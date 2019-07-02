DHA YURT BÜLTENİ-22

Mardin'de eski koca dehşeti; kucağında bebeği olan kadını dövüp, bıçakladı



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yanında 10 yaşlarındaki kızı, kucağında da erkek bebeği ile yürüyen H.D. (35), yolda karşılaştığı eski kocası tarafından dövüldükten sonra bıçaklandı. Bebeğini bıçak darbelerinden korumaya çalışan kadının küçük kızı, 'Anne' diyerek, ağladı. Yaralı H.D., hastanede tedaviye alınırken, kaçan eski kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. adlı kadın, yanında 10 yaşlarındaki kızı ve kucağında taşıdığı erkek bebeği ile yolda yürürken, eski kocasıyla karşılaştı. H.D. ile ismi öğrenilemeyen eski kocası, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kadın, eski kocası tarafından tekme tokat dövüldü. Ardından bıçaklanan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. H.D., oğlunu bıçak darbelerinden korumaya çalışırken, kızı da 'Anne' diyerek, ağlamaya başladı. Bu sırada çevredekiler, araya girip, adamı kadından uzaklaştırdı. Yaralanan H.D. için sağlık ekibinden yardım istenirken, eski koca da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin ise olayda yaralanmadığı öğrenildi. Polis, çocularının annesi olan eski eşini dövdükten sonra bıçakla yaralayan adamın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan H.D.'nin dövülüp, bıçaklandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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Kadının dövülme anı

Kadının kucağındaki bebek

Çevredekilerin müdahalesi

Kızın ağlayışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KIZILTEPE(Mardin),

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Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın

Gaziantep'te, plastik ve ambalaj fabrikasının yağ tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında 20 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, öğleden sonra 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ve ambalaj fabrikasının dış kısmındaki yağ tankında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek tüm iş yerini sardı. Bölgeye 20 itfaiye aracıyla gelen 40 kişilik personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında fabrikada olan 20 işçinin dumandan etkilendiği belirlendi. 16 işçiye hazır bekletilen ambulanslarda oksijen takviyesi yapılırken, 4 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fabrikanın yanması

Drone görüntüsü

İtfaiye ekipleri

İşyerindeki söndürme çalışmaları

Duman Görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Otomobile sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobile sol yan tarafından sürtüp, devrilen motosikletli polis memuru Murat Aslan yaralandı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan 'Yunus' olarak bilinen motorize ekipte görevli polis memuru Murat Aslan'ın kullandığı 20 A 4760 plakalı motosiklet ile aynı yöne seyir halinde olan Tuncay Tarhıl yönetimindeki 20 GP 079 plakalı otomobile sol yan tarafından sürtüp, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis memuru Aslan yere düşerken, motosiklet ise yaklaşık 10 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kolundan ve bacağından hafif yaralanan Aslan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, meslektaşları kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kazanın yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Motosikletin otomobile çarpması

-Aslan'ın yere düşmesi

-Motosikletin yerde sürüklenmesi

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,





Kaynak: DHA