DHA YURT BÜLTENİ-22

25.01.2020 03:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:08

Darıca'da 3 araç çarpıştı: 11 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerlemekte olan 41 TR 358 plakalı hafif ticari araç, sokaktan caddeye çıkan 41 TZ 636 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra karşı yönden gelmekte olan Ali Hızlı idaresindeki 34 COA 278 plakalı minibüsle çarptıştı. Kazada minibüs içerisindeki 2'si çocuk 6 kişi ile birlikte diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 4 kişiyi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, 7 kişiyi ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 11 kişi tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği Çelikoğlu Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntülerCaddeden görüntülerTrafik ekipleri görüntüsüHABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ,

==============================

Polisten kaçarken kaza yaptı, kız arkadaşı feryat etti Düzce'de, tabanca ile havaya ateş eden otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca durağa çarptı. Yaralanan sürücünün kız arkadaşı Eda P., sağlık ekibinin kendisine müdahalede bulunduğu sırada, "Beni bırakın, ona bakın. Ben onsuz yaşayamam" diye feryat etti.

Olay, gece saatlerinde Düzce Kazukoğlu köyü sapağında meydana geldi. Polis, otomobilde bulunan kişinin tabanca ile ateş ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobil, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda görülerek durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü İsmail E. kaçmaya başladı. İsmail E. otomobilin hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarparak devrildi. Sürücü İsmail E. ve yanında bulunan kız arkadaşı Eda P. yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Eda P. bu sırada, "Beni bırakın, ona bakın. Ben onsuz yaşayamam" diye feryat etti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İsmail E. ve Eda P., Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, tabancaya el koyarken, sürücünün yakınları ise olay yerine gelerek, otomobilin içine bakmaya çalıştı. Polis ekipleri, sürücünün yakınlarına engel oldu. Polise mukavemette bulunan bir kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza yapan aracın görüntüsüYaralılara sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsüYaralı kadının feryat etmesiOlay yerinde bulunan silahın görüntüsüOlay yerine gelen ve polise mukavemette bulunan yaralı yakınlarının görüntüsü detaylarDosya adı dzckovalamacakazaHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

==============================

İşçi servisi ile cip çarpıştı: 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işçi servisi ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Cipte bulunan yolcu araçtan fırlarken, sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Ozan Ulaş(35) yönetimindeki 67 AG 433 plakalı cip, Saip Özdemir'in(40) kullandığı 67 UF 422 plakalı isçi servisi ile çarpıştı. Kazada cipte bulunan Ömer Celepci araçtan fırlayarak çimenlik alana yuvarlandı. Sürücü Mustafa Ozan Ulaş ise araçta sıkıştı. Ulaş, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada yaralanan işçi servisindeki Saip Özdemir ile işçiler Gökhan Sürol (33), Nejdet Kalafat (34) Ergin Çınar (39) ile cipte bulunan yaralılar, özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazada cip sürücüsü Mustafa Ozan Ulaş'ın 1.06 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: ------------------------------Kaza yerinden detay-İtifaiye ekiplerinin yaralıları çıkarması -AMbulansa taşınması-DetaylarDosya Adı: ergkazaHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: DHA