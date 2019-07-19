DHA YURT BÜLTENİ-22

SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı (10)

Düzce'de sel ve su baskınları ile heyelanlar nedeniyle köylere ulaşım sağlanamazken, Melen Nehri üzerinde bulunan birçok tesis ve ev yıkıldı. Selden en fazla zarar gören Esmahanım Köyü'nde de bir evin yıkılarak Melen Nehri'ne sürüklenme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evin yıkılma anı

DÜZCE

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Bulgaristan Türklerinin önemli ismi Yalımov, hayatını kaybetti



BULGARİSTAN Türklerinin önemli aydınlarından biri olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü eski Rektörü gazeteci- yazar ve akademisyen Doç.Dr. İbrahim Yalımov (85), hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Doç.Dr. İbrahim Yalımov, Bulgaristan Türklerinin son 30 yılında etnik, kültürel ve sosyal hayatına dair önemli girişimlerde bulunan, 20 yıl önce ülkede tek İlahiyat Yüksek Okulu olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün kurulmasına ön ayak oldu. 1989 yılı demokratik değişimlere sonra kurulan ve ülkedeki Anayasal düzeni değiştiren Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan aydınlarından biri olarak bilinen Yalımov, Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili görevinde iken, Bulgaristan Anayasası'na azınlıkların etnik ve kültürel haklarını garantileyen 54'üncü maddeyi sunan ve kabul ettiren kişi oldu.

Doç.Dr. İbrahim Yalımov için, Sofya Banyabaşı Camii'nde kılınan cenaze namazına Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, aydınlar, gazeteciler, İslami camia temsilcileri, çok sayıda meslektaşı ve sevenleri katıldı. Yalımov, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere doğup, büyüdüğü Şumnu'nun Gradişte köyüne götürüldü.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, İbrahim Yalımov'un 'Çınar bir alim' olduğunu belirterek, "Hiç kimse kimsenin yerini dolduramaz. Ama alim bir insan bu dünyadan gittikten sonra onun yerini doldurmak hiç de kolay değil. Sebep, insanı böyle 5 günde, 10 günde yetiştirmek mümkün değil. İnsan yetiştirmek için en azından 15, 20 seneye ihtiyacımız var. Hele de Bulgaristan gibi bir yerde insan yetiştirmek, oldukça zor olması hasebiyle bizden bir alım vefat ettikten sonra bu bizi son derece üzüyor. İbrahim Hoca gerçekten kendisinden sonra bir iz bıraktı. Şu anda ayakta olan İslam Enstitüsü'nün açılması için sebep olmuştu. Biz bu iyiliği, bu ibadeti Cenab-ı Hak kabul etsin diyoruz" dedi.

Yalımov'u son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında bulunan Başbakanlığa bağlı Azınlıklar Konseyi eski Başkanı ve ülkedeki azınlık sorunları danışmanı Mihail İvanov, "Bulgaristan'da Türk Toplumunun monogtafi klasik bir kitap haline geldi. Şimdilik ondan daha iyisi yazılmadı. Herkes ondan öğrenmeli, onu örnek almalı. Bulgaristan'ın yeni Anayasa'sına büyük katkıları oldu. Ülkede etnik kültürel hakları garantileyen maddeyi İbrahim Yalımov hazırladı ve kabul ettirmeyi başardı. Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili iken, Anayasa'da 54'üncü maddeyi Yalımov sundu ve kabul ettirdi. Bu madde her vatandaşı etnik ve kültürel kimliğine güvence veriyor. Bu sadece onun şahsi katkısıdır" dedi.

Yalımov'un öğrencilerinden Yüksek İslami Şura Başkanı Vedat Ahmet, İbrahim Yalımov'un Bulgaristan Türkleri açısından son derece önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Ahmet, "Akademik anlamda çok iyi yetişmiş nadir insanlarımızdan biri olması bir tarafa, son 30 yılda Bulgaristan Türklerinin hayatıyla ilgili yaşanan süreçlerde de, olumlu anlamda bulunmuş bir kişi. Bulgaristan Türklerinin kimliğinin muhafazasıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapmış olan bir aydındır. Bütün derdi, Bulgaristan Türkleri Müslüman kimliklerini, Türk kimliklerini nasıl koruyabilirler. İbrahim Yalımov Hoca İslam'ın özüne inebilen, İslam'ın özünü kavrayabilen bir insandı. İslam'ı özellikle Bulgaristan Türkleri açısından kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul etmiş birisiydi" dedi.

Görüntü Dökümü

Vedat Ahmet İbrahim, Yalımov'u anlatıyor

İbrahim Yalımov arşiv görüntüler

Banyabaşı Camii cenaze namazı

Mihail İvanov ile röportaj

Vedat Ahmet ile röportaj

Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgarista),

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Daha önce geçmek istedikleri gişelerde kaza yaptılar, 2 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, iki sürücünün otoyoldaki aynı gişeden daha önce geçmek istemesi üzerine yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan Zeki Özdemir (23) idaresindeki 06 L 51 63 plakalı otomobil ile aynı istikametten gelen İlyas Can Şimşek yönetimindeki 06 BJH 029 plakalı otomobil otoyol gişelerine birlikte girmeye çalıştı. Gişeye önce giren 06 L 51 63 plakalı otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters durdu.

Diğer otomobil ise gişe duvarına çarparak durabildi. Kazada ters dönen otomobil sürücüsü Özdemir ile yanında yolcu olarak bulunan Selçuk Yardımcı (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kazanın yaşandığı gişe yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yapan araçlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler



ADIYAMAN'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.

Olay, akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, erkek kuaförü olan Hasan Hekimoğlu, iş yerinin önünde oturduğu yanına plakası öğrenilemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inenler yanlarında getirdikleri sopalarla 'kadına neden baktın?' diyerek Hekimoğlu'nu darbetti. Kanlar içinde kalan Hekimoğlu'nu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hekimoğlu'nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hekimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polis ekipleri

Yaralı Hasan Hekimoğlu olayı anlatması

Sağlık görevlilerin müdahale etmesi

Hekimoğlu, ambulansa götürülmesi

İşyeri önünde toplanan yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

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Grup 84'ten nostalji rüzgarı

32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84 üyeleri, eskimeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84, İnegöllüleri coşturdu. Kültür Park içerisinde düzenlenen konsere yaklaşık 2 bin genç ilgi gösterdi. Grup, rock parçalarını seslendirerek gençlere eğlenceli anlar yaşattı. 2 saat sahnede kalan Grup 84 üyeleri, 'Ölürüm Hasretine', 'Hayır Olamaz' ve 'Dokunma' gibi unutulmayan şarkılarını söyleyerek büyük alkış aldı.

Görüntü dökümü;

-Konserden detaylar

Süre: 1.11 dakika, Boyut: 10 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Kaynak: DHA