DHA YURT BÜLTENİ-22

22.08.2019 22:50

Siirt'te işçileri taşıyan tarım aracı devrildi: 13 yaralı

Siirt'te tarım işlerini taşıyan patpat aracınnın devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Serhat Evin'in kullandığı patpat diye bilenen tarım aracı, Botan Nehri yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, araçta bulunan çocuk ve kadınlarında olduğu 13 tarım işçisi yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanenin acil servisine tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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Ambulansın gelişi

Kazadan yaralıların ambulanstan indirilmesi

Sedye üzerine de bulunan yaralıların görüntü

Kaza yerinde vatandaşların çektiği görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (3)



POLİS ŞÜPHELİ 2 KİŞİ İÇİN TEYAKKUZDA, MAHALLE SAKİNLERİ NÖBETTE

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör, trafik ve istihbarat ekipleri, yangından 10 dakika önce bir motosiklet üzerinde zayıf yapılı, kirli sakallı ve düzgün giyimli iki kişinin hızla bölgeden uzaklaştığı yönünde iddialar üzerine ormanlık alanda geniş çaplı arama başlattı. 50 polis şüphelileri bulmak için 1 hektar kızılçam ve makilik alanla kaplı sarp dağ eteklerinde aramalarını sürdürdü. Aramalara Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan destek verdi. Yangının çıktığı yerin 25 metre uzağında ise çakmak bulundu. Muhafaza altına alınan çakmak üzerinde parmak izi araştırması yapıldı. Mahalle sakinleri ormana çıkan patika yollarda köpekleri ile dolaşarak nöbete başladı.

Ormanlık alana çıkan yollarda ve apartmanlardaki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

Mahalledeki bir sitenin yöneticisi Murat Akgün, "Sitemizde dostlarımızla beraber bekliyoruz. İki gün önce iki defa bugünde iki olmak üzere toplam 4 defa yangın çıkarıldı. Görsek gerekeni kendimiz yapar güvenlik güçlerine teslim ederiz. Korku ve panik içindeyiz. Polislerimizle beraber nöbet tutacağız. Vatan hainliği bu olsa gerek" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabotaj ihtimaline karşı 3 araç ve 6 kişi yaya olmak üzere bölgede sürekli devriye gezeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nöbet bekleyen ve araçlarıyla patika yollarda dolaşan mahalle sakinleri

-Ormanlık alanda polislerin arama çalışmaları genel-ayrıntılı görüntü

-Uzun namlulu silahlarla ormana hakim tepede gözetleme yapan polisler

-Site yöneticisi Murat Akgün ile röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla),

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Muğla'da ziraat arazisinde yangın: 2 dönüm arazi kül oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopterleri, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler ve 21 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk incelemede 2 dönümlük ziraat alanının zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan alanın genel ve detay görüntüleri.

Yangına müdahale eden ekiplerin görüntüleri.

Yangından zarar gören ağaçların detay görüntüleri.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN (MUĞLA),

Kaynak: DHA