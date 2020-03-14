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Diyarbakır, Bodrum, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 22

Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı DİYARBAKIR'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

14.03.2020 02:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:43
DHA YURT BÜLTENİ - 22

Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı

 

DİYARBAKIR'da minibüs ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Fetih Fidanboy yönetimindeki 55 H 1271 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AJF 805 plakalı otomobil, Tekel kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise ekiplerin çalışmasının ardından otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yapan araçlarYaralılar112 sağlık ekipleri ve ambulanslarPolis ekipleriVatandaşlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,=============================

Bodrum 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı EGE Denizi'nde, Bodrum açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bodrum ve çevresinden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 00.57'de merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Bodrum ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem, meydana geldi. Zeminden 23.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir yıkım yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Haber: BODRUM(Muğla),========================

Aydın'da kaza: 1 ölü

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, saat 20.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pamukören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Avcı (65) yönetimindeki 09 F 6278 plakalı otomobil ile Osman Pehlivan'ın kullandığı 03 EY 215 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Avcı'yı Kuyucak Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan kaza sonrasında Aydın-Denizli Karayolu'nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK(Aydın),

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Kaynak: DHA

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