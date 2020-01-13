DHA YURT BÜLTENİ-22

13.01.2020 22:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:53

Edirne'ye şehit acısı düştü

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında bir güvenlik korucusu ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın (30), şehadet haberi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ailesine, askeri ve sivil yetkililer tarafından bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ile bir güvenlik korucusu şehit oldu. Günay'ın şehit olduğu haberi ailesinin yaşadığı Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'e ateş düşürdü. Bayram'ın ailesine acı haber Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile 102'nci Topçu Alay Komutanı Albay Aydoğan Önal tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Zümriye, baba Tezcan, gözyaşları döktü. Şehidin anne ve babası fenalık geçirmesi üzerine evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahale etti.

Şehit Bayram'ın evininin önüne dev Türk bayrağı asılırken, köylüler ve yakınları acı haberi alınca Günay ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 3 yıllık asker olduğu belirtilen şehit Bayram Günay'ın en son annesi Zümriye Bayram ile telefonda yaptığı görüşmede, "Görevimiz bitsin bu ay sonunda izne geleceğim" dediği öğrenildi. Bekar olan şehit Günay'ın bir erkek kardeşi olduğu belirtildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de şehit Bayram Günay'ın ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------Şehit evinden detaylar-Ev önünde toplananlar-Askerlerin evi ziyaret etmesi-Eve asılan Türk bayrakları-Ev önünde bekletilen ambulans-Şehit evi önünden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ(Edirne),====================================

Merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı ANTALYA'da, yaya üst geçidindeki yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen alkollü Mehmet P.'nin ceketi de sıkıştı. Çevredekiler tarafından ceket çıkarılırken, Mehmet P. uzun uğraşlara rağmen yerden kalkmayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Mehmet P., ekiplerin çabasıyla kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Can K. ile bir süre alkol alan Mehmet P. evine gitmek için Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinden karşıya geçmek için yürüyen merdivene bindi. Mehmet P., ineceği sırada dengesini kaybederek düştü bu sırada da ceketi yürüyen merdivene sıkıştı. Mehmet P.'nin düştüğünü gören çevredekiler, çekerek kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca Mehmet P.'nin ceketi üstünden çıkarıldı. Mehmet P. yerden kalkmayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kendine gelmeyen Mehmet P., ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplere küfür eden Mehmet P. kusmaya başladı. Mehmet P., uzun süren çabanın ardından yattığı yerde kaldırıldı.

Can K. "Arkadaşım düşmek üzereyken tutmaya çalıştım ancak başarılı olmadım. Ne olduğunu anlayamadım birden düşünce ceketi sıkıştı" dedi.

Çevredekilerinin yardımıyla ceketini alan Mehmet P., bir süre dinlendikten sonra arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Mehmet P.'nin yerde yatarken görüntüleriSağlık ekiplerinin müdahalesiŞahsın yattığı yerden kaldırma çabalarıArkadaşı Can K.'nin şahsı kaldırmak için bağırmasıRöp: Can Karayel

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,================================

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

BARTIN, - BARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları takibe aldı. Polis, uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 6 bin TL, 1 adet 100 dolar, ruhsatsız tüfek ve 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.O., O.K., E.K., G.K ve Y.D 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Adliyeden detay-Şahısların adliyeye sevk edilmesi-Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ============================

Yüksekova'da 4 kardeş sobadan zehirlendi HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Yukarı Güvenç Köyü'nde 4 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Güveç köyünde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle Sedat (10), Medine (8), Sozdar (19) ve Hividar (19) kardeşlerin rahatsızlanmaları üzerine babaları Bahattin Abo, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Çığ düşmesi nediniyle kapalı olan yol için de Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekiplerine haber verildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolun ulaşıma açılması üzerine köye ulaşan ekipler 4 kardeşi, evlerinden alarak hastaneye ulaştırıldı. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ambulans içinde hastaya müdahale-Ambulanslardan detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ================================

İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybeden Dilvin Ak'ın (13) ölümünün ardından, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar, özel hastanenin yaptığı basın açıklamasının tatmin edici olmadığını belirterek, konunun üzerine gideceklerini ve bu dosyanın kapatılmaması için gerek çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Dilvin Ak, geçen 31 Aralık Salı gecesi karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle, yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşan Ak, yoğun bakıma alındı. Ancak Ak, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ak'ın ölümü şüpheli bulunup, savcının talimatıyla cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dilvin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından geçen perşembe günü, Nazilli'nin kırsal Durasıllı Mahallesi Camii'nde öğlen kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayın ardından ailesi kızlarının ölümünde doktor ihmali olduğunu ileri sürüp şikayetçi olurken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Özel hastane yönetimi Dilvin Ak'ın ölümüne ilişkin yaptıkları basın açıklaması, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından tepki gördü. Bugün Nazilli ilçesine gelen avukat grubu, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısına ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Nazilli Adliyesi önünde basın açıklaması yapan avukatlardan Sefa Bağış, özel Hastanenin yaptığı basın açıklamasından tatmin olmadıklarını, dosyanın kapanmayacağını, Türk adaletine güvendiklerini ve bununda sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek "Nazilli Cumhuriyet Başsavcımız sağolsun bizleri makamında kabul etti. Kendisine gerekli çekincelerimizi söyledik. Sağolsun bizi dinleyerek not aldı. Buraya geliş amacımızı zaten biliyorsunuz. Özel Hastane ile ilgili bir problemimiz var. 13 yaşındaki bir kız çocuğumuzu kaybetmiş bulunmaktayız. Bir iki gün önce ilgili Hastanenin bir Basın açıklaması da tarafımızca okundu. Burada gerekli özenin gösterildiğine dair bir beyan da bulunmuşlar. Şimdi burada gerçek bir olay var. Evet soruşturmanın gizliliği esastır ama, genel olarak bahsetmekten de bir fehis (sakınca) görmüyorum. 31Aralık 2019'da saat 19.30'da hastaneye bir giriş söz konusu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun. Sabah saatlerinde de bu kız çocuğu hayatını kaybediyor. Bu süreçte bir çok tahlil yapılıyor. ve tahlillerin hepsi temiz. Şimdi burada önemli ve acı bir soru var. Hem cerrahın, hem çocuk doktorunun hem de acil doktorunun olduğu bir yerde, bu kadar tahlillerin yapıldığı bir yerde bir teşhis konulamadan nasıl müdahale ediyoruz. Defalarca kız çocuğuna serumlar verildiği açık. Ailede zaten bu hususta tanıklık ediyor. En son 18 yaşından küçüklere uygun olmayan bir iğne yapıldığı otopsi raporundan sonra da ortaya çıkacak. Bu iğnenin yapılması ile birlikte kızımız hayatını kaybediyor. Burada önemli olan soru Hastanenin basın açıklamasını da okuduğunuz zaman, teşhis ile ilgili önemli bir açıklaması yok. Şimdi teşhis yok, tanı yok. ve siz müdahale ediyorsunuz bunun sonucunda da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı son buluyor. Bir başka önemli hususta, bunun da takipçisi olacağız. Aileye taziyeye gelenlerden bazılarının bu dosyanın kapanabileceğini, bu dosyanın üzerine gitmemeleri hakkında beyanları var. Bu kişiler hakkında da gerekli araştırmalarımızı yapıyoruz. Bunlarla ilgilide suç duyurusunda bulunacağız. ve bu dosyada kapanmayacak. İlgili kişilere buradan bir mesajımız olsun. Son olarak söylemek istediğim, Aydın'da da değerli milletvekillerimiz var. Son olarak da Aydın'ın değerli milletvekillerine söylemek istediğim, kurumsallaşmasını tamamlamamış küçük ve orta ölçekli özel hastanelerin ülkemizde bir problem. Bunların denetlerinin en iyi şekilde yapılması gerekir. Bu husus da da Aydın'ın Nazilli İlçesindeyiz.Buranın değerli milletvekilleri ve bekli öncü olmak isterler. Bu konuya eğilirlerse seviniriz. Bu aşamada söylemek istediklerimiz bunlar. Bu işin de takipçisiyiz. Gittiği yere kadar gideceğiz. Gidemediğimiz yerlere de ulaşmaya çalışacağız. Ailemizin bir nebze de olsun rahatladığını düşünüyorum. Adalete olan ve devletimizin kurumlarına olan güvencemiz tam. Bu yolda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Nazilli Adliyesi önünden detay görüntüler. -Avukat Sefa Bağış'ın Adliye önünde açıklamaları. -Dilvin AK'ın dedesi Servet Akoğlan, annesi ve Avukat gurubundan görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), =====================================

Trabzon'da coşkulu 'Kalandar' kutlaması TRABZON'un Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan Kalandar için şenlik düzenlendi. Daha önceki yıllarda ilgi gösteren Yunanistanlı ziyaretçilerin bu yıl katılmadığı Kalandar şenliğinde kendilerine özgü kıyafetlerle horon oynayan ilçe sakinleri, tiyatro gösterileriyle de geleneklerini canlandırdı.

Trabzon ve çevresinde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen Kalandar için etkinlik düzenlendi. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede, Maçka ve çevresi başta olmak üzere bölgede çok sayıda köyde yaşatılan Kalandar geleneği bu yıl da sürdü. Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi köy meydanında düzenlenen Kalandar gecesi şenliğine, geçmiş yıllarda katılım yapan Yunanistanlı ziyaretçilerin bu yıl katılmadığı dikkati çekti. İlçe sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden de yöresel kıyafetleriyle katılan yüzlerce kişi, Kalandar'ı kutladı. Gecede, Kalandar geleneğine özgü, ana karakter kara koncoloz, dede, ormancı, oduncu, çılgın aşık ve doktor kıyafeti giyinen kişiler de yer aldı. Kalabalık, kendilerine özgü danslarıyla gösteri sunan, kemençe ve davul eşliğinde horon oynayan, köy sakinleri ilgiyle izledi. Kostüm giyen vatandaşlar, şenliğe katılanlarla şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, Kalandar geleneklerini canlandırdı. Köy sakinleri, renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği, cep telefonlarıyla fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşımlarda da bulundu.

'GÜZEL BİR ETKİNLİK'

Kalandar eğlencesine katılan İrem Can, "Güzel bir etkinlik. Köylülerin eskiden olan adetlerini günümüze yansıtmaları çok güzel. Her yerde bir horon, eğlence havası var. Köylülerin toplanması ve başka yerlerden de gelenlerin olması çok güzel. Eskiyi hatırlatıyorlar onun için güzel bir etkinlik" dedi.

'KÜLTÜRLERİN YAŞATILMASI GÜZEL'

Otostop yaparak geldiği Trabzon'da Kalandar Şenliğine katıldığını anlatan Şenay Güngör, "Otostop ile Türkiye turu yapıyorum. Gittiğim yerlerin özellikle köylerini geziyorum. Üniversiteyi Trabzon'da okumuştum. Geçen sene katılamamıştım. Dün Kars'taydım bugün otostop ile Trabzon'a geldim. Çok güzel ve eğlenceli bir festival. Kültürlerin yaşatılması açısından çok güzel" diye konuştu.

'GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Kalandar oyununu ana karakteri kara koncoloz kıyafetini giyen Abdullah Günaydın ise, "Bize eskilerden kalma bir anı. Benim giyindiğim kostüm kötülükleri simgeleyen yani evlere huzursuzluk veren bir yaratık ismi. Denizden çıkar ve Kalandar günü akşam saatlerinde dışarı çıkarak herkesi korkutarak evlerine gitmesini sağlar. Geleneğimizi sürdürüyoruz. Ben 4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum. Eskiden bu şenlik havasında kutlamıyordu ama devletimizin verdiği destekle beraber her yıl düzenlenmeye başladı. Çok güzel bir etkinlik oluyor" ifadelerini kullandı.

KALANDAR GELENEĞİ

Kalandar, Trabzon ve civarında hem miladi takvime göre 14 Ocak'a denk gelen yılın ilk gününü, hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon'un kendi içindeki yörelerde de Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca bazıları korkutucu kıyafetler giyerek gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar. Kalandar'ın Latince'de takvim anlamına gelen Calandae'den geldiği tahmin edilmektedir ve yüzyıllardır yörede Kalandar gecesi geleneği devam ettirilmektedir. Bazı kaynaklar da Kalandar'ın bölgede yerleşik Hıristiyanlardan kalma bir gelenek ve Cadılar Bayramı'nın Anadolu'daki uyarlaması olduğunu belirtmektedir.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kalandar kutlama alanından görüntüler-Alana kurulan platformda yapılan tiyatro gösterisinden görüntüler-Özel kostüm giyenlerden detaylar-Vatandaşların kostüm giyenlerle fotoğraf çekilmesinden detaylar-Horon oynayanlardan detaylar-Kostüm giyinenlerin vatandaşların arasından geçme görüntüleri-Ateş üstüne kazan asılması ve cevresinde insanların ısınması görüntüleri-Kara Koncoloz kıyafeti giyinen vatandaşla röportaj

-Röportajlar

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA-TRABZON

Kaynak: DHA