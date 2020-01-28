DHA YURT BÜLTENİ-22

28.01.2020 04:06 | Son Güncelleme: 28.01.2020 04:06

'Dur' ihtarına uymayan ve bekçilere ateş edilen otomobil, polis memuruna çarptı

HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden mahalle bekçilerine ateş açıldı. Kaçmaya çalışırken önüne çıkan bir polis memuruna çarparak yaralayan otomobilin sürücüsü, daha sonra aracı ve yanında bulunan Döndü K.'yı olay yerinde bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Saat 23.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi Ümit Sokak'ta uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri 31 DU 909 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücü, uygulama noktasındaki mahalle bekçilerine tabancayla ateş açtı. Bekçilerin de karşılık vermesi üzerine kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü, durdurmaya çalışan polis memuru Malik Kadirsoy'a çarpıp, yaklaşık 10 metre sürükledi. Olayın ardından otomobilin sürücü, içerisinde arkadaşı Döndü K.'nın da bulunduğu aracı terk edip, yaya olarak kaçtı.

Yaralı polis memuru, vatandaşlar ve meslektaşlarının yardımıyla otomobilinden altından çıkartılıp, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekleri, otomobilde bulunan Döndü K.'yı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaçarken yere poşet içinde uyuşturucu madde attığı tespit edilen ve adının Nuri K. olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden genel görüntüŞüpheli aracın genel görüntüleriOlay yeri inceleme ekibinin çalışmalarından genel ve detay görüntülerOlay yerinden detay görüntüler

Haber- Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, ============================

Adana'da hava destekli terör uygulaması ADANA'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, 6 noktada helikopter ve drone destekli uygulama yaptı. Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda TEM Şube Müdürlüğü, müzahir bölgelerde Asayiş, Çevik Kuvvet, Narkotik, Özel Harekat, Trafik şubeleri ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katılımıyla 6 farklı noktada uygulama yaptı. Polis helikopteri ve drone ile havadan destek verilen uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapıldı. Ekipler, araçlardan indirdikleri ve şüphelendikleri kişilerin GBT sorgularını gerçekleştirdi. Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bölgedeki esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama, gece saatlerine kadar devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Uygulama alanından görüntüUzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisiPolislerin araçlarda arama yapmasıDrone'nın kaldırılmasıPolis helikopterinden görüntüİl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vatandaşlarla sohbet etmesiAktaş'ın kucağına aldığı bir çocuğu öpmesiGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ==========================

Muğla, Elazığ depremi için tek yürek oldu

MUĞLA Büyükşehir ve 6 ilçe belediye başkanlıkları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle bölgeye 9 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi. Yardım TIR'ında çocuklar ve büyükler için kışlık giyecek, bebek maması ve bezi, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, çeşitli gıda maddeleri ve un yer aldı.

Muğla Büyükşehir ile Bodrum, Datça, Menteşe, Milas Marmaris, Fethiye belediyeleri, Elazığ'da deprem felaketini yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla, olay gecesinden itibaren yardım hazırlıklarına başladı. 'Muğla, Elazığ depremi için tek yürek' sloganıyla başlatılan çağrıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kısa zamanda aralarında çocuklar ve büyükler için her tür kışlık giyecek, bebek bezi, maması, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, kuru gıda ürünleri, un, peynir, yoğurt ve zeytinyağından oluşan 225 ton yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemelerinin yüklendiği 9 TIR için Muğla Sosyo Kültürel Alan'da uğurlama töreni düzenlendi. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, daire başkanları, belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Gürün, depremin ilk günü AFAD ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Herhangi bir araç-gerece ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu söyledik. Talep gelmesi durumunda araçlarımız göreve hazırdı. Muğla genelindeki vatandaşlarımızın topladıkları malzemeleri Elazığ'a gönderiyoruz. TIR'larda görev yapan arkadaşlarımız malzemeleri emin ellere teslim edecekler. İhtiyaç duyulan her şey TIR'larımızda mevcut. Elazığ'da görev yapan kurtarma ekiplerine teşekkür etmek istiyorum. Hiç uyumadan önemli bir görevi yerine getirdiler. Böyle bir acıyı inşallah bir daha yaşamayız. Deprem kuşağındayız. Fayların birisi de Batı Anadolu kuşağında bulunuyor. Kurumlarımızla deprem ve afetlerle ile ilgili koordinasyon toplantıları yapılıyor. Bize düşen görevleri üstleniyoruz. Önümüzdeki günlerde deprem konusunda sempozyum yapmak istiyoruz. Risklerimizi en aza indirmek için masaya yatırıp halkımız ile paylaşacağız. Muğla'nın en büyük avantajı binalardaki kat sayısının az olmasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından 9 yardım TIR'ı, Elazığ'a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yardım tırlarından görüntü -Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşması-Yardım tırlarının uğurlanması

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/MUĞLA, ==========================

Tartıştığı yeğenlerini bacaklarından vurdu ADANA'da Emrah K. (31), çıkan kavgada yeğenleri Yusuf (17) ve Osman K.'yi (14) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Emrah K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79112 Sokak'ta meydana geldi. Emrah K., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle yeğenleri Yusuf ve Osman K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah K. tabancasını çıkarıp yeğenlerine 7-8 el ateş etti. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği iki çocuk, kanlar içinde kalırken, Emrah K. kaçtı. Yaralı çocuklar, dedeleri tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Çocuklar ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden görüntüPolislerden görüntüYerdeki mermi çekirdiği ve boş kovanlardan görüntüPolslerin olay yerine inceleme yapmasıGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Kaynak: DHA