Dha yurt bülteni - 22

13.09.2019 02:15

Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)

BAKAN SOYLU: ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "7 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Yaralı 10 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Haber: DİYARBAKIR,

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İzmir'de, yolcu otobüsü yandı



İZMİR'de, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki 37 yolcu tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İzmir-Aydın Çevreyolu Buca Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Alanya'ya giden Yılmaz Albay yönetimindeki 10 HF 026 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü Albay, otobüsü yol kenarına çekip, 37 yolcuyu tahliye etti. Şoför Albay'ın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Otobüs sürücüsü Yılmaz Albay, otobüste toplam 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu belirterek, "Otobanda duramadık, yolcuların diğer araç altında kalmaları söz konusuydu. Müsait bir yere çekip yolcuları tahliye ettik. Şükürler olsun can kaybı olmadan, yaralanan olmadan kurtulduk. Yangın motor kısmından çıktı, birden alev aldı. Nedenini bilmiyoruz. Büyük bir alev olduğu için ilk planda müdahale edemedik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şoför Yılmaz Albay ile röp.

Yanan araçtan görüntü

İtfaiyenin müdahalesinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Gaziantep'te, 'GastroAntep' coşkusu



GAZİANTEP'in yöresel lezzetlerini Dünya'ya tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) coşkuyla başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) iş birliğinde başlayan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali Keçehane Yokuşu'ndan başlayan ve Balıklı Parkında tamamlanan kortej yürüyüşü ile başladı. Daha sonra Festival Park'ta devam eden açılış programına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Festivalde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri buluştu.

Gaziantepli ustaların festival öncesi yaptıkları yemek şovları ise vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi.

'GAZİANTEP TÜM DÜNYANIN AĞIZ TADIDIR'

Festivalin açışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'in bir medeniyet şehri olarak binlerce yıllık kültürüyle, turizmiyle ve tarihiyle insanlığa çok büyük miraslar bıraktığını aktardı. Bakan Gül, Türkü, Kürdü ve Alevi'siyle acı da yerken, tatlı da yerken kentte kardeşlik sofrasında olduklarını ve lezzet aldıklarını söyledi. Bakan Gül, Gaziantep her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da dünyanın damak tadına dokunarak lezzet öncülüğünü gerçekleştirmiştir. Gaziantep, Mezopotamya'da tüm kültürlerin ve medeniyetlerin birçok özelliğini barındırmış ve korumuştur. Bugün dünyanın birçok yerinde Gaziantep ülkemizi en güzel şekilde tanıtmaktadır. Sanayisiyle, istihdamıyla ve yine gastronomi alanında da Gaziantep, Türkiye'nin marka değerini artıran örnek bir şehirdir. Hem tatlısıyla hem acısıyla Gaziantep tüm dünyanın ağız tadıdır. Tıpkı hayat gibi acı da var, tatlı da var. Ama biz Türkü, Kürdü ve Alevi'siyle acıyı da yerken, tatlı da yerken soframızdan lezzet alırız. Bizim soframız işte böyle bir sofradır. Birlik, kardeşlik iyi olursa yediğimiz lezzetler daha da güzelleşir. Umut ediyorum ki insanlık farklılıkları zenginlik olarak görerek bir arada daha güçlü bir şekilde yaşar dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Diller değişir, lezzetin dili değişmez. Bu Gaziantep'in dilidir. Sesler değişir, lezzetin sesi değişmez. Bu Gaziantep'in sesidir. Renkler değişir, lezzetin rengi değişmez, bu Gaziantep'in rengidir. Gaziantep, insanı mert, sofrası cömert olan şehirdir. Bizim soframız gönül sofrasıdır. Gönlü zenginlerin sofrasıdır. Bizim soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Bizim soframızda toprağın bereketi vardır. Bizim soframızda Güneşin aydınlatması ve ısıtması vardır, aynen Gaziantep'imiz gibi. Akıl ve ahlakla bizi geçen bizdendir. Çalışma ve sabırla bizi geçen bizdendir. İşte ahilerimiz hep birlikte Gaziantep için, Gaziantep'in lezzeti için buradayız. Bir evladınız olarak bu toprakların taşıyıcılarıyız. Allah'ın izniyle bu sofra bütün dünyaya örnek olacak. Bu sofrada alın teri var. Tüm dünyaya sözümüz şudur; Kanın, gözyaşının, savaşın bittiği bir dünya için, gelin Gaziantep sofrasında buluşalım. Gaziantep kardeşliğinde buluşalım. İstihdam üretelim, Gaziantep modelini Dünya modeli yapalım. Bunu sizlerle başaracağız. Her şey fıstık gibi olacak diye konuştu.

VALİ GÜL GASTRONOMİ FESTİVALİ TİCARİ BİR AKTİVİTEDİR

Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu hafta hem ahilik haftasını hem de Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ni birlikte kutladıklarını belirterek, Gastronomi Festivali sadece eğlence amaçlı düzenlenen bir festival değil, ticari bir aktivitedir. Gaziantep'in sanayisinin önemli bir kısmı gıdaya dayalıdır. Gaziantep markasını yukarı taşıdığımız zaman Gaziantep üretimine dolaylı veya direkt katkısı oluyor dedi.

Konuşmaların ardından Ahilik Haftasından dolayı temsili şed kuşatma töreni düzenlendi. Bakır Ritim Grubu'yla Ceren Aksan performansı, Umut Akyürek ve Oktay Bora Ertuğrul konserleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Protokol, festival meşalesini yaktıktan sonra alanda kurulan stantları gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Geçit-yürüyüşten görüntüler

Alandan genel ve detaylar

Bakan Gül'ün konuşması

Fatma Şahin konuşma

Vali Gül konuşma

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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Mardin'den, Diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek yürüyüşü



MARDİN'de, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kayıp çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere destek için yürüyüş düzenledi.

Diyarbakır'da 24 ailenin, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemine, Mardin'de sosyal medya üzerinde harekete geçen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri düzenledikleri yürüyüşle, ailelere destek verdi. Karayolları Parkı'nda toplanan kalabalık 'Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir', 'Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Askere ve polise uzanan eller kırılsın' sloganları atarak Vali Ozan Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüşe katılanlardan Elif Yenigün, teröre karşı hep birlikte dur demek gerektiğini söyledi. Yenigün, "Şehitlerimiz bizim için canlarını verdi. Onlara büyük borcumuz var. Şehitlerimiz kanı yerde kalmayacak. Mardin halkı olarak terör istemiyoruz. Diyarbakır'daki annelerimizin de yanındayız. Onlara dua ediyoruz, Allah kimsenin başına getirmesin. O çocukları dağa gönderilenlerin çocukları Paris'te, barlarda plajlarda geziyor" dedi.

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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Kaynak: DHA