görüntü Dökümü: -------------------------Binalardan görüntü-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı

ADANA'da, Osmaniye'de ve Mersin'de vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı 24 saat saat mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için dün olduğu bugün de evlerinin balkonlarından 1 dakika alkış tuttu.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakası artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saat aralıksız salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla sosyal medya üzerinden dün akşamdan itibaren her akşam saat 21.00'de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Adana, Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, dün olduğu gibi bugün saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkıp bir dakika boyunca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Apartmlardan görüntü-Alkış ve ıslık sesleri-Evlerin açalıp, sönüdürülen ışıkları-Yoldan geçen araçların korna çalarak destek vermesi-Genel görüntüler

Haber - Kamera: ADANA,

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Eskişehir ve Kütahya'da sağlık çalışanlarına 'alkışlı' destek ESKİŞEHİR ve Kütahya'da korona virüsü nedeniyle büyük risk altına olmalarına rağmen 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, evlerinin balkonlarında saat 21.00'de 1 dakika boyunca alkışlayarak tempo tuttuı. Trafikteki araçlar da korna çalarak destek eylemine katıldı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, birçok ülkeyi etkilemeye devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye'de ve dünyada birçok farklı iş kolunda faaliyetler geçici süreyle durdurulurken, sağlık çalışanlarının mesaisi 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında kafe, kıraathane ve eğlence merkezlerinin kapatılmasının ardından evlerinde bulunan vatandaşlar ise büyük risk altında bulunan sağlık çalışanlarına desteklerini evlerinin balkonlarından veriyor. Eskişehir'de saatler 21.00'ı gösterdiğinde balkonlarına çıkanlar 1 dakika boyunca alkışlarıyla sağlık çalışanlarını destek eylemi yaptı. Bazıları ise balkon ışıklarını açıp kapattı. Trafikteki araçlar ise kornalarıyla balkon eylemine destek verdi.

KÜTAHYA'DA YOĞUN KATILIM

Kütahya'da da saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkanlar 1 dakika boyunca alkışlayıp sağlık çalışanlarına olan desteklerini gösterdi. Osman Gazi Mahallesi Modern evlerde yaşayan site sakinleri de sağlık çalışanları için 1 dakika alkış eylemine katıldı. Site Müdürü Nail Kaygısız, sağlık çalışanlarının canlarını hiçe sayarak görev yaptıklarını belirterek, "Sağlık çalışanları olsun, doktorlarımız olsun ayda yılda bir kere değil senenin 365 günü alkışa layıktır. Canlarını çocuklarını hiçe sayarak bizim için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Her gün alkışı hak ediyorlarö dedi.

Site sakinlerinden Dr. Selçuk Özkan ise sağlık çalışanı olarak bu etkinliğin çok faydalı ve motivasyonu arttırıcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ön cephede çalışan öncelikle acil hekimleri, enfeksiyon uzmanları, yoğun bakım çalışanları olmak üzere bu sitede oturan sağlık çalışanları da var. Onlar içinde moral olduğunu düşünüyorum. Sağlık çalışanı arkadaşlarla konuştuğumuzda duygulandıklarını görüyoruz. Sitemizde oturanlara ve halkımıza çok teşekkür ederiz. Özellikle son yıllarda sağlık çalışanlarının maruz kaldığı kötü davranışları da göz önünde bulundurursak çok faydalı olduğunu düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(ESKİŞEHİR)-Balkonlara çıkanlar-Işıkları açıp kapatanlar-Alkışlı destek eylemi-Sokak ve apartmanlar-Trafikteki araçların kornalı desteği-Genel görüntüler--------------------------(KÜTAHYA)-Alkış tutan site sakinlerinin görüntüleri-Site müdürü röportaj-Doktor röportaj

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA-

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Uşak, sağlık çalışanları için alkış tuttu UŞAK'ta, koronavirüsle mücadelede özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için vatandaşlar, balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vatandaşları sosyal medya hesabından özverili sağlık çalışanlarını Türkiye genelinde saat 21.00'de balkonlardan alkışlamaya davet etmesi üzerine vatandaşlar bu akşam da destek eylemine katıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde 24 saat fedakarca çalışan sağlık görevlileri için saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, destek için alkış tuttu. Aynı saatte trafikte olan araç sürücüleri de korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Evlerinin balkonlarından alkış tutan vatandaşlardan-Genel ve yakın detaylar

Haber- Kamera: Feyzi Davulcu/ UŞAK,

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İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alevli destek

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, itfaiye ekipleri koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için yere alevlerle 112 yazarak alkış tuttu.

Koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için vatandaşlar balkonlarda alkış tutarken İnegöllü itfaiyeciler de saat 21.00'de istasyon önünde 112 yazısı yakarak sağlıkçılar için alkış desteğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------İtfaiyecilerin yere 112 yazarak yakması-İtfaiye ekiplerinin alkış tutması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek

KARABÜK'te saat 21.00'da balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan binalarda oturan vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına uyarak saat 21.00'da evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı. Sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlar, 1 dakikalık alkış sonrasında evlerine girdi. Hastanenin önünde bulunanlar da sağlık çalışanlarını alkışladı. Yoldan geçen araçların sürücüleri ise kornalarını çaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEvlerinin balkon ve pencelerine çıkanlarIşıkları yakıp söndürenlerHastaneden görüntü, hastanenin önünde bulunanların alkışmalasıYolda yürüyenlerin alkışlaması

Sürücülerin araçların kornasını çalması

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

Kaynak: DHA