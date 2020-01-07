DHA YURT BÜLTENİ-22

07.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:33

Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp (1)

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Yoğun kar yağışının yaşamı güçleştirdiği Pozantı'da akşam saatmlerinde çığ felaketi yaşandı. Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Valilik'ten yapılan açıklamda "Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralı ve 1 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

-ÇIĞDAN ARŞİV GÖRÜNTÜ -AKTUEL GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

=====================

Hataylılar Emir Kaan için seferber oldu Hatay'da, kemik iliği yetmezliği hastası 13 yaşındaki Emir Kaan Sevik için başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına halk yoğun ilgi gösterdi. Anne Aynur Sevik, oğlunun hastalığı tekrarladığı için 3'üncü kez nakil olması gerektiğini söyledi.

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde 10 yaşındayken İdiyopatik Aplastik Anemi (kemik iliği yetmezliği) hastalığına yakalanan ortaokul öğrencisi Emir Kaan için Türk Kızılayı tarafından '3 tüp kan, 1 can Emir Kaan' adında kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Minik Emir Kaan'ın okuduğu Özbuğday Ortaokulu'nun spor salonunda düzenlenen bağış kampanyasında, öğretmenlerin yanı sıra veliler, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Antakya Belediyesi, özel kurum ve kuruluş personelleri ve vatandaşlar destek vererek kök hücre ve kan bağışında bulundu.

'KÖK HÜCRE NAKLİ OLMASI GEREKİYOR'Emir Kaan'ın annesi Aynur Sevik, oğlunun yaklaşık 3 yıl önce kemik iliği yetmezliği hastalığına yakalandığını belirterek, daha önce iki kez kardeşinden ilik nakli yapıldığını ancak olumsuz sonuç aldıklarını söyledi. Oğlunun hastalığının ilaç tedavisi olmadığını ve kük hücre nakli olması gerektiğini anlatan anne Sevik, "Emir Kaan'da graft versushost hastalığı da meydana geldi. İki hastalıkla mücadele ediyor ve şu an hastalığı tekrarladığı için acilen 3'üncü nakli olması gerekiyor. Riskli bir dönemde, hayati önem arz etmekte ve bunun için bir donöre ihtiyacımız var. Yani genetik ikiziyle eşleşmesi lazım. Bunun için kök hücre ve kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz" dedi.

'ÇOCUKLUĞUNU YAŞAMAK İSTİYOR'Emir Kaan'ın güçlü bir çocuk olduğunu ve yüksek motivasyonuyla örnek bir hasta olduğunu dile getiren anne Sevik, "O motivasyon onu ayakta tutan gücü inancı. Emir Kaan'ın isteği hızlı bir şekilde genetik ikizini bulmamız. Çocukluğunu yaşamak, diğer çocuklar gibi okuluna gidebilmek, dışarıda oynayabilmek, yaşayabilmek istiyor. Çünkü şu an o bir odanın içerisinde tecrit bir şekilde yaşıyor. Maskesini çıkartıp rahat rahat nefes alabilmek istiyor. Bunun için duyarlı olan tüm insanların yardımına ihtiyacımız var" diye konuştu.Emir Kaan için başlatılan kök hücre nakli kampanyasında bine yakın insanın bağışta bulunduğu ve bu sayının artmasının beklendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü-----------------------Emir Kaan'ın kardeşi Eymen'in çağrısıKampanya afişinden görüntüsüKampanyanın gerçekleştirdiği salondan genel görüntüDonör olabilmek için form dolduran insanlardan genel ve detay görüntülerAnne Aynur Sevik'in açıklamasıKök hücre ve kan bağışında bulunanlardan genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

========================

Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Serinhisar Acıpayam Karayolu'nda meydana geldi. Nurcan Cankardeş yönetimindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, Gökhan İhsan'ın yol kenarına park ettiği 20 AAY 056 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, annesinin kullandığı otomobilde bulunan 17 yaşındaki Hilal Cankardeş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Nurcan Cankardeş ile diğer aracın sürücüsü Kaçar ve yanındaki Elif Kaçar yaralandı. 3 yaralı, ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otomobilden detaylar-Otomobilin çekiciye yüklenmesi-Hafif ticari araçtan görüntüler-Jandarma ekiplerinden detaylarHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

========================

Nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı Gaziantep'in Nizip ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Erdem'in kullandığı ilkokul öğrencilerini taşıyan 27 S 6198 plakalı servis minibüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AC 0041 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri aralarında öğrencilerin de olduğu 16 yaralıyı Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı da hastanede yaralıları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kaza olay yeri çeşitli detaylarKaymakam ve Belediye Başkanı Yaralılar ziyaret

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: DHA