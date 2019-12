DHA YURT BÜLTENİ - 22

20.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:49

Bursa'da jandarma ekipleri define çetesini çökertti

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 13 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, faaliyetlerini örgüt çerçevesinde gerçekleştirdikleri, örgüt üyelerinin finansör, tedarikçi ve çalışan şeklinde teşkilatlandıkları tespit edilen 13 kişi adliyeye sevk edilirken, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde Bursa'nın İznik İlçesi Mahmudiye Mahallesi Bayramdere Mevkiinde kaçak kazı yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri S.B., M.U., İ.S., V.M., İ.İ., ve M.İ.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, 2 jeneratör, 3 dinamit, 2 çelik makara ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilere ait telefonları inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kazı yaptığı yerde çekilen fotoğraflardan 10 şüpheli daha tespit etti. Birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri dün yaptığı operasyonda S.B., R.D., İ.E., İ.A., G.U., E.D., U.T.'yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar ve şüphelilerin ifadelerinden hareket eden jandarma ekipleri, gerçekleştirilen faaliyetin bir örgüt çerçevesinde gerçekleştirildiği, örgüt üyelerinin finansör, tedarikçi ve çalışan şeklinde teşkilatlandıkları belirtilen isimlerin liderliğinde değişik zamanlarda İznik ilçesi Kutluca Mahallesinde de izinsiz kazı faaliyeti yaptıkları tespit etti.Gözaltına alınan 13 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü--------------Şüphelilerin adlieye sevki

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

===================================

Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2) KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAMuğla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha'nın (32) hayatını kaybettiği trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Seferiye Menteş (44) yönetimindeki kamyonun, kavşağa giren Savaş Çulha'nın kullandığı otomobile çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer aldı. Çarpışmanın ardından toz bulutu oluşması dikkat çekti.Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan kamyon sürücüsü Seferiye Menteş tutuklandı.

Görüntü Dökümü--------------Kazada hayatını kaybeden Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulhan'ın fotoğrafları-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

===================================

Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi (2) 15 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDUEskişehir merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 kişiden 4'ü tutuklanırken, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Askeri okullar ile polis kolejine hazırlık gruplarında yer aldıkları öne sürülen 22 şüpheliden 15'inin savcılık sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

HABER: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

===================================

TIR refüje devrildi, D-100 ulaşıma kapandı (2) KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu D-100 Karayolu'nun kapanmasına neden olan TIR, yoldan çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yol saat 18.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

HABER: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU, KOCAELİ

===================================

Eskişehir'deki sığınmacılar ve yabancı öğrenciler, Della Miles ile eğlendi ESKİŞEHİR'de düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü'ne katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Türkiye'yi, 'dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahip ülke' olarak tanımladı. Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles'in konser verdiği etkinlikte kentte yaşayan yabancı sığınmacı ve öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde 'göçmenler günü' etkinliği düzenledi. Programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ile Eskişehir'de yaşayan yabancı öğrencilerin yanı sıra sığınmacılar katıldı.

'HER GÜN 37 BİN KİŞİ EVLERİNDEN KAÇMAK ZORUNDA KALIYOR'

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, dünyada her gün 37 bin kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını söyledi. Yalnızca bu yıl dünya genelinde 70 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiği anlatan Alexander Fricke, "Göç çağdaş dünyanın tanımlayıcı sosyal fenomenlerinden biridir. Birleşmiş Millet Yüksek Komiserliği verilerine göre 37 bin kişi çatışma nedeniyle her gün evlerinden kaçmak zorunda kalıyor. Bu yalnızca bu yıl dünya genelinde 70 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiği ikinci dünya savaşının sonundan bu yana görülmeyen bir rekor sayıda olduğu anlamına geliyor" dedi.

'TÜRKİYE, EN BÜYÜK MÜLTECİ ÜLKESİ'

Türkiye'nin şuanda geçici koruma kapsamında 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade eden Alexander Fricke, şunları söyledi:

"Türkiye şu anda geçici koruma kapsamında 3 milyon 600 bin Suriyeli ve kabaca 400 bin kayıtlı olmayan Suriyeli sığınmacı ile dünyanın en büyük mülteci topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye insani yardım ve kalkınma desteği sağlama konusunda övgüye değer çabalar sarf etmekte. Ülkenin ekonomik gelişimini, Türkiye'nin yalnızca Avrupa'ya giden ana göç yollarında geçiş yapan bir ülke değil, aynı zamanda Kafkasya, Ortadoğu ve Yeni Asya'dan gelen göçmenler içinde bir destinasyon haline getirmekte. Çağdaş göç akımlarının hızlı değişen ve karmaşık yüzü, yasal ve düzensiz göç arasında ayrım yapmak için birlikte çalışmayı ve sığınmacıları insan hakları ilkelerine uygun olarak etkili bir koruma sunmayı gerektiriyor. Bu nedenle Avrupa Birliği, bu zorlukla başa çıkmada Türkiye'ye yardım etmeyi taahhüt etmekte hem mültecilerin hem de ev sahibi toplulukların gereksinimlerinin kapsamlı ve koordineli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için Avrupa Birliği Mülteciler kapsamında 6 milyar Euro'yu seferber etmiştir."

'192 MİLLETTEN 5 MİLYON SIĞINMACI'

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise Türkiye'de 5 milyona yakın sığınmacı yaşadığını belirterek, "Özellikle batının doğruları bile yazmaktan korktuğu, şanlı tarihimizin her döneminde insanların sığındığı, vatan edindiği, yaşam hikayeleriyle dolu olduğu bir coğrafyadayız. Bugün dünyanın uzaktan izlemekle yetindiği Suriye yangınının kucağında olan ülkemiz yaklaşık 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyeli, 192 farklı milletten 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

AMERİKALI VOKALİST İLE EĞLENDİLER

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikler gösteri ve konserlerle devam etti. Programın onur konuğu olan Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında dinini Müslüman olarak değiştirip Türkiye'ye göç eden Amerikalı sanatçı Della Miles sahne aldı. Yabancı öğrenci ve sığınmacılarla birlikte Micheal Jackson ile Lionel Richie tarafından yazılan 'We Are The World' şarkısını söyledi. Ardından daha önce vokalistliğini yaptığı Whitney Houston'un 'I Will Always Love You' şarkısını seslendi. Eskişehir'de yaşayan sığınmacılar ve öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle katıldıkları programda müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek oynadı.

Görüntü Dökümü: ------------------------------Programa katılan yabancılar-Protokol üyeleri-Alexander Fricke konuşması-Sığınmacılar ve yabancı öğrenciler-Göç İdaresi Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu'nun konuşması-Geleneksel kıyafetli sığınmacılar-Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak konuşması-Moldovalı şarkıcının konseri-Sığınmacı ve öğrencilerin dans etmesi-Toplu fotoğraf çektirmeleri-Amerikalı sanatçı Della Miles'in sığınmacılarla şarkı söyledi-Amerikalı sanatçı Della Miles'in konseri-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

=================================

Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı Marmaris'teki Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği kazan dairesindeki patlama sonrası çıkan yangında yaralananları kurtarma görüntüleri, gerçeği aratmadı.Marmaris Devlet Hastanesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği, hastanenin bodrum katında bulunan kazan dairesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine hastanenin yangın müdahale ekipleri harekete geçti. Yemekhanede kriz merkezi oluşturuldu. Hastanenin Başhekimi Uzman Doktor Ahmet Mutlu Arıcı'nın talimatlarıyla hareket eden 40 görevli personel, yangını söndürerek patlamada ağır yaralanan 4 kişiyi kurtarıp acil servise sedyeyle götürdü. Yaralılara müdahale, film sahnelerini aratmazken, bazı personellerin kendini role fazla kaptırması ilginç görüntüler oluşturdu. Hastanenin acil servisine gelen vatandaşlar, yaşananları ilgiyle izleyip telefonuyla kaydetti. 45 dakika süren yangın tatbikatı sonunda personel hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatbikatı başarıyla bitiren görevli personele teşekkür eden Başhekim Arıcı, "Sağlık Bakanlığı yılda bir defa patlama tatbikatı senaryosu talimatını yerine getirdik. Hastanemiz içinde olağan bir patlama ve akabinde yangın ile ilgili durumda yapabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için tatbikat gerçekleştirdik. Mesai arkadaşlarımızın hem dinamizmini sağlamak hem de dikkat çekmek maksadıyla bodrum katında bulunan kazan dairesinde patlama planımızı uyguladık. Dışarıdan gelecek her türlü afet senaryosuna hazır bir ekibim mevcut. Bir de içeriden gelecek bir tehlikeye karşı ne durumda olacağımızı gözlemlemek istedik" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Marmaris Devlet Hastanesi Bodrum katında meydana gelen kazan dairesi patlaması sonrası personelin müdahalesi genel görüntü-Patlama sonrası yangının söndürülerek içeride bulunan ağır yaralıların kurtarılma genel-ayrıntılı görüntüsü-Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Kriz Masası genel görüntü

-Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ahmet Mutlu Arıcı ile röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),

===================================

Kaynak: DHA