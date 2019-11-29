DHA YURT BÜLTENİ - 22

29.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:02

Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Başkale ilçesinin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında, 'Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

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FETÖ'nün İngiltere mütevelli mensubu: Fetullah Gülen, iç çamaşırını hediye etti Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla ülkeye giriş yapan Orhan Ö. (40) yakalandı. Örgütün İngiltere mütevelli mensubu olduğu öne sürülen Orhan Ö., örgütün elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaretinde Gülen'in takke, tesbih ile birlikte kullandığı iç çamaşırını hediye ettiğini söyledi.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Aksaraylı olan ve İngiltere'de yaşayan Orhan Ö.'nün 25 Ekim Pazartesi günü ülkeye giriş yapacağını belirledi. Başka bir isim adına sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla Sabiha Gökçe Havalimanı'nda yakalanan Orhan Ö., gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Aksaray'a getirilen Orhan Ö., 2006-2016 yılları arasında örgütün İngiltere mütevelli yapılanmasında yer aldığını itiraf etti. Örgütün birçok başka ülkelere yaptığı gezilerine katıldığını anlatan Orhan Ö., örgüt elebaşını ziyaretinde Fetullah Gülen'in takke, tesbih ile birlikte kullandığı iç çamaşırını hediye ettiğini söyledi. Orhan Ö. ifadesinde İngiltere ülke imamı olarak faaliyet yürüten 3 örgüt mensubu ve yardımcıları, Kanada, Belçika ve Etiyopya ülke imamlarıyla aralarında medya, hukuk, vakıf ve derneklerin yöneticilerinin bulunduğu örgütün 37 üst düzey mensubu hakkında da itiraflarda bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü -------------Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Haber: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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Kilis'te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı Kilis'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde, Kilis- Hatay yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. F.B. yönetimindeki 31 HP 295 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, T.Y.'nin kullandığı 06 FN 0546 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, iki otomobilde hurdaya dönerken, sürücüler ile otomobillerdeki Z.B. ile T.B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan yol, otomobillerin kaldırılması ile yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü-------------Kazaya karışan araçlarKazaya karışan araçlardan görüntülerPolis araçlarYolun trafiğe açılmasından sonra seyir eden araçlarOlay yerinden görüntülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

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Karaman'daki silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı Karaman'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada karnına isabet eden kurşunla yaralanan Süleyman Atasever (24), hastaneye kaldırıldı, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, saat 17.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Atasever arkadaşlarıyla birlikte caddedeki çay ocağı önünde oturduğu sırada yanlarına Y.Y.(17) ve E.A. (17) geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y. bıçakla, E.A. ise tabancayla karşı tarafa saldırdı. Atasever karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Y.Y. ve E.A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Atasever Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesigörgü tanıklarının olayı polise anlatmasıOlay yerinden detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-DHA

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12 evden hırsızlık yapan kuzenler tutuklandı

Kayseri'de, 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen Baran E. ile amcasının kızı Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi ve Sarımsaklı bölgesindeki 12 evden elektronik malzeme hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Baran E. ile amcasının kızı Nazan E.'nin yaptığını belirledi. İki şüpheli, evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Ele geçirilen hırsızlık malzemelerine ise el konuldu. Gözaltına alınan Baran E. ve Nazan E., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü--------------Zanlıların Adliye Sarayına girişi

-Genel detay

HABER: Muhammed KISIR, KAYSERİ

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Kaynak: DHA