DHA YURT BÜLTENİ - 22

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde tadilat sırasında çıkan yangında üst katları duman bastı. Büyümeden söndürülen yangın nedeniyle, hastanede yatan bazı hastalar bir süreliğine tahliye edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok zemin katta yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine, hastanenin yangın söndürme sistemi devreye girerken personel ise yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu. Yangının bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada havalandırma yolu ile hastanenin dördüncü ve beşinci katını duman bastı.

Panik yaşayan hastalardan yürüyebilecek olanlar yangın merdiveninden hastanenin bahçesine tahliye edilirken, yatarak tedavi görenler ise başka katlara taşındı. Hastaların bazıları panikle yastıklarıyla bahçeye inerken, kimi hastalar ise sedye üzerine yatarak bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Hastane içini basan duman ise tahliye edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, dumandan hiçbir hastanın etkilenmediğini söyleyerek, "Hastanemiz B Blok'ta yapılan bir tadilat sırasında çıkan bir alevlenme sonucunda yoğun duman hastanemize yayıldı. Yangın söndürme sistemimiz anında devreye girdi ve ardından itfaiyeye haber verildi. Yürür durumda olan hastalarımız hastane bahçesine alındı. Ameliyathanede, yoğun bakımda, kliniklerde herhangi bir problem yok. Duman tahliyesi yapıldı ve hastalarımızı içeriye almaya başladık. Zemin katta yangın başladı, havalandırma yoluyla yukarı katlara duman çıktı" dedi.

Hastanede tedavi gören hastalardan Aysel Güven, "Yattığım katı bir anda duman bastı. Bize hemen hastaneyi boşaltmamızı söylediler, biz de hemen aşağıya indik" diye konuştu.

Hastalardan Bekir Yolal ise "Yattığımız sırada yangın alarmları çalmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık, yangının nereden çıktığını bilmiyorum ancak yattığım Plastik Cerrahi katını bir anda duman bastı. Yangın merdivenini açtılar, bahçeye indik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneden görüntüler

-İtfaiyeden detaylar

-Hastane içerisinden detaylar

-Yangın sonrası tahliye edilen hastalardan görüntüler

-Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı Röp.

-Hastalardan Aysel Güven Röp.

-Hastalardan Bekir Yolal Röp.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

============================

GEMLİK KAYMAKAMI İNAN'NIN 3 OĞLU KAVGADA BIÇAKLANDI



BURSA'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21), karıştıkları kavgada yaralandı. Sosyal medyada başlayan ve sokağa taşan bıçaklı kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan, baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darbedildi. Polis karşı gruptan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay bugün saat 19.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi Amfi Parkta meydana geldi. Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz Şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., Amfi Tiyatro'da buluştu. İnan, buluşmaya ağabeyleri Ahmet Burak ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte giderken, B.Ç.'de yanında iki arkadaşıyla birlikte gitti. Amfi Tiyatro'da buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çıkan bıçaklı kavgada Kaymakam Kemal İnan'ın küçük oğlu Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. 3 yaralı kardeş olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, ameliyata alınırken, Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı. Polis soruşturma başlattı.

Bıçaklı kavganın ardından İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları hastaneye gelerek 3 kardeşin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri amfiparktan detay

-Polislerden detay

-Üniversite hastanesinden detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=======================================

TOKAT'TA HAYVAN OTLATMA YERİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETLE BİTTİ



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Hasan Öztürk (29), hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sebebiyle kavga etiği çiftçi Halit K.(59) tarafından öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Tosunlar köyünde yaşandı. Merada koyun otlatan evli ve 4 çocuk babası Hasan Öztürk, aynı köyde yaşayan Halit K. ile karşılaştı. İkili arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Halit K. yanındaki pompalı tüfekle Hasan Öztürk'e ateş etti. Yaralanan Öztürk olayı duyan köylüler tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası şüpheli Halit K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri köyde tarafların arasında yeni bir kavga yaşanmaması için geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köyden görüntüler

-Jandarmanın aldığı önlemler

-Hastane önünden görüntü

-Ölen kişinin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),

=========================================

KAYISI BAHÇESİNE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

MALATYA'da, kontrolden çıkarak kayısı bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 HD 262 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kayısı bahçesine devrildi. Kazada otomobildeki Bahar D. ile Alparslan D., yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri

Devrilen otomobil

Kayısı bahçesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================================

İNEGÖL'DE YOLA ÇIKAN AT KAZAYA NEDEN OLDU; 1 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden yola çıkan ata otomobil çarptı. Meydana gelen kazada atın üzerindeki çocuk yaralandı.

Kaza, İnegöl-Cerrah yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesine seyir halinde olan sürücü Erhan Or (33) yönetimindeki 16 JES 42 plakalı otomobil, tarladan atla aniden yola çıkan Yiğit Alp E.'nin (11) at ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle at üzerinden otomobilin ön camının üzerine düşen çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit Alp E.'nin durumunu iyi olduğu öğrenildi. At ise kazada yaralanmadı. Çarpma sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralı Yiğit Alp E.'nin ambulansla hastaneye getirilişi

-Hasar gören araçtan detay

-At detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

===============================

ÇALILIK ALANA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN KURTULDU



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 21: 00 sıralarında sahil yolunda meydana geldi. Oğuzhan Aydın (24) yönetimindeki 81 FF 625 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yürüyüş yolunu aşıp çalılık alana uçtu. Kaza anında şans eseri yürüme yolunda kimse bulunmazken, sürücü Oğuzhan Aydın otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan Oğuzhan Aydın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çevredekiler ve itfaiye ekipleri, aracın altına yada çevresinde yaralı olup olmadığı kontrol etti. Otomobil, çekiciyle kaldırıldıktan sonra ekipler kaza yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yeri

-Ekiplerin olay yerine gelmesi

-Sürücünün polis ile konuşması

-Aracın çevresinde yapılan arama

Dosya adı-ergdereyeuctu

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

==================================

ÇATIDAN DÜŞEN ATMACA YAVRULARI KORUMAYA ALINDI



SİVAS'ta bir öğrenci yurdunun çatısından düşen 4 atmaca yavrusu itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Hatice-Tül Kübra Yurdu'nun çatısından kuş yavrularının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yuvalarından düşen 4 atmaca yavrusunu bir kutu içerisine koyarak merkeze getirdi. İtfaiyeciler kontrol ettikleri ve herhangi bir yaraları bulunmayan atmaca yavrularını besledi.

Yavru atmacaları kurtaran ekipte yer alan itfaiye eri Hidayet Yücekaya, yaz aylarının gelmesiyle doğadaki bir çok hayvanın yavrulamaya başladığını söyledi. Gün içerisinde çok sayıda mahsur kalan hayvana müdahale ettiklerini belirten Yücekaya, "Hatice Tül Kübra Yurdunda mahsur kalan yavru kuşları kurtardık. İtfaiyeye getirdik ve yetkilileri teslim edeceğiz." dedi.

Yavru atmacaların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiyeden görüntü

-Korumaya alınan atmacalar

-Konuşma

Haber-Kamera: Hakan KALELİ - Uğur YİĞİT/ SİVAS,

===================================

BURSA'DA 436 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'da jandarma ekiplerince yapılan denetlemede 436 litre sahte içki ele geçirildi. Denetlemelerde 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamanın Bursa ayağında 104 jandarma timi ve 461 personel görev aldı. 306 kontrol noktasında düzenlenen denetlemelerde 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 TL idari para cezası uygulanırken, 660 şişe olmak üzere toplam 436 litre TAPDK belgesi olmadan satış yapılan alkollü içecek ele geçirildi.

Uygulama sonucu 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapılırken GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Jandarmanın sahte alkol şişelerini araçtan indirmesi

Sergilemek üzere masaya dizmesi

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

==============================

DÜZCE'DE BİN 500 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRDİ



DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu piyasaya kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi. Bir binanın bodrum katında çeşitli markalara ait bin 500 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ve İstihbarat ekipleri kaçak içki ticareti yaptığı belirlenen Y.K.'nin General Kazım Sokak'ta bir binanın bodrum katında depoladığını tesbit etti. Jandarma ekiplerinin söz konusu adrese düzenlediği baskında binanın bodrum katına gizlenmiş 150 koliden oluşan bin 500 adet değişik markalara ait kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan kaçak içkiler jandarma ekiplerinin yardımı ile kamyona doldurularak imha edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında kaçak içki ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Jandarma ekipleri kaçak içkileri taşırken görüntü

Kolilerden görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

======================================

TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: "HUZUR VE GÜVEN ARTTIKÇA TURİZMDE REKOR RAKAMLAR ARTAR"

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sektör temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Bağlıkaya, "Türkiye'de güven ve huzur istikrarlı şekilde arttığı sürece turizmde rekor rakamlarda artar" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu, sektör temsilcileriyle dayanışmayı artırmak için bir otelde bugün saat 20.00'de akşam yemeği düzenledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ali Kırlı, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ceyhun Eroğlu, Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Dalyan şehirlerinden ve Marmaris'te faaliyet halinde bulunan 260 acente işletmecisi katıldı. Ev sahibi olarak ilk konuşmayı TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, görevde bulundukları 11 ay süresince yaptıkları çalışmaları anlattı. Sözlerini şöyle sürdüren Esin, " Sektörümüzün temsilcilerinin dayanışmalarını artırmak ve sorun ile çözümleri görüş alışverişiyle çözmek amacıyla bir araya geldik. Hepimiz turizm sektöründen ekmek kazanıyoruz. Kazançlarımızın sağlıklı ve yüksek olması için görüşlerimizi dile getirerek ortak akılla sorunları çözüme kavuşturmalıyız. El birliği verdiğimizde aşamayacağımız bir sorun yoktur" dedi.

Marmaris'in önemli bir turizm bölgelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, " Turizm sezonu başında tüm bölgelerimizi gezerek ortak sorunlara çözüm aradık. Ama bir türlü Marmaris'e gelme fırsatımız olmamıştı. Bugün burada hem turizm sezon değerlendirmesi hem de iç sorunlarımızın görüş alışverişinde bulunacağız. 2019 turizm sezonu çok iyi başladı. Yabancı turist rakamlarına bakıldığında geçen seneye göre tatmin edici. Türkiye'ye 50 milyon gibi bir yabancı turist hedefi vardı. Bu rakamlara şimdilik ulaşmak mümkün değil. Avrupalı turistin kendi içsel sorunları ve farklı nedenlerden dolayı gelip gelmeme durumu net değil. Avrupa pazarımızda belirsizlik devam ediyor. Turizm, günlük gelişen olaylardan etkilenen tek sektördü. Türkiye'de güven ve huzur devam ettikçe rekor rakamlar artacaktır. Turizm sektörü, kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorularla değil siyasi ve terör olaylarından rakamlar düştü. Ülkemizde huzur ve güven arttıkça yabancı turist rakamlarında da rekora ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmalar ardından acenteciler kendi aralarında soru cevap şeklinde sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Akşam yemeğinden genel-ayrıntılı görüntü

-TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin konuşma

-TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın medya mensuplarına açıklamaları

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

====================================

Kaynak: DHA