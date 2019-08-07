DHA YURT BÜLTENİ - 22

07.08.2019 21:02

Gaziantep'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı (2) - Yeniden



GAZİANTEP'te, yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Aydoğdu (27) ile yanındaki Abdullah Doğan (23) ve Ahmet Badıllı (22) hayatını kaybetti. Kazada minibüs ve otomobildeki 12 ise kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Ömer Faruk Aydoğdu yönetimindeki 63 VD 184 plakalı otomobil, sollama yapmak istediği sırada Nizip'ten Gaziantep'e yolcu taşımacılığı yapan 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 12 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan sürücü Ömer Faruk Aydoğdu ile yanında bulunan Abdullah Doğan ve Ahmet Badıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu, araçların çekilmesi ve yolun yıkanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -

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Adliye çalışanı evinde ölü bulundu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ (42), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ'un sabah adliyedeki işine gitmemesi üzerine, çalışma arkadaşları, mesai çıkışı evine gidip kapıyı çaldı. Ailesi tatil için Ankara'ya gittiği için evde yalnız olan Demirtuğ'un kapıyı açmaması üzerine arkadaşları polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiğinde Demirtuğ'u hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demirtuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demirtuğ'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin gelmesi

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Cenaze aracın gelmesi

Cenazeyi cenaze aracını konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 141 MB

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Gaziantep'te ormanlık alanda yangın

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 9 dönüm alan zarar gördü.

Öğleden sonra ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta Hamidiye Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda iki farklı noktada başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihabrı ile bölgeye 3 arasöz, 3 su tankı ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında traktör ile de destek verdiği yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 9 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken yetkililer, vatandaşları uyararak, otluk, ormanlık alanlara sigara izmariti ve cam kırıkları atmamalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ormanlık alan

Yanan alevler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4,66 MB

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2 yaşındaki Medine, kedisini yakalamak isterken balkondan düştü

AKSARAY'da Afganistan uyruklu Medine Chorak (2), 1'inci kattaki evlerinin balkonunda kediyi yakalamak isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 829 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. Kendilerine ait kedinin balkona çıkması ile kediyi yakalamaya giden Medine, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik Medine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği sırada yanında bulunan annesi ise ağladı

Görüntü Dökümü

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Balkondan düşen çocugun hastaneye getirilmisi

-Sedye ile giderken ağlayan çocugunu teselli etmesi

Hastaneden genel detay

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Vali Tavlı: Maden sahası Kaz Dağları'na kuş uçumu 40 km uzaklıktadır



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, - ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, Kirazlı-Balaban mevkiinde yürütülen altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına ilişkin, "Çanakkale'de yaşayan vatandaşlarımızın ve konunun uzmanlarının da bildiği üzere, maden faaliyeti yapılan Merkez Kirazlı Köyü-Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sahasının endemik bitkilerin yaşam alanı bulduğu Kaz Dağları diye bilinen yöre ve Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi yoktur. Maden sahası Kaz Dağları'na kuş uçumu 40 km uzaklıktadır" dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisinde yürütülen altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına ilişkin valilik binasında basın toplantısı düzenledi. Vali Orhan Tavlı toplantıda yaptığı açıklamada, Doğu Biga Madencilik tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yapılan madencilik faaliyetiyle ilgili olarak bir takım yanlış bilgilerle vatandaşların çevreye olan duyarlılığını ve hassasiyetini yönlendirmeye çalışan grupların olduğunun gözlendiğini ileri sürdü.

'İZİN VE RUHSAT ÇALIŞMARI 2000 VE 2001'DE BAŞLADI'

Bölge ile ilgili doğal sit alanının tescilinin kaldırılması, izin, ruhsat gibi çalışmaların ilgili Bakanlıklar ve kurumlar tarafından 2000 ve 2001'de başlatıldığını belirten Vali Orhan Tavlı, "Bu yıllarda başlatılan işlemlerle Doğu Biga Madencilik tarafından maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır. Bahse konu maden sahası ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED raporunun, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, altın ve gümüş madeni ve zenginleştirme tesisi için 2013 yılında ÇED olumlu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir. Kirazlı altın-gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesinin ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan dava, Danıştay ilgili dairesi tarafından oy birliğiyle reddedilerek ÇED raporunun hukuka uygun olduğu belgelenmiştir" dedi.

'ALANIN TAMAMI AĞAÇLANDIRILARAK ESKİSİNE ORANLA DAHA FAZLA YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLECEKTİR'

Maden alanında kesilen ağaç miktarı konusunda da çeşitli söylemlerin bulunduğunu hatırlatan Vali Tavlı, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2016 tarihli olurları ile verilen izin kapsamında, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 2017 yılında kesimine başlanan ve maden sahasında kesimi yapılan toplam 13 bin 400 adet ağacın olduğu alan, madencilik faaliyeti sonlandığında, Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından rehabilitasyon çalışmaları yapılarak Orman Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecek ve bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranla daha yeşil bir alana dönüştürülecektir" diye konuştu.

'MADEN SAHASI KAZ DAĞLARI'NA KUŞ UÇUMU 40 KM MESAFEDEDİR'

Vali Tavlı konuşmasının devamında, "Çanakkalede yaşayan vatandaşlarımızın ve konunun uzmanlarının da bildiği üzere, maden faaliyeti yapılan Merkez Kirazlı Köyü-Balaban Tepe (Taşlı Tepe Mevkii) sahasının Endemik bitkilerin yaşam alanı bulduğu Kaz Dağları diye bilinen yöre ve Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi yoktur. Maden sahası Kaz Dağları'na kuş uçumu 40 km uzaklıktadır" ifadelerini kullandı.

'ÇED RAPORUNA AYKIRI HERHANGİ BİR İŞLEME ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR'

DSİ tarafından yapılarak Çanakkale merkez ilçe içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar İçme Suyu Barajından Doğu Biga Madencilik maden işletme tesisine Devlet Su İşleri tarafından hiçbir şekilde su verilmeyeceğini kaydeden Vali Tavlı, "Çan Kumarlar köyü sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından inşası devam eden Altınzeybek Göletinden maden işletme tesisinin su ihtiyacı karşılanacaktır. Doğu Biga Madencilik Maden Zenginleştirme Tesisi Atikhisar barajı yağış havzasının kesinlikle dışındadır. Çanakkale'nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar barajına zarar verecek herhangi bir faaliyet yürütülmesi söz konusu değildir. Bahse konu firmanın tüm faaliyetlerini ÇED raporuna uygun bir şekilde yürütmesi ilgili kurumlar ve Valiliğimizce bizzat takip edilecek ve ÇED raporuna aykırı herhangi bir işleme asla müsaade edilmeyecektir. Konuyla ilgili devlet kurumlarından ve Valiliğimizden bilgi alınmadan vatandaşlarımızı yanıltıcı yorumlar yapıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. Çanakkaleli bütün vatandaşlarımızın çevre konusundaki hassasiyetini yakından biliyoruz ve hep birlikte; devletimizin bütün imkanlarını da seferber ederek destanlar şehri Çanakkale'mizin çevresini ve çehresini en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek ülkemizin en yaşanabilir, en ulaşılabilir ili olması için bugüne kadar en üst seviyede gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'dan görüntü.

-Çanakkale Valisi Orhan Tavlı açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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İzolasyon malzemeleri tutuştu, 3 bloğun çatısı yandı

Bursa'da, sitenin bir bloğunun çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer 2 bloğuna da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde Göçmen Konutları Balkan Mahallesi Zümrüt Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin çatı izolasyonu yapımı sırasında malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çatının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek sitenin diğer 2 bloğuna sıçradı. Yangını fark eden site sakinleri evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 15 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, site sakinlerinin itfaiyenin çalışmasını gözyaşlarıyla izlediği görüldü.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi amatör kamera

-Yangından görüntüler

-Yangını izleyen kalabalık

-Detaylar

Süre: 03.55 Boyut: 439 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Kaynak: DHA