DHA YURT BÜLTENİ-22

10.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:58

Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

Çanakkale'de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti çalan şüphelilerin M.A.,Y.B.,O.Ö.,O.A. ile B.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyonla M.A., Y.B., O.Ö. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis, O.A.'yı arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İl Emniyet Müdürlüğü Binasından genel detay görüntü.

M.A., ve 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen Y.B.,O.Ö., B.K. isimli şahısların emniyet binasından çıkartılması.Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Yarım kalanı tamamlamak isterler Antalya'da eşi Ayşe Seyidoğlu'nu (50) 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun (53) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşuları Lütfiye K., "Kanlar içerisindeki kadın Kelime-i Şehadet getirince ben de başında Kuran okudum" dedi. Duruşma çıkışı konuşan Ayşe Seyidoğlu ise "21 yerimden bıçaklandım. Ölüme terk edildim. Yarım kalanı tamamlamak isterler. Endişelerimiz var. İstanbul Sözleşmesi'ni hiç bilmezdim. Öğrendim" diye konuştu.

Olay 13 Eylül günü, Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'ta yaşayan Ayşe Seyidoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Seyidoğlu'na boşanma davası açtı. Ardından en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında 4 çocuğunu da yanına alıp, Antalya'ya yerleşti. Ayşe Seyidoğlu, boşanma sürecinde eşine karşı 21 Eylül gününe kadar geçerli uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Nizamettin Seyidoğlu, izini kaybettirmek isteyen eşinin peşini bırakmadı. 12 Eylül günü İstanbul üzerinden Antalya'ya gelen, geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren Seyidoğlu, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını 21 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı.

Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada çiftin çocukları, komşuları ile sanık Nizamettin Seyidoğlu'nun ağabeyi tanık olarak dinlendi.

Tanık Lütfiye K., "Bir erkek bir kadını altına almış, sürekli bıçak darbesi vuruyordu. Aşağıya indim. Adam gitmişti. Kanlar içerisindeki kadın 'Ben ölüyorum' deyip Kelime-i Şehadet getirince ben de başında Kuran okudum" dedi.

Sanığın oğlu M.S. de babasının küçüklükten bu yana annesine ve kardeşlerine şiddet uyguladığını belirtti. Kızı G.S. ise "Babam 'Oraya gelirsem sizi ve annenizi de öldürebilirim' şeklinde tehditler savuruyordu. Ben de annemi dikkatli olması yönünde uyardım. Olay günü annemin sesiyle uyandım. Camdan baktığımda babam annemi altına yatırmış bıçaklayıp, yumruk vuruyordu. Sonrasında babam annemin öldüğünü düşünerek olay yerinden uzaklaştı" dedi.

Sanık Nizamettin Seyidoğlu da savunmasında eşini hala sevdiğini söyleyerek, "Babalık ve kocalık görevlerini layıkıyla yapmak suç haline getirilmiştir. Eşim beni kandırdı ve Rize'ye gittik. Ne olduysa ondan sonra oldu. Olaylar kötü gitti. O zamana kadar eşimi hiç kırmadım. Benim niyetim öldürmek değildi" diye konuştu.

Sanık avukatı ise doktor raporunda müştekide 1 santimlik yaralar olduğuna dikkat çekerek, müvekkilinin istemesi halinde eşini bir bıçak darbesi ile de öldürebileceğini ifade etti.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Adliye çıkışında Ayşe Seyidoğlu ile avukatı Bekir Alim, gazetecilere açıklamada bulundu. Avukat Bekir Alim, sanığın olayı tasarlayarak işlediğini belirterek, "Sanık bu suçu plan dahilinde işlemiştir. Ancak karşı taraf aslı astarı olmayan iddialarla suçun tesadüfen işlendiğini savunuyor. Böyle olmadığı bu duruşmada da tanıkların ifadeleri ile ortaya çıktı. Biz inanıyoruz ki yüce Türk adaleti tecelli edecektir. Ayşe hanımın uğradığı bu hunharca saldırının cezasız kalmayacağına inanıyoruz" dedi.

Ayşe Seyidoğlu da avukatının sözlerine katılarak, şunları söyledi:

"Duruşma güzel geçti. Ancak sanık yine yalanlarını sıraladı. 21 yerimden bıçaklandım. Ölüme terk edildim. Konuyu mal, mülk para olayına çekmeye çalışıyorlar. Kamuoyuna ve hakimlere sesleniyorum. Bunların bu sözlerine inanmayın. Hepsi düzmece ve yalan atıyorlar. Kendim ve çocuklarım için korkuyorum. Çaresiziz. Yarım kalanı tamamlamak isterler. Endişelerimiz var. İstanbul Sözleşmesi'ni hiç bilmezdim. Öğrendim. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ayşe Seyidoğlu'nun avukatıyla birlikte adliyeden çıkışıAyşe Seyidoğlu ve beraberindekilerin adliye önünde görüntüsüAvukat Bekir Alim'in konuşmasıAyşe Seyidoğlu'nun konuşmasıAdliye binası ile birlikte kalabalığın görüntüsüAyşe Seyitoğlu'nun yakın plan görüntüleri-Arşiv Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış(2)

OCAK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Afgan gencin yaşamını yitirdiği ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağının sahibi K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dinamit patlaması sonrası trafik kazası: 4 yaralı Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, özel maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle dinamit patladı. Patlamada 2 patlayıcı uzmanı yaralandı. Yaralıların hastaneye götürüldüğü araç, karşı yönden olay yerine gitmek isteyen maden ocağı Genel Müdürü'nün bulunduğu otomobille çarpıştı. Bu kazada ise 2 kişi yaralandı.

Patlama akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir maden ocağında işçiler ve patlayıcı uzmanlarının çalıştığı sırada bilinmeyen nedenle dinamit patladı. Gürültülü patlamada patlayıcı uzmanı Mesut K. (30) ile Hasan D. (42) yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye götürülürken, patlamadan dolayı olay yerine gitmek isteyen, karşı yönden gelen maden ocağı şirketinin Genel Müdürünün olduğu otomobille çarpıştı. Çarpışmada genel müdür ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada ve patlamada yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHastaneden detayPolis araçlarıAmbulanslarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA===================

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu

Kayseri'de Durak-Hava Demir İlkokulu ve Ortaokulunda 3 ay önce okul müdürü Hakan Tatlı tarafından sahiplenilerek, 'Kartal' isim verilen kedi öğrencilerin neşe kaynağı oldu.Talas ilçesinde Durak-Hava Demir İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Hakan Tatlı, 3 ay önce klinikte tedavisi tamamlanan sokak kedisine sahip çıktı. Tatlı, 'Kartal' ismini verdiği kediyi, öğrencilerin hayvan sevgisini öğrenmeleri için okula getirdi. Kedi, kısa sürede okulda öğrencilerin neşe kaynağı oldu. Öğrenciler sıralarda, Kartal'ı severek, ders dinliyor. 3 yaşındaki kedi, zamanının çoğunu sınıflarda öğrencilerin sevgisiyle yaşıyor.Okul Müdürü Hakan Tatlı, okulun 4 yıl önce faaliyete geçtiğini belirterek, "Sadece akademik anlamda değil kültürel ve sosyal anlamda yaşam alanı bulabilmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın da tavsiyeleri üzerine biz de sokak hayvanı olan ve ismini 'Kartal' koyduğumuz kedimizi sahiplendik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bir arkadaş edindik. Kendisi klinikten alındı. Aşıları yapıldı ve sağlıklı bir şekilde öğrencilerimizle birlikte yaşıyor" ifadelerini kullandı.Tatlı, kedinin sınıflarda, salonlarda zaman zaman da idare katlarında zaman geçirdiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz onu sahiplendi ve alıştı. Sıcak bir ortamda yaşamına devam ediyor. Kartal aniden göründüğünde ve ayak altından geçtiğinde tepki veren hocalarımız oluyor. Tüm öğrenciler kedimizi sevmek için yarışıyor. Kartal çok sevgiden dolayı kaçabiliyor. O sevgi onu boğuyor. Öğrencilerin derste olduğu vakitte çok rahat ediyor. Yuvasına, yemeğini yemeye gidiyor. Okulumuzda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz onu çok seviyor" dedi.

Görüntü Dökümü: -Kediden görüntü-Öğrencilerin kediyi sevmesi-Öğrenciler ile röportaj-Okul Müdür Hakan Tatlı ile röportaj-Genel detayHaber: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde itfaiye ekipleri, 4 metrelik su kuyusuna düşen iki yavru kediyi kurtardı.

Ereğli'ye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın bahçesindeki su kuyusu çevresinde sesler çıkararak dolaşan kediyi görenler yanına gitti. Kedinin su kuyusuna iki yavrusu düştüğünü görenler itfaiyeye haber verdi. 4 metre derinlikte, çapı 70 santimetre olan kuyuya halat yardımıyla giren itfaiye eri, iki yavru kediyi kurtardı. Kontrolleri yapılan iki yavru kedi, ardından annelerinin yanına bırakıldı.

Görüntü Dökümü-İtfaiye ekiplerinin hazırlanması-İtfaiye erinin kuyuya girmesi-Kedilerin çıkarılması-Yavru kedilerin kontrol edilmesi-Anne kedinin bekleme anının fotoğrafıHaber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),===================

Evleri yanan İranlı çift, gözyaşlarına boğuldu Aksaray'da pazara alışverişe giden İran uyruklu Mılad Rastak (34), eşi Muda Rastak (30) döndüklerinde evlerinin yandığını görünce ağladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi 1348 Sokak'ta 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Mılad Rastak, eşi Muda Rastak ve çocuklarıyla pazara alışverişe gitti. Bu sırada evin yatak odasındaki elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine durumu fark eden komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, içerde kimse olmayınca kapıyı kırıp, müdahale etti. Alevler ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürülürken, evin bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Pazar dönüşü evinin yandığını gören Muda Rastak ve eşi Mılad Rastak, gözyaşlarına hakim olamadı. Rastak çiftini komşuları sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yanan evden detaylarEvine gelen Muda'ın gözyaşlarına boğulması -Olay yerinden genel detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: DHA