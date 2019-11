DHA YURT BÜLTENİ-22

05.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:14

Çırçır fabrikasındaki yangını film gibi izlediler

Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangın söndürme çalışmasını bazı vatandaşlar, kaldırım üzerine sandalye getirerek film gibi izlemesi ekiplere zor anlar yaşattı.

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Casım Yıldız'a ait çırçır fabrikasında, meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın depoda bulunan tonlarca pamuk balyasının tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden işçiler, alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yangına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle, TOMA ve merkez ilçe belediyelerine ait tanker ile iş makinelerince müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangın ile ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin bilinmediğini, yapılacak çalışmayla belirleneceğini aktaran Beyazgül, "İtfaiye ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar, tamamen kontrol altına alacaklar. Dumandan etkilenen olmadı, herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da tüm ekiplerin yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba harcadığını belirterek, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulundu.

Traktörlerle depodan çıkartılan tonlarca pamuk istiflenirken, olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaşın ise yangın söndürme çalışmasını kaldırım üzerine oturup, flim gibi izlemesi ekiplere zor anlar yaşattı.

Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

Gaziantep'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çikolata fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çoban, bozulan karıştırma makinesini tamir ederken, çalışmaya başlayan makinede sıkıştı. Çoban'ın sesini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sıkıştığı makineden çıkartılan Mustafa Çoban'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2)

TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi G.K. ile masaj salonu müdürü G.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı

Çanakkale'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de dün Barbaros Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta B.G.'ye ait zodyak römorkörü üzerindeki zodyak bot ile botun sürat motoru çalındı. B.G. durumu polise bildirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalınan zodyak bot ile hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin sokak çevresindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelediğinde römorkör üzerinde zodyak bot ile botun motorunu çalan şüpheliler M.A.Y. (18), Ö.U. (37) tespit edildi. Şüpheliler, Kepez beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.A.Y ve Ö.U. ifadeleri doğrultusunda zodyak botu Ayvacık ilçesi Kösedere köyü ile Tuzla köyü arasında sazlık alanda sakladıkları yeri ekiplere gösterdi. Sazlık alanda üzerleri çalılarla örtülü zodyak bot, motoru ve römorkörü ile birlikte sahibi B.G'ye teslim edildi.Şüpheliler M.A.Y. ve Ö.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

