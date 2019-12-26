DHA YURT BÜLTENİ - 22

26.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:19

Sara krizi geçiren kişinin cebinden parasının alınma anı kamerada

MALATYA'da, sara krizi geçirerek yere yığılan kişinin yanına yaklaşan bir şüpheli, elini cebine atarak tüm paraları alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bankadan parasını çeken ve pantolonunun cebine koyan sara hastası, sarak krizi geçirerek, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, baygın halde yere düşen kişinin yanına giderek, yardım etmeye çalıştı. Bu anları bir kişi cep telefonuyla görüntülerken, yardım etmiş gibi yaparak bir şüpheli yerde hareketsiz duran sara hastasının pantolonunun cebine elini atarak parayı alıp kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan sara hastası kendine geldikten sonra cebinde bulunan bir miktar parasının olmadığını fark etti. Bunun üzerine baygın halde cep telefonuyla o anları görüntüleyen kişi bir kişinin sara hastasının eline cebini atarak parayı aldığını fark etti. Polis başvuran kişi görüntüleri emniyete bıraktı. Polis ekipleri de görüntüleri izledikten sonra şüphelinin izini sürdü, kimliğini tespit etti. Parayı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, parası çalınan sara hastasına parası geri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detayYere yığılan sara hastasıVatandaşların yardımıŞüpheli hastanın cebinden para almasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA==============================

'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2)2 EYP İMHA EDİLDİ

Bitlis'te yürütülen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında, 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-17' operasyonu düzenlendi. Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Bitlis Valiliği'nin açıklamasında EYP'lerin imha edildiği belirtilerek, "Operasyon kapsamında; 26 Aralık 2019 günü toprağa gömülü vaziyette ikişer kilogram ağırlığında, basma düzenekli, amonyum nitrat ve motorin karışımlı 2 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------JANDARMA KAMERASI-Bulunan el yapımı patlayıcıların imha edilmesi

BİTLİS ================================

Cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

BURDUR'da, cenazeden dönenlerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp, refüje takla atarak devrilmesi sonucu Ahmet Candan (70) yaşamını yitirdi. Kazada Candan'ın oğlu ve 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Burdur- Tefenni yolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir yakınının cenazesinden dönen Resul Candan (40) yönetimindeki 15 SD 284 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada, sürücü Candan ile otomobildeki babası Ahmet Candan, Abdullah Gül (55), Gökhan Yatgın (24) ve Yusuf Soylu (36) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Candan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 yaralı, bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Candan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kazaya karışan otomobilAmbulansDetay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ================================

Sokakta aç kalan yavru köpeklere, belediye ekipleri sahip çıktı VAN'ın Çaldıran ilçesinde aç kalan yavru köpeklerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, aç köpekleri doyurup yaralıları tedavi ederken, Çaldıran Belediyesi resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, ihmalleri olanlarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesinde, köpeklerle ilgili sosyal medyada yer alan olumsuz görüntüler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ilçeye giderek söz konusu alanda çalışma yaptı. Hayvan ölülerinin yer aldığı çukur ise ekipler tarafından kireç dökülerek kapatıldı. Barınakta bulunan köpeklere ilk etapta kuru mama veren ekipler, bölge şartlarının yetersizliğini göz önünde bulundurarak, bakıma muhtaç yavrular ile rehabilite edilmesi gereken diğer köpekleri toplayarak, Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, olay yerindeki hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Barınakta yer alan hasta ve yardıma muhtaç köpekleri barınağımıza götürerek tedavi altına alacağız.Tedavilerinin ardından köpeklerimiz yasalar gereği tekrar doğal ortamlarına bırakılacak. İsteyen vatandaşlarımız da barınağımıza müracaat ederek sahiplenme yapabilirler. Kimsenin endişesi olmasın. Köpeklerimiz emin ellerdedir" dedi.

İHMALLERİ OLANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çaldıran İlçe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ihmalleri olanlarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Büyükşehir Belediyesi aracının Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gelişi-Görevliler-Korumaya alınan yavru köpekler katalitik soba önünde ısıtılmaya çalışılırken-Yavru köpeklere mama veren belediye görevlileri-Detaylar-Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, ile röportaj-Genel ve detaylar============================

Sosyal medyada 'öldürülmüş köpek' paylaşımına tepki AFYONKARAHİSAR'da, ölü sokak köpeğinin fotoğrafını, "Yetkililere seslenmiştim. Ama kulak veren, feryadımı duyan olmadı. Allah affetsin" mesajıyla paylaşan O.B., hayvanseverlerin tepkisini topladı. Gözaltına alınan O.B. ifadesinde, belediyelerin barınak yapması için böyle bir paylaşımda bulunduğunu fotoğrafları da internetten bulup paylaştığını söyledi.

Afyonkarahisar'da oturan O.B., dün gece sosyal medya hesabından ölü köpeğin fotoğrafını, "Yetkililere seslenmiştim. Ama kulak veren, feryadımı duyan olmadı. Allah affetsin" mesajıyla paylaştı. Fotoğrafın altına yapılan yorumlardan birine "Vurdum. Ne zehirleyeceğim" diye cevap veren O.B.'nin paylaşımına çok sayıda kişi tepki mesajları gönderdi.

Tepkilere, "Ben geceleri rahatça evime gidemeyecek miyim?" karşılığını veren O.B.'nin, 19 Aralık'ta yaptığı başka bir paylaşımda ise "Birisi çıkıp barınak mı yapacak, yoksa ben çıkıp hepsini ebedi bir yuvaya mı hapsedeyim? Gece 12 oldu mu sokak itlerinden geçilmiyor" diye yazdığı ortaya çıktı. Yine paylaşımlarından kendisinin de köpek beslediği anlaşılan O.B.'nin, Çin'de yapılan Liçi ve Köpek Yeme Festivali'ne tepki gösteren paylaşımda bulunması da dikkat çekti.

'MARDİN'DE CEREYAN EDEN BİR OLAYA AİT '

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (AFHAYKO) Başkanı Ramazan Keskin, Çobanlar ilçesinde yaşayan O.B.'nin paylaşımlarını sosyal medyada gördükten sonra harekete geçtiklerini belirterek, olayın gerçekliğini araştırdıklarını söyledi. Keskin, "Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf geçmiş yıllarda Mardin'de cereyan eden bir olaya ait fotoğraf. Biz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile konuyu paylaşarak, inceleme yapılmasını istedik. Olayın gerçekliğini araştırmayı sürdürüyoruz. Şayet Çobanlar'da böyle bir durumun yaşandığını tespit edersek, şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatacağız" dedi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Çobanlar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'yi saat 16.00 sıralarında gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan O.B. polisteki ifadesinde, sokak köpeklerinin durumuna dikkat çekmek ve belediyelerin barınak yapması için böyle bir paylaşımda bulunduğunu, fotoğrafları da internetten bulup paylaştığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Röp: AFHAYKO Başkanı Ramazan KeskinHaber: Mustafa KILINÇ- Kamera: Hakan TÜRKTAN/AFYONKARAHİSAR,

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Elektrik akımına kapıldı

ANTALYA'da inşaat halindeki bir plazada temizlik yapan Ayşe Ergül (27), ucu açık unutulan elektrik kablosuna dokununca akıma kapılıp yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, inşaat halindeki plazanın 4'üncü katında meydana geldi. Katta yerde yatan bir kişi olduğunu görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Ergül bir süre sonra kendine geldi. Ergül, ambulansla hastaneye götürüldü.

Plaza çalışanları, Ergül'ün ucu açık unutulan bir kabloya dokunması sonucu elektrik akımına kapıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Yaralının asansörle çıkarılışı -Anbulansa bindirilmesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ==================================

Kilis'in sınırdaki bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

KİLİS Valiliği'nce Suriye sınırındaki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Sınır hattındaki bazı bölgelerin, 1-15 Ocak için 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, Hilaltepe- Musa Özalkan, İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, Çobanbey- Alsancak Şehit Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 15 Ocak 2020 Çarşamba günü bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Sınırdan görüntülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS

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Kaynak: DHA