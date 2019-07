DHA YURT BÜLTENİ - 22

YenidenKONYA'da, refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 3'ü kadın 7 kişi yaşamını yitirdi.Kaza, saat 23.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Ticaret Borsası alt geçidinde meydana geldi. 42 ACM 965 plakalı otomobil, kimliği sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Muammer Can yönetimindeki 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobil de hurda yığınına döndü. 42 ACM 965 plakalı otomobilde bulunan Hakan Yel, Muhammed Emin Gül ile kimliği belirlenemeyen 2'si kadın 3 kişi ile diğer sürücü Muammer ve eşi Memduha Can yaralandı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. 3'ü kadın 7 kişinin sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Alt geçit yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 7 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcılarının incelemesinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. 3 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serinlemek için göle giren iki kuzen boğuldu



BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, serinlemek için göle giren kuzenler Buse Öztamur (15) ile Neslihan Öztamur (14) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Sarıderesi köyündeki Tez gölünde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Lisesi 2. sınıf öğrencisi Buse Öztamur, amcasının kızı lise 1'inci sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur ile serinlemek için göle girdi. Uzun süre kızlarından haber alamayan ailelerin arama çalışması sonucu Buse Öztamur'un gölde cansız bedeni bulundu. Haber verilmesi üzerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Buse Öztamur'un cenazesini gören aile sinir krizi geçirdi. Göldeki su üstü aramalara rağmen bulunamayan Neslihan Öztamur'u bulmak için köye Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı 2 dalgıç çağırıldı. Gölde iple yapılan 1 saatlik aramanın ardından Neslihan Öztamur'un cansız bedenine de ulaşıldı. Bu sırada göl kenarına gelen Neslihan Öztamur'un babası Zeki Öztamur sinir krizi geçirerek, "Ah kızım, ah kızım" diye feryat etti.

Buse ve Neslihan Öztamur'un cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı



MALATYA'da, altgeçitte 1 midibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akpınar altgeçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri yönüne giden, İbrahim Yarar yönetimindeki 53 HH 787 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit değiştirirken aynı yöne ilerleyen Ahmet Turan İlker yönetimindeki 44 BH 660 plakalı otomobil, Ömer Arıkan yönetimindeki 23 AAK 350 plakalı otomobil, Hamza Yalçın yönetimindeki 44 KV 526 ve Tolga Güngör yönetimindeki 44 S 0353 midibüs arka arkaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Çiğdem Arıkan ile Saadet Alataş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl'de Emre Aydın rüzgarı



32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen halk konserinde, Emre Aydın İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 32'ncisini düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen konserde İnegöllülerle buluşan şarkıcı Emre Aydın unutulmaz bir gece yaşattı. 2 bin kişinin ilgi gösterdiği konserde Emre Aydın birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. İnegöl'de 13 Temmuz da başlayan festival halk dansları ve çeşitli konserlerin ardından Emre Aydın konseriyle sona erdi. Konserin sonunda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, festivale katılan tüm İnegöllülere teşekkür etti. Taban ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sanatçıya plaket takdim etti.

Akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü



MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada, Y.M.'nin ateşlediği iddia eden tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Abdullah Minnetoğlu (28) yaşamını yitirdi. Y.M. ise olaydan sonra kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan ve aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Y.M. ile Abdullah Minnetoğlu karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Y.M., yanında bulunan tabancayla Abdullah Minnetoğlu'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet ettiği Abdullah Minnetoğlu kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdullah Minnetoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Akrabasının ölümüne yol açan Y.M. ise olay yerinden kaçtı. Abdullah Minnetoğlu'nun cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay sonrası inceleme yapan jandarma ekipleri, boş kovanlara el koyup, Y.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: DOĞANYOL(Malatya),

===========================

Okul inşaatından 300 Bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı



BURSA'nın İnegöl ilcesinde, Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde yapımı devam eden okul inşaatından 300 bin TL değerinde demir çalan E.Ç., tutuklandı.

İnegöl'de, iddiaya göre 14 Temmuz'da Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde yapımı devam eden okul inşaatından demirler çalındı. Durumu fank edenler, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Mobilya İhtisas Sanayi bölgesindeki mobilya firmalarından hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Okul inşaatında 300 bin TL değerindeki demirleri çalan şüpheli E.Ç., jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

==========================

