DHA YURT BÜLTENİ - 22

4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti



BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Gençkadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş edek intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Batman Bölge Devlet Hastanesi

Ambulansların hastaneye gelmesi

Cenazelerin morga konulması

Serdar Yılmaz'ın babası Bahri Yılmaz ile röp.

Hastane önündeki kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat BATMAYİĞİZ/ BATMAN,

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Eniştesi tarafından başından vuruldu



KARAMAN'da Celal A., akaryakıt istasyonunda tartıştığı kayınbiraderi Yasin Göktaş'ı tabancayla başından vurdu. Şüpheli kaçarken, yaralanan Göktaş ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.10 sıralarında merkeze bağlı Kisecik Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Yasin Göktaş (33) ile kız kardeşinin eşi Celal A. köydeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Bu sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma başladı. İkili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Celal A. belinden çıkardığı tabancayla kayınbiraderine doğru ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun Yasin Göktaş'ın başını sıyırdı. Yasin Göktaş yaralanırken, eniştesi olay yerinden kaçtı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasin Göktaş ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olaya karışan Celal A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralının ambulans ile hastaneye getirilişi

Hastaneden ve ambulanstan detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişi çarptı. Yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan trafik kazası ise saniye saniye İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına yansıdı.

Kaza, Göztepe semti Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. Balçova istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, Konak yönünden gelen başka bir otomobil dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kaldırıma ilerledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen 3 vatandaşa çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, yaşanan anlar ise İZUM kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayı sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını dile getiren Gökçe, görüntüleri İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini, resmi işlemlerin de süreceğini ifade etti.

Gökçe, kaza nedeniyle tramvay seferlerinin 38 dakika aksadığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(İZUM KAMERASI)

-Kaza anı

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Kaynak: DHA