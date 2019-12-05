DHA YURT BÜLTENİ-22

05.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:18

Felçli hasta ozon tedavisiyle yürümeye başladı

Niğde'de beyin damarının tıkanması sonucu felç olan hasta ozon tedavisi ile tekrar yürümeye başladı.

8 ay önce felç olan 78 yaşındaki Keziban İlman, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'ne başvurdu. 3 aylık bir ozon tedavisi uygulamasının ardından hasta sağlığına kavuşarak yürümeye başladı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Uzm.Dr. Metehan Duran, "Hastamız 78 yaşında. Daha öce 2 defa felç geçirmişti. Üzerine 3'üncü defa felç geçirdi. Beynin büyük bir kısmını besleyen damar tıkandığı için yatağa bağımlıydı hastamız. İkinci felcinden sonra bir süre yatağa bağlı kaldı hasta. Merkezimizde Ozon ve sülük ve hacamat tedavisi uygulanmaktayız. Ozon tedavisinin felçli hasta iyi geldiğini hasta yakınlarımızla paylaştık. Ozon tedavisi önerdik. İlk ozon tedavisinden sonra hastada belirgin iyileşme oldu. 3 aylık tedaviye rağmen her hangi bir gelişme olmayan hasta sonrasında ayağa kalkar hale geldi. 2 seans ozon tedavisinin ardından hastamız oturabilir ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ayakta yürüyebilir hale geldi" dedi.

Hasta Keziban İlman'nın kızı Rukiye Uyar ise, annesinin 8 ay önce felç geçirdiğini belirterek, "8 ay önce felç geçirdi. Annem felç geçirdiğinde tamamen bitkisel bir hayattaydı. 4 ay fizik hastanesinde tedavi gördük. Sonra ozon tedavisine başvurduk. Tedaviye başladık. Annemim artık yürüyemiyordu. Tedavi sonrası tekrar yürümeye başladı"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hastadan görüntü-Hastanın yürümesi-Doktorun açıklaması-Hastanın kızı Rukiye Uyar'ın açıklamaları-Detay görüntülerHaber Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Bilecik'te zabıtadan iş yerlerine denetim Bilecik'te zabıta ekipleri, lokanta, kantin, fast food gibi iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünleri imha edilirken, alt katındaki imalathanede fare pislikleri ve böceklere rastlanan iş yeri ise mühürlendi.

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde aralarında lokanta, kantin ve fast food gibi iş yerlerinde halk sağlığı ve temizlik denetimi yaptı. Ekipler bir iş yerinde tarihi geçmiş gazlı içecek ve gıda maddeleri bularak el koydu ve imha etti. Bir fast food işletmesinin alt katında yer alan imalathanesinde yapılan incelemede ise böceklere ve fare pisliklerine rastlandı. Hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen iş yerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibine tadilat ve temizlik için 15 gün süre verilerek dükkan mühürlendi.

Bilecik Zabıta Amiri Salih Yılmaz, denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan iş yerlerini tespit ettiklerini belirterek, "Bugün kentteki lokanta, kantin ve fast food gibi yerleri denetledik. Kimi dükkanlar tertemizdi, ancak bazılarında adeta şoke olduk. Denetim yaptığımız yerlerde büyük bir sayıda tarihi geçmiş gazlı içecek ile gıda maddeleri bulduk. Bunların hepsinin imha ettik. Hijyen kurallarına uymayan dükkana cezai işlem yaparak mühürledik. Denetimlerimi tüm kentte devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Zabıtaların iş yerinde yaptıkları aramalar

-Ocak ve dolaplarda aramalar

-Çekmecelerin aranması

-Turşu bidonları ve kahve görüntüsü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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'Yün Bebek 2' geliyor: Başrolde yine kadınlar olacak Mersin'de, Yörük kadınları anlatan ödüllü 'Yün Bebek' filminin ikincisi için çalışmalar başladı.

Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu ödüllü yönetmen Ümmiye Koçak, yeni bir projeye hazırlanıyor. Köylü kadınların hayatını duyurmak adına kadınlardan oluşan tiyatro topluluğunu kuran Ümmiye Koçak, 2013 yılında ilk filmini çekti. 'Yün Bebek' filmi ile New York Avrasya Film Festivali'nde 'En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülünü kazanan yönetmen Ümmiye Koçak, şimdi ise devam filmini çekme hazırlığında.Koçak, ilk filmin kahramanı olan Elif'in hikayesini anlatmaya kaldığı yerden devam edecek. Sponsor görüşmeleri süren filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. İlk filimde olduğu gibi devam filminde de sadece kadınlar yer alacak.

KOÇAK: 3 YILDA HAZIRLANDIM, SENARYOYU BİTİRDİMMersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) gerçekleştirilen filmin tanıtımı toplantısına yönetmen Ümmiye Koçak, tiyatro kadınlar ve filmin kast ajansı katıldı. Burada film hakkında bilgi veren Koçak, amaçlarının tiyatro ile anlatamadıklarını sinema yoluyla anlatmak olduğunu söyledi. Toplumda zor şartlarda okuyarak bir yerlere gelen Elif'lerin sayısının çok fazla olduğunu belirten Koçak, "Diğer filme 5 yılda hazırlanmıştım, bu filme 3 yıldır hazırlanıyorum. Ben yaşadıklarından ders çıkartan bir insanım. Filmin senaryosunu bitirdim. Hikaye yine Arslanköy'de geçiyor. Mersin'de de çekimleri olacak" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Yün Bebek1 filminin fragmanı-Yün Bebek2 filminin tanıtım toplantısı

Haber-Kamera: Soner AYDIN, MERSİN,

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Balık çiftlikleri için keşif yapan tekneye pankartlı tepki

MERSİN'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili ÇED olumlu raporuna karşı açılan davalar kapsamında denizde keşif yapılırken, çevreciler de balık çiftlikleri istemediklerini bildirdi.

Çamlıpınaralanı, Demirören ve Anıtlı mahalleleri açıklarında kurulması planlanan 7 şirkete ait 12 balık üretim tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen ÇED olumlu raporuna karşı Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nin (MERÇED) izinlerin iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açtığı dava kapsamında bölgede keşif yapıldı. Çevre Dernekler, Hayvanları Koruma Derneği, Akdeniz Foku Koruma Derneği, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanları ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir grup, teknenin geçtiği sırada ellerindeki pankartları kaldırarak 'Balık çiftlerine Hayır' sloganları attı.

Platform sözcüsü Süreyya Yıldız Çoban, tesislerde 396 adet kafesin yer alacağı ve bu kafeslerin deniz yüzeyinde yaklaşık 500 bin metrekare alan kaplayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Üretim esnasında balıkların yemediği 3 bin tondan fazla yem denize karışacaktır. 6 bin tondan fazla balık dışkısı da denize karışacak ve deniz tabanında tonlarca fosfor ve azot birikintisine neden olacaktır. Bu da denizde ciddi bir kirlenme yaratacaktır. Bu atıkların yanı sıra çeşitli nedenlerle kafeslerde ölen balıklar da denize bırakılacaktır. Çok yakınımızdaki Bozyazı ve Aydıncık'da kurulacak çiftliklerden bırakılacak atıklar da düşünüldüğünde, ortaya korkunç bir kirlilik çıkacaktır. Ayrıca kafeslerden kaçacak balıkların, doğal balıkların genetiğinin değişmesine sebep olacağı gibi, bazı etobur balık türlerini beslemek için yem olarak hamsi ve sardalya gibi balıkların kullanılması sonucu doğal türlerin azalmasına, yarattığı kirlilik nedeniyle oksijensiz kalan deniz çayırlarının azalmasına, deniz dibinin çölleşmesine ve sonuçta deniz ekosisteminin bozulmasına neden olacaktır"dedi.

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal da balık çiftliklerinin tarıma, turizme ve ekosisteme zarar verdiğini ve balık çiftlikleri kurulacak yerlerin uluslar arası doğal yaşamı koruma sözleşmesi dahilinde olduğunu vurguladı ve açılmaması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü----------------------------Sahilde halkın pankart açması-Tekne denizden geçerken-Balık çiftliklerine hayır sloganı-Basın açıklaması-Konuşmalar Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

Kaynak: DHA