DHA YURT BÜLTENİ-22

08.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:28

AK Parti ilçe teşkilatı, Atatürk ve Mevlit Kandili için Kuran-ı Kerim okuttu

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk 'ün 81'inci ölüm yıl dönümü ve Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenledi.

Çukurova'da Şehzade Kademoğlu Camii'ndeki mevlit programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda kişi katıldı. Programda Atatürk ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dualar edildi. AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutlayarak, "Bu önemli günün cuma gününe denk gelmesi ve iki gün sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anacak olmamız sebebiyle, böyle bir program yapmak istedik. Başta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, tüm gazi ve şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Rabbim kabul etsin" dedi.

Görüntü Dökümü----------------------------Kuran okunmasıMevlide katılan protokol ve vatandaşlardan görüntüAK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin'in konuşması

SÜRE: 01'19" BOYUT: 146 mb

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı

KARABÜK, – KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, yolcu minibüsünün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı film izler gibi izleyen vatandaşları polis uzaklaştırdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. M.İ. idaresindeki 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz ismi tespit edilemeyen yaşlı kadına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

'BURADA SEYİRCİLİK YAPMAYA GEREK YOK'Çoğu halk pazarı için gelen vatandaşlar kazayı adeta film izler gibi izledi. Olay yerinde inceleme yapan polisler memurlarından biri vatandaşlara 'Burada seyircilik yapmaya gerek yok' diyerek uyardı. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Sürücü M.İ., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden detay-Polisin incelemeleri-Polisin vatandaşları uzaklaştırması-Bir vatandaşın kazayı anlatması-Sürücü M.İ., polis merkezine götürülürkenDosya adı: krbtrafikkazasi Süre: (02.28) Boyutu: (276 MB.)Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kastamonu'da alacak kavgası: 1 ölü

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, Hüseyin P., alacak yüzünden tartıştığı İsmail Tuncay'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Hüseyin P. ve İsmail Tuncay, ilçe merkezindeki dükkanda karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Hüseyin P. belindeki tabancayı çıkararak, Tuncay'a ateş etti. Tuncay, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hüseyin P.'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hüseyin P. ise Kastamonu'da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntü-Ölen Tuncay'ın yakınlarından görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),-

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Hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin altında kalarak öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 100 metre mesafedeki hemzemin geçidi kullanmayarak karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği öğrenilemeyen yaşlı bir adam, yük treninin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı, tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi'ndeki Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Balıkesir'e giden yük treni, hemzemin geçide 100 metre kala karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir adama çarptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı yaşlı adamı ambulansla, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı kopan ayrıca başından darbe alan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yük treninin makinisti, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına aldı. Yük treni ise başka bir makinist ile yoluna devam etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rayda adamın yatma görüntüsüAmbulansın yaşlı adama müdahalesiPolis ekiplerinin bölgedeki çalışmasıGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede BOLU'da, banyoya koyduğu saat görünümlü gizli kamera ile eşi G.İ. (23) ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K.İ., adliyeye sevk edildi. A.K.İ.'nin ifadesinde, suçlamaları reddederek, "Evlendikten 2 ay sonra boşanma kararı aldık. Benim saatten de kameradan da haberim yok. Benim prize takmamı istedi. Ben de saati prize takarken gizlice fotoğrafımı çekmiş. Tamamen maddi istekler yüzünden bana atılan bir iftiradır" dediği öğrenildi.

Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi A.K.İ. tarafından banyoya yerleştirildiğini iddia ettiği dijital saatten şüphelendi. G.İ., daha önce sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Saati bir tanıdığına inceleten G.İ. dijital saatin aslında gizli kamera olduğunu fark etti. Bunun üzerine genç kadın durumu eşine söyleyince iddiasına göre darbedildi. G.İ., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu, ayrıca eşine boşanma davası açtı.

'O SAAT GÖRÜNÜMLÜ CİHAZ GİZLİ KAMERAYMIŞ'

G.İ., savcılığa verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Kocam sözleşmeli erbaştı. 7 ayda İstanbul'daki görev sözleşmesi bitti ve Bolu'ya geri döndük. Bu 2 ay içinde kocam farklılaştı. Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmamam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da diğer prizleri şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrendim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

'ZORLA YETİŞKİN FİLMİ İZLETTİ'

G.İ. ifadesinde ayrıca, kocasının cep telefonundan kendisine zorla yetişkin filmleri izlettirdiğini de söyledi. Genç kadının annesi M.B. ve babası A.B. de damatlarından şikayetçi oldu.

DAHA ÖNCE KENDİSİNİ KOMİSER OLARAK TANITIP, GİZLİ KAMERA ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Ayrıca A.K.İ.'nin 2014 yılında Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir elektronik mağazasına gidip, kendisi komiser olarak tanıtarak gizli kamera almaya çalıştığı da ortaya çıktı. Bu olayda da iş yeri sahibi durumu polise bildirdiği ve A.K.İ. hakkında 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu'ndan işlem yapıldığı öğrenildi.

SUÇLAMALAR

G.İ. ile annesi M.B. ve babası A.B.'nin şikayetlerinin ardından, A.K.İ. hakkında 'cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliği ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'müstehcenlik', 'kötü muamele', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şikayetin ardından A.K.İ., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. A.K.İ.'nin ifadesinde, "Evlendikten 2 ay sonra boşanma kararı aldık. Ailesi benden 100 bin TL talep etti. Ben de 50 bin TL vermeyi kabul ettim. Ancak onlar bu parayı kabul etmedi. Daha sonra bana böyle bir iftira atıldı. Benim saatten de kameradan da haberim yok. Saat görünümlü kamera bana ait değildir. Kendisi banyoya koymuştur. Benim de prize takmamı istedi. Ben de saati prize takarken gizlice fotoğrafımı çekmiş. Tamamen maddi istekler yüzünden bana atılan bir iftiradır. Suçlamaları reddediyorum" dediği öğrenildi.

A.K.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Adliyeden detaylar-Kameranın ve A.K.İ.'nin fotoğrafı-A.K.İ.'nin saati prize takarken fotoğrafı

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Niğde Kitap Fuarı açıldı

NİĞDE Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

17 Kasım'a kadar devam edecek olan Niğde Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nda 200 yayınevi ve 70'e yazar Niğdeli okurlarıyla buluşacak. Ömer Halisdemir Meydanı'nda yapılan açılış törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bu tür fuarlar şehrimizin kültürel hayatı acısından çok önemlidir. Bu tür fuarlar sayesinde kitap severler hem yeni yayınlarla buluşuyor, hem de bu kitapların yazarlarıyla buluşup tanışma fırsatı buluyorlar. Bu şekilde de kitaplara olan ilgi artıyor. Okuma konusundaki farkındalık artmış oluyor. Kitap fuarı Niğde'de geleneksel hale gelmiş. Aydınlar kenti Niğde'ye de yakışanda budur" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise konuşmasında şunları söyledi:

"Cehaletin karşısında en büyük silahın okumak olduğunu hepimiz biliyoruz. İlk emrin oku olduğununda altında yatan en büyük sihirde bu olsa gerek. İnsana özgü insanı geliştirmeye cehaleti yok etmeye özgün sihirli bir kelime. Böyle bir etkinliğin Niğde'de gerçekleştiriyor olması da tesadüf değil Aydınlar şehri Niğde. Çok büyük bilim adamları, bürokratlar, devlet adamları ve sanatçılar yetişmiş ve yetişmeye de devam edecek. Yaklaşık 10 gün boyunca bu fuar sizlerle birlikte olacaklar. Fuar boyunca burada farklı bir hava olacak. İlim olacak, irfan olacak, sanat olacak ve sizlerle buluşacak. 200 civarında yayın evi, 70'e yakın şair, yazar olacak" dedi.

Konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü--------------------------Fuardan detay görüntü-Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması-İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin konuşması-Fuar içerinden görüntü

Süre: 03'31" Boyut: 391MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Kaynak: DHA