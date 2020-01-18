DHA YURT BÜLTENİ - 22

18.01.2020 02:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 02:22

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (3)

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL, HASTANEYE GELDİ

Eski Başbakan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 20 gün önce tedaviye alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21.20'de yaşamını yitirdi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, hastaneye gelerek Ecevit'in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

'BÜLENT ECEVİT'İN YANINA DEFNEDİLMESİ İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ'

Aksakal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Türk siyasetine büyük hizmetleri geçmiş bir kişilikti. Başbakanımız Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in eşiydi. DSP olarak hadisenin sahibiyiz. Süreci takip edeceğiz. Defin işlemleriyle ilgili söyleyebileceğim herhangi bir açıklama yok. Çünkü Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit bir sevgi timsaliydi. Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı. Toprakta da beraber yatmayı arzu ederlerdi. Bülent Ecevit rahmetli olduğunda özel bir mezar yeri hazırlanmıştı. Ancak Sayın Başbakanımızın Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi öngörülmüştü. Biz de sayın Cumhurbaşkanımıza Rahşan Ecevit'in bu son arzusunu ilettik. Aynı yerde yatabilmeleri için kendilerinden önemle destek bekliyoruz. Bu bir insani yaklaşımdır. Bu bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyor. Eğer uygun görülürse ki uygun görülmesini arzu ediyoruz. Uzunca bir süredir tedavi ediliyordu. Bir ara iyileşti. Biz bunu takip ediyoruz. Yaşlılığa da bağlı olarak bir sıkıntı vardı. Allah öbür dünyasını iyi etsin" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Aksakal'ın açıklaması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,=====================================

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (4)BAKAN KOCA: MERHUMEYE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rahşan Ecevit'in vefatına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koca, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,==================

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (5)AKSAKAL, BAŞHEKİMLİK ADINA AÇIKLAMADA BULUNDU

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in vefatına ilişkin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği adına açıklamada bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile birlikte kameraların karşısına geçen Aksakal, "Türk siyasetinde önemli bir yeri olan Başbakanlarımızdan DSP'nin Onursal Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'in saygıdeğer eşleri ve DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'i son yolculuğuna uğurlayacağız. Bugün kendileri Hakk'ın rahmetine kavuştular. Uzunca zamandır bir tedavi süreci yaşıyordu. Bu konuda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizin de basın açıklamasını sizlerle paylaşmak isterim; '26.12.2019 tarihinden itibaren hastanemizde akciğer enfeksiyonu ve kronik böbrek hastalığı tanılarıyla yatırılarak tedavisine başlanmış ve 27 Aralık 2019 tarihinde genel durumunun bozulması üzerine Dahiliye Yoğun Bakımı'nda tedavisine devam edilmiştir. Ancak çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Ocak 2020 yani bugün saat 21.10 itibariyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.' Türk milletinin başı sağ olsun cenazeyle, defin işlemleriyle ilgili sürecin yarın sizlerle paylaşılacak. O Program çerçevesinde gerekli merasim düzenlenecektir" açıklamasında bulundu.

'2007 YILINDA ALINMIŞ KARAR VAR'Ecevit'in Devlet Mezarlığı'nda defnedilmesi talebi için konuşan Aksakal, "Bu konuda Cumhurbaşkanlığı nezdinde iletişime geçtik. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü'yle görüşmelerimizi sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanına talebimiz iletildi. Daha önceden de bu konuda bir karar alındığı yönünde bir bilgimiz var. 2007 yılında alınmış resmi bir karar var. Muhtemelen devlet mezarlığına defnedilecek. Bu programla ilgili geniş bilgiyi sizlerle paylaşacağız" dedi.CHP'li Yıldırım Kaya ise Rahşan Ecevit'in Cumhuriyet değerleriyle yaşamış bir siyaset insanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Rahşan Hanım Cumhuriyetle yaşıt. Cumhuriyet değerleriyle büyümüş, Cumhuriyet değerleri için tüm yaşamını adamış bir siyaset insanıydı. Aynı zamanda Sayın Bülent Ecevit'in, Başbakanımızın kıymetli eşiydi. O kıymetler buluştu. Devlet Mezarlığı'nda, birlikte olacaklarına olan düşüncemiz kanidir. 2007'de zaten resmi bir karar var. CHP olarak biz de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuyu takip ediyor. Ulusumuzun başı sağ olsun."DSP Genel Başkanı Aksakal, defin işleminin en erken Pazar günü gerçekleşebileceğini ve yarın defin yerine ilişkin açıklama yapılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın konuşmasıCHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın konuşması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,=====================================

Edirne'de otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.Kaza, saat 22.30 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mert Gümüş yönetimindeki 22 FU 11 plakalı otomobil, Erden Tezcan'ın kullandığı 17 ET 783 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller hurdaya döndü. Kazada, sürücü Tezcan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Hüma Acar Tezcan ve oğlu Buray Tezcan ile 22 FU 111 plakalı aracın sürücüsü Mert Gümüş ve yanında bulunan Güven Balcı yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mert Gümüş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağır olan Mert Gümüş ve Güven Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikeleri bulunan Hüma Acar Tezcan ve Buray Tezcan ise ilk müdahalelerinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna konuldu. Olayı haber alan kazazedelerin yakınları ise hastaneye akın etti. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yapan araçlar-Araçta sıkışan yaralıyı kurtarma çalışmaları-Sıkışan sürücünün çıkarılması-Ambulansa alınması-Polisin olay yerindeki incelemesi-Olay yerindeki polis, ambulans ve itfaiye araçları-Olay yerine gelen kazazede yakınları -Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun olay yerinde bilgi alması-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),=========================================

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı (2)

NİĞDE'de, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Niğde- Adana Otoyolu Çeleme Deresi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, buzlanma nedeniyle sürücülerinin kontrolünden çıkan çok sayıda araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yol, uzun süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmeye başlamasıyla trafik, kısmen normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 3'E, YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİNiğde'de, buzlanma nedeniyle TIR ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada yaşamını yitiren kişilerin Suat Darakçı, Ferdi Boran ve Yusuf Başar olduğu tespit edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralı sayısının 12'ye yükseldiği, 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntü Kazaya karışan otomobil ve kamyonKaza yapan otomibil sürücüsü ile röp.Kaza yapan TIR'dan görüntü Araçların taşınması Ekiplerden görüntü Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera : Ali KADI/ NİĞDE,===============================

Ana okulu öğretmeni 10 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini astı

TOKAT Devlet Hastanesi'nin ana okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğba Uzun (37), evinde oğlu Kayra'yı (10) bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Çilingir ile açılan eve giren baba Mustafa Uzun, eşi ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşınca fenalık geçirdi.Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, saat 21.30 sıralarında Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen anne Tuğba Uzun'un, oğlunu ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı. Acı olay sonrası fenalık geçiren baba Mustafa Uzun, sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve savcının evde yaptığı incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntüler-Ekiplerin çalışmaları-Cenazelerin çıkarılışı-Anne ve oğlunun fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,===================================

TIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası uçtu: Sürücü, 'Ben böyle kaza görmedim' dedi HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir TIR, önünde seyir halinde olan başka bir TIR'a çarptı. Arkadan çarpan TIR'ın kupasının uçtuğu kazada sürücü ağır yaralanırken, önde seyreden TIR'ın sürücüsü ise "Ben böyle bir kaza görmedim" dedi.Kaza, saat 23.20 sıralarında İskenderun- Adana Otoyolu İskenderun Limanı yakınlarında meydana geldi. Adana yönünden İskenderun istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KOL 86 plakalı TIR, aynı yönde seyir halinde olan Adem Çağlar'ın kullandığı 33 DTP 94 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın şoför mahallinin bulunduğu kupa kısmı araçtan 10 metre ileriye fırladı. Kazada ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve karayolları ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak başka kazaların meydana gelmemesi için uzun süre bekledi. Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Adem Çağlar ise "Kendi şeridimde giderken arkadan bir gürültü koptu. Hemen durdum. Araçtan inip arkaya gittiğimde bana çarpan TIR'ın kupasının kopup yaklaşık 10 metre uzağa savrulduğunu gördüm. Yaralı olan sürücü hastaneye kaldırıldı. Ben böyle bir kaza görmedim" dedi. İki TIR'ın karıştığı kazada bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasını tamamlayıp, TIR'ların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Röp.Kaza yapan TIR ve kupadan görüntülerGenel ve detaylarFotoğraflar

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ İSKENDERUN(Hatay),

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Kaynak: DHA