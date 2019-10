DHA YURT BÜLTENİ - 22

18.10.2019 18:37

Orgeneral Çetin'den şehit ailesine ziyaret

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın Kırıkkale'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehit babası Hamza Bozbıyık, "Vatanımız, devletimiz sağolsun. Bayrağımız dalgalansın, bin Çelebi feda olsun" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın, ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yer aldı. Orgeneral Çetin, şehidin babası Hamza Bozbıyık'a başsağlığı diledi.

'ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE NEFES ALIYORUZ'

Orgeneral Çetin, şehit Bozbıyık'ın Türk milletinin evladı olduğunu söyleyerek, "Milletimizin başı sağolsun. Bu vatan, millet ve bayrak için hayatını feda etmiştir. Şehitlerimiz sayesinde nefes alıyoruz, bu bayrak dalgalanıyor. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizi ne kadar şükran ve minnetle ansak azdır. Ruhları şad olsun" dedi.

Hamza Bozbıyık ise, "Vatanımız, devletimiz sağolsun, bayrağımız dalgalansın. Kurban olduğum Allah'ım, vatanımıza, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Dirliğimizi, düzenimizi, birliğimizi bozmasın. Bin Çelebi, bin Furkan'lar feda olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah Cumhurbaşkanımıza da sabırlar, kolaylıklar versin" diye konuştu.Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme (3)'TERÖRLE BAĞLANTISI OLMAYAN PERSONELLE HAKKARİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Tutuklanan Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın yerine İçişleri Bakanlığı'nca atanan ve görevine başlayan Vali İdris Akbıyık, Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağını belirterek, "Dün itibari ile 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçları kapsamına adli ve idari soruşturmalar kapsamında Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları İçişleri Başkanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bugün itibariyle Hakkari Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildim. Hakkari Belediyesinin imkanlarını, yine Hakkari halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada Hakkari halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz. Hakkari Belediyesinin bütün kadroları, imkanları her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Hakkarililerin emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesini bizim meselemiz yapacağız. Belediyelerin temel fonksiyonu; millete hizmet etmektir. Orada yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını en hızlı bir şekilde karşılamaktır. Tahsis edilen tüm kaynakların milletin yaşam kalitesini arttırmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, sanat alanlarda kenti iddialı bir yere taşımak içim kullanılması gerekmektedir" dedi.

HAKKARİ'NIN EMRİNDE OLACAĞIZ

Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediyemizin kaynakları hiç bir şekilde terör örgütlerine, işbirlikçilerine peşkeş çekilmeyecek bu konuda her türlü tedbir alınacaktır. Bugünden başlayarak Hakkari'nin her köşesine, kişisine ve meselesine bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla Hakkari halkının da desteğiyle hizmet götürmeye devam edeceğiz. Terör örgütü ile ilişkisi olmayan işine, devletine bağlı ve vatandaşına hizmet amaçlı her personelle hizmet vermeye devam edeceğiz. Onların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Terör örgütü ile ilişkili olanların gereğini hem hukuki hem idari anlamda yapacağız. Bu doğrultuda uzun yıllar terör örgütünün ihaneti ile ertelenen ve geciken bütün hizmetler, başta sayın Cumhurbaşkanımızın ve her düzeyde görevlilerimizin katkı ve desteği ile hayata geçirilecektir. Biz bu sürede Hakkari'nin emrinde olacağız. Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağız. Millete hizmet için bütün arkadaşlarımızla 24 saat esasına bağlı olarak çalışma sergileyeceğiz. Hakkarimizin huzur ve güven şehri olarak istikrarlı bir şekilde yaşayan her bireyinin başta güvenliği, sosyal anlamda kalkınmasını sağlayacak yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesine çalışılacaktır. Cumhuriyetimizin 96 .yılını kutlayacağımız şu günlerde cumhuriyetimize sahip çıkma, tek yürek, tek millet olma vaktidir. Hakkarimize sahip çıkma vaktidir. Vakit, şer odaklarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakma vaktidir. Birlik ve beraberliğimize en güçlü şekilde sahip çıkma vaktidir."

Felç geçiren İngiliz hasta, ülkesine dönmek için yardım bekliyor ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan İngiliz turist Susan Haviland (48), felç geçirdi. Ameliyat için ülkesine gitmek isteyen, ancak ambulans uçak için istenen 30 bin Sterlini karşılayacak durumu olmayan Haviland, başvurduğu İngiliz Konsolosluğundan olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. İngiliz turistin ülkesine götürülmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Alanya'ya tatile gelen İngiliz vatandaşı Susan Haviland, 21 Eylül'de yolcu olarak bindiği motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralandı. 15 gün yoğun bakımda tedavi gören Haviland, felç geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Susan Haviland'in, yeniden yürüyebilmesi için bir dizi omurga ameliyatı olması geriyor. Ülkesine dönüp ameliyat olmak isteyen Haviland, oturamadığı için yolculuk yapamıyor.

AMBULANS UÇAK GEREKLİ

Ülkesine dönmek için ambulans uçak gerektiğini belirten Susan Haviland, bunun çok maliyetli olduğunu, karşılayacak maddi gücü bulunmadığını söyledi. Çeşitli firmalarla görüştüklerini ve 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldığını kaydeden Haviland, "Kaza haberini alır almaz kızım Chloe Jones Türkiye'ye geldi. Şimdi bana o bakıyor. Ama benim acil ülkeme gidip ameliyat olmam lazım" dedi.

Chloe Jones ise Türkiye'de annesine çok iyi bakıldığını ancak bir an önce ülkelerine gidip annesini ameliyat ettirmek istediklerini söyledi. Annesinin normal yolculuk yapacak durumda olmadığını anlatan Jones, "Ambulans uçakla götürülmesi lazım. Bunun için İngiliz konsolosluğu ile görüştük fakat olumsuz yanıt aldık. Bunun üzerine İngiliz yardım sitelerinde destek için kampanya başlattık. 30 bin Sterlini toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Şu ana kadar 7 bin 300 Sterlin toplandığını vurgulayan Chloe Jones, "Motosiklet kazası nedeniyle bu hale geldi. Motosiklet sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlatmış. Fakat annemin boynu kırıldı ve vücudunu hareket ettiremiyor. Son derece önemli bir omurga ameliyatı için uzman bir hastaneye transfer edilmeyi bekliyor. Yardım bekliyoruz. Bu gerçekleşirse annemin iyileşmesi için bir şansı olacak. Annem ailemizin bel kemiğidir. Güvende olmasını sağlamak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Yasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındı

ADANA Valiliği'nin yasaklamasına rağmen 'Demokrasi İçin Buluşuyoruz' adı altında miting yapmaya çalışan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Masum Eriğ, İl Başkan Yardımcısı Gülseren Turan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Uğur Bayrak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

HDP Adana İl Başkanlığı'nın çağrısıyla bugün 16.00'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenecek 'Demokrasi İçin Buluşuyoruz' adlı mitingin yapılmasına 15 Ekim'de Adana Valiliği izin vermemişti. HDP milletvekilleri Tülay Hatimoğulları, Rıdvan Turan, Feleknas Uca, Fatma Kurtulan'ın da aralarında bulunduğu bir grup, polis tarafından güvenlik önlemi alınan Uğur Mumcu Meydanı'na gelerek miting yapmak istedi. Valiliğin yasağını uygulayan polis ekipleri kitleyi uyardı. Daha sonra HDP Adana İl Başkanı Masum Eriğ, İl Başkan Yardımcısı Gülseren Turan, DBP İl Başkanı Uğur Bayrak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. HDP milletvekilleri de bir süre polise tepki verdikten sonra meydandan ayrıldı.

Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi

BALIKESİR Üniversitesi öğretim üyelerinin Ayvalık ilçesinde anıt ağacı olarak belirlediği 81 zeytin ağacından 61'i tescillendi. Son olarak, Aydın Şensal'a ait zeytinlikteki 'Koca Delice' adı verilen ve 1100 yaşında olduğu belirlenen ağaç, anıt ağacı olarak tescillendi.

BAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. İsa Curebal ve Doç. Dr. Süleyman Sönmez Ayvalık yöresi anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağaçları projesi hazırladı. Ekip, Ayvalık'taki Küçükköy, Altınova ile ilçenin kırsal mahalleleri Murateli ve Mutlu köyünde uydu görüntüleri ve saha araştırmaları gerçekleştirdi. Tespit ve tescil çalışmaları sırasında 81 anıt zeytin ağacı belirlendi. Bunlardan 61'inin tescili yapıldı, kalanı için ise çalışmalar sürüyor.

Ayvalık Zeytin Dostları Derneği Başkanı Aydın Şensal'a ait zeytinlikte son olarak tescili yapılan 9 metre boyunda ve 5.5 metre çapındaki anıt ağacın 1100 yaşında olduğu belirlendi. Ağaca, 'Koca delice' ismi verildi. Şensal, "Bu ağaca sahip olduğumuz için çok mutluyum. Aslında tüm zeytin ağaçları önemli ve Ayvalık'ta yaşadığımız için çok şanslıyız. Bu ağaçlara gelecek kuşakların, çocuklarımızın torunlarımızın emaneti olarak bakmamız gerekiyor. Biz babalarımızdan atalarımızdan devraldık. İnşallah biz de gelecek kuşaklara teslim ederiz" dedi.

'ANIT AĞAÇLARI KORUMAK GÖREVİMİZ'

Ayvalık'taki 2 milyon zeytin ağacından yarısının 200 yaş üstü olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Soykan, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çalışmada 81 anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağacı tespit ettik. Bunlardan en eski olanı 1100 yaşında, diğerleri de 400 yaşın üzerinde. Ayvalık ve yakın çevresi zeytin tarımı açısından çok eski olduğu için bu yaşlı ağaçları bekliyorduk. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki aşamada bilgilendirme ve yönlendirme levhalarıyla beraber Ayvalık'a gelen ziyaretçilerimize sunmayı planlıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'de çok önemli bir yer sahip olan Ayvalık'ın bu anıt ağaçlarını korumak ve geleceğe aktarmak bizlerin görevi" dedi.

Safranlı macun alabilmek için yarıştılar

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 3.Safran Festivali başladı. Hamamın çatısında safranlı macun dağıtılırken, vatandaşlar macundan alabilmek için çabaladı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Safran Festivali, Babasultan Mahallesi mevkiinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile start aldı. Arnavut kaldırımlı dar sokaklardaki yürüyüşü turistler cep telefonlarıyla görüntüledi. Kazdağlı Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meydandaki halkoyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

GİDEREK AZALDIĞINI ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZKarabük Valisi Fuat Gürel safran üretiminin azaldığını belirterek, "İlçede safran yetiştiriciliğinin giderek azaldığını üzülerek görüyoruz. 30 dönüm arazide 20 kilogram belki daha az safran elde edildiğini ifade ediyor arkadaşlarımız. Meşakkatli bir bitki muhtemelen ondandır ki çiftçilerimiz bu bitkiyi ekmekte biraz zorlanıyorlar. Katkılarımızın olması gerekir ki bu bitki devam etsin. Çünkü safran aynı zamanda Safranbolu demek. Atalarımızdan bize bırakılan, geçmiş ve günümüz yöneticileri vasıtasıyla da geleceğe taşınan böyle bir şehrin safran bitkisiyle taçlandırılması gerekir. Bu bitkinin hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Arkadaşlarımızın gayretli bir şekilde gönül verdiğini biliyorum ama belki çiftçilerimizle olan iletişimimizi biraz daha arttırıp bu bitkinin daha da yaygınlaştırılması gerekir. Bu bitki olduğu sürece Safranbolu da değerini devam ettirecektir.ö dedi.

Konuşmaların ardından 1640-1648 yıllarında 'Kazasker' olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili 'Cinci Hoca' vatandaşlara safranlı macun dağıttı. Vatandaşlar macunlardan kapabilmek için mücadele etti.

