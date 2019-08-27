Dha yurt bülteni -22

27.08.2019 23:57

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa'nın Suriye sınırdaki Akçakale ilçesine zırhlı araçlar ve iş makinelerinden oluşan askeri sevkiyat yapıldı.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. Zırhlı araçlar ve iş makineleri taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı. Araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.

Bu arada Tugay Komutanlığı'ndan aralıklarla araç sevkiyatının devam edeceği ifadeedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer ŞULUL- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/ŞANLIURFA,

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Kumluca'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın endişe yarattı.

Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yerleşim yerleri ve tarım alanlarına yakın noktadaki yangının büyümemesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan alandan görüntü

- Ekiplerin müdahalesi

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

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Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı



Adıyaman'ın Besni ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Değirmençayı piknik alanında meydana geldi. Mehmet Şimşek yönetimindeki 02 DC 135 plakalı traktör, piknik dönüşü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktör sürücüsü ile yanındaki Ayşe ve Yüksel Şimşek yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yüksel Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet ve Ayşe Şimşek ise Besni Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Yüksel Şimşek'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza haberini duyan yakınları ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Besni Devlet Hastanesi

Kazayı duyanların hastaneye gelmesi

Kazada ölen Yüksel Şimşek'in yakınlarının ağıtları

Jandarma

Jandarma olay yeri inceleme

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Yangın çıktı, aile fertleri kavga etti



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Aile fertleri ise yangın nedeniyle kendi aralarında kavga edince polis biber gazıyla müdahale etti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta bulunan aynı aileye mensup kişilerin kaldığı 3 katlı binanın üst katında Ramazan Adak'a ait evde meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Aile fertleri ise yangın nedeniyle aralarında kavga etmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen bir genç, "Bir daha bu eve kimse kafası güzel girmeyecek. Sizin yüzünüzden benim annem bayıldı." diyerek tepki gösterdi.

Müdahaleye rağmen aile bireyleri arasındaki gerginlik devam edince polis, biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından evden ayrıldı. Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış sebebi yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Aile fertlerinin yangın olan daireye doğru koşmaları

-Kavga eden aile fertleri

-Yunus polislerinin kavgayı ayırmaya çalışması

-Polislerin biber gazı sıkması

-Aile fertlerinden bayılan kadını kucaklarına alarak götürmeleri

-Kavgada gözaltına alınanın ekip arabasına götürülmesi

-Yanan evden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Kavşakta ters yöne giren sürücü emniyet müdürüne yakalandı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kavşağa ters yönden giren hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada tesadüfen olay yerinde olan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'ya yakalandı. Takip ettiği aracı durduran Kuyu, sürücüye "Ben enayi miyim buradan dönüyorum. Sen akıllısın buradan dönüyorsun." diye tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Bozhane kavşağında meydana geldi. Oğuz Ala (27) yönetimindeki hafif ticari araç, kavşağa ters yönden girdi. O sırada aracıyla kavşakta bulunan Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, polis telsizinden aracın plakasını anons ederek durdurulması talimatını verdi. Otomobilin peşinden de giden Kuyu, trafik polisinin durduğu aracın sürücüsü Oğuz Ala'ya "Alemin akıllısı sen misin? Arabayı stop et. Ehliyet, ruhsatını ver. Ben enayi miyim buradan dönüyorum. Sen akılısın buradan dönüyorsun." diyerek tepki gösterdi.

Trafik polisleri, araç sürücüsü Oğuz Ala'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve trafik levhalarına uymamaktan 500 lira ceza kesti.

Görüntü Dökümü:

-Durdurulan araç

-Ferdi Kuyu'nun konuşması

-Ceza yazılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: DHA