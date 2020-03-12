DHA YURT BÜLTENİ - 22 Suriyeli tüccar silahlı saldırıda öldürüldü KAYSERİ'de, evinin sönünde silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli tüccar Muhammed Elhac (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Suriyeli tüccar silahlı saldırıda öldürüldü

KAYSERİ'de, evinin sönünde silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli tüccar Muhammed Elhac (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 22.30 sıralarında Erkilet Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Gıda işi ile uğraştığı öğrenilen Suriyeli Muhammed Elhac, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Elhac, vucuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralalan Elhac'ı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine götürdü. Suriyeli Elhac, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,======================================

Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü ADIYAMAN'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B.'yi (44) tabanca ile vurarak öldürdü.Olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti. Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. layla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Polis ekipleri-Cinayeti işleyen kızın evden çıkartılması-Cinayet işleyen kızın polis aracına bindirilmesi-Cenaze aracının gelişi-Cenazenin evden çıkartılması-Cenazenin araca konulması-Mahalle sakinleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

Panelvanın çarptığı kişi öldü

ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Elçi (48), panelvanın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Elinde çantasıyla bulvardan karşıya geçmek isteyen Kutbettin Elçi'ye, Oktay U. (59) yönetimindeki 01 GD 895 plakalı panelvan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol üzerinde metrelerce savrulan Elçi'nin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Elçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Panelvan sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Trafik kazası levhası ve trafik polisleriÜzeri örtülü ceset ve başında bekleyen mahalle bekçileriÖlen kişinin yola savrulan çantasıPolisin çantada arama yapmasıPolis araçlarıYayaya çarparak ölümüne neden olan panelvanPanelvanın hasar gören yerleri Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,=======================================

Gübre yüklü kamyon devrildi, TEM'de araç kuyrukları oluştu

BOLU'da, TEM yolunda otomobile çarpan tavuk gübresi yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki gübre yola saçılırken, TEM'in Ankara yönünde araç kuyrukları oluştu.Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM yolunun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Vedat Çetinkaya yönetimindeki 14 EA 477 plakalı tavuk gübresi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Murat Özen'in kullandığı 34 HU 0623 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyon devrilerek sürüklendi. Bu sırada kamyonda yüklü olan tavuk gübreleri yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, TEM yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.Ekipler kazaya karışan araçların kaldırılması ve yola saçılan tavuk gübresini temizlemek için çalışma yaptı. Karayolları ekipleri, ortaya çıkan kötü koku nedeniyle yolu temizlerken zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yapan araçlar-Yoldaki gübre-Kamyon sürücüsü ile röp.-Yoldan görüntüler-Bekleyen araçlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,==================================

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor DİYARBAKIR'da belediyeye ait ve özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte edilmeye başlandı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, salgın hastalık riskine karşı belediye ait ve özel tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemine başladı. Temizlik ekipleri her gece günlük seferini tamamlayan toplu taşıma araçlarını püskürtme cihazıyla dezenfekte ediliyor. Bunun yanı sıra havalimanı, camiler, kamu kurumları, otogarlar ve alışveriş merkezi gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar da dezenfekte edilmeye başlandı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanı Mustafa Korkutan, "Daha önce başladığımız dezenfekte işlemlerini bugün itibari ile hız kazandırarak ilimizde bulunan havaalanı, camiler, kütüphaneler, toplu taşıma araçlarının tümü, minibüsler, taksiler, kamu kurumları, taziye evleri, otogar, ilçe otogarları, alışveriş merkezleri, yeşil alanların olduğu parklar, çocuk oyun alanlarının tümünde salgın hastalıklara karşı dezenfekte işlemini başlattık. Yapılan dezenfekte işlemlerine 250 personel katılıyor. Bu işlem 17 ilçede her gün rutin olarak yapılacak" dedi.

'1700 OKULDA YARIN BAŞLAYACAK'Okul servisleri ve okullar ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olduklarını belirten Korkutan, "İlimizde bulunan bin 700 okulun ilaçlanmasına ilişkin de yarın itibariyle kentte bulunan bütün okullarda dezenfekte işlemleri eş zamanlı başlayacaktır. 20 gün boyunca sıklıkla bu işlemler devam edecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Dezenfekte yapan ekiplerden detayMustafa Korkutan'ın konuşmasıDezenfekte işleminden genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,=======================================

Kahramanmaraş'ta okullar dezenfekte ediliyor KAHRAMANMARAŞ'ta resmi ve özel tüm okullar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Ayrıca tedbir kapsamında bugün yapılması planlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü programı ertelendi.Türkiye'de koronavirüs vasının görülmesiyle alınan tedbirler de artırıldı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, çalışmalar kapsamında resmi ve özel anaokulu, ilk, orta ve liselerden oluşan 1050 okulun dezenfekte edileceğini söyledi. Yılmaz, koronavirüsle mücadele konusunda Bakanlığın belirlediği program dahilinde okullarda dezenfekte çalışması başlatıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Program dahilinde Kahramanmaraş'ımızdaki 11 ilçemizde resmi ve özel tüm okulların tamamında dezenfekte çalışmalarını hafta başı itibariyle başlatmıştık. Her gün bir program dahilinde hem yerel imkanlar, hem kamu imkanları hem de belediyelerimiz ve diğer kamu kuruşlarının katkılarıyla okullarımızı dezenfekte ediyoruz. Özellikle bu işi takip etmek üzere İl Milli Eğitim Müdürü yardımcımız başkanlığında bir komisyon oluşturduk. Komisyonumuz 7/24 okullarımızı, özellikle okullarımızın akşam üstü tatile girdiği andan itibaren geç saate kadar okullarımızın dezenfekte çalışmalarını takip ediyor. Zannediyorum 1-2 gün içerisinde tüm okullarımızın dezenfekte çalışmalarını tamamlamış olacağız. Özellikle öğrencilerimizin yoğun bir şekilde kullandığı musluklar, kapı kolları ve metala bulaşıp daha kalıcı olduğu için metal alanlar başta olmak üzere ilgili yerlerin temizlik işleri düzenli bir şekilde yapılıyor. İnşallah bir sıkıntı oluşmayacak diye ümit ve temenni ediyoruz. Sadece okulun dezenfekte edilmesi yetmiyor, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin sürekli ellerini yıkaması, hijyene dikkat etmeleri gerekiyor." Okulların dezenfekte edilmesinde kimyasal madde tedarik edilmesi konusunda katkı sağlayan Mustafa Uludağ ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 3 okulu ücretsiz olarak her hafta dezenfekte edeceğini söyledi. Uludağ, "Dezenfektasyon olarak çamaşır suyunun hammaddesi olan sodyum klorür sıkıyoruz. Ayrıca firmamıza ait ozon cihazı ile de kapalı alanların içerisine ozon veriyoruz 10'ar dakika. Daha sonra da genel temizlik yapılıp havalandırmaya bırakıyoruz. Böylece yavrularımızı bu virüsten biraz daha korumuş oluyoruz" dedi.

PROGRAMLAR İPTAL EDLİYORÖte yandan bugün yapılması planlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü programı da ertelendi. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sağlık tedbirleri nedeni ile tüm salon programları ileri bir tarihe ertelenmiş ve dolayısıyla yarınki (Perşembe) yapılacak olan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı da ileri bir tarihe ertelenmiştir."

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Dezenfekte çalışmalarıCemal Yılmaz ile röp.Dezenfekte çalışmalarından detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak. MUĞLA'da sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek için Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi, Dalaman Havalimanı güzergahına yerleştirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Dalaman ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin de görebileceği havalimanı güzergahında belirlenen noktalara Türkiye'nin otomobilinin trafik polisi aracı maketini yerleştirdi. Maket ile sürücülerin trafik kurallarına uyarak kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Trafikte yapılacak hatalarda caydırıcı özelliğe sahip olduğu belirtilen maket polis otomobilinin üzerinde bulunan tepe lambasının ise güneş enerjisi ile 24 saat çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Maket aracın genel görüntüsü

Haber: Ercan KAYLI/ DALAMAN(Muğla),

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Kaynak: DHA