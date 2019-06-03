DHA YURT BÜLTENİ - 22

Azez'de patlama: 15 ölü, 29 yaralı; durumu ağır olanlar Kilis'e getirildi

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, teravih namazı sonrası bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Durumu ağır olanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kilis'in karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Azez kentinde, teravih namazının ardından camiden çıkanların bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye sağlık ekipleri ile yerel polisler sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ve acil serviste yapılan kontrolde 15 kişinin öldüğü belirlendi. Hastanede tedavi gören yaralılardan durumu ağır olanlar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Ağır yaralıların hastaneye getirilmesi

Ambulanstan indirilmesi

Acilden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -

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Bayram tatilinin iki günkü kaza bilançosu: 22 ölü, 161 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci günü saat 18.00'den sonra meydana gelen 8 kazada 6 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Böylece tatilin ilk iki günlük bölümünde yurt genelinde meydana gelen 54 trafik kazasında 22 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 161 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Bugün karayollarında trafik yoğunluğu ve kaza sayısındaki artışın, dün yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından çok sayıda kişinin tatile gitmek üzere yola çıkmasından kaynaklandığı şeklinde değerlendirildi.

HABER: İSTANBUL

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Pütürge'de, 2 kişinin öldüğü mahallede muhtarlık seçimi tekrarlandı



MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mart Pazar günü oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavgada Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş'ın öldüğü Bölünmez Mahallesi'nde, muhtarlık seçimi tekrarlandı.

Bölünmez Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, iddiaya göre, oy kabinine başkalarıyla girmek isteyen kişiler ile sandık görevlisi SP üyesi İlyas Aktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve başka kişilerin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan İlyas ve Hasan Aktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Aktaş ise hastaneye kaldırıldı. Kuzenler İlyas ve Hasan Aktaş'ın cenazeleri, toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan 5 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bölünmez Mahallesi'nde oturan seçmenler, silahlı kavga nedeniyle muhtarlık seçiminde oy kullanamadı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından sayıma başlanılan sandıktan muhtar için oy çıkmayınca İl Seçim Kurulu tarafından muhtarlık seçiminin yeniden yapılmasına karar verildi. Pütürge Bölünmez Mahallesi'nde seçimde ise kurulan bir sandıkta 133 seçmenden 70'i oy kullandı. Tek adayla gidilen seçimde Hacı Bayram Aktaş, 70 oy alarak, resmi olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.

Ayrıca, Pütürge'nin Arınlı Mahallesi'nde ise yapılan muhtarlık seçiminde 105 seçmenden 65'i oy kullandı. Tek adayla gidilen seçimde oyların tamamını alan İbrahim Ayaydın, resmi olmayan sonuçlara göre, mahalle muhtarı seçildi.

Darende ilçesinde bin 232 kayıtlı seçmenin bulunduğu Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde ise Ömer Sağlam ve Hulusi Şahin muhtar adayı oldu. Seçmenler, Aşağı Ulupınar İlkokulu ve Ortaokulu'nda kurulan 5 sandıkta oylarını kullandı. Ömer Sağlam 613 oy, Hulusi Şahin ise 352 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, muhtarlığı Ömer Sağlam kazandı.

Merkez ilçe Yeşilyurt'un Öncü Mahallesi'nde de yenilenen muhtarlık seçimine tek adayla gidildi. Aday Basri Yener, 101 oy alarak, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı.

Görüntü Dökümü (ARŞİV)

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Olayın yaşandığı yer

Olay yerin inceleme ekipleri

Ambulanslar

Yakınlarının ağlaması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,

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AK Parti'li Turan: Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için, "Seçimler öyle oldu, böyle oldu. Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek. Biz de buna saygı duyacağız. Tartışmasız bir seçim olmasını istiyoruz. Sorunsuz bir seçim olmasını istiyoruz. Halkın iradesinin yansımasındaki soru işaretleri gitsin diye YSK tarafından adım atıldı. Şu anda bunun gereği yapılıyor. Ben istiyorum ki, İstanbul Belediyesi de yatırım ve hizmet için AK Parti'ye tekrar evet desin." diye konuştu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Kepez beldesindeki bir restoranda düzenlenen iftara, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Merkez ilçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, MHP İl Başkanı Hakan Pınar ve partililer katıldı. Akşam ezanın okunması ardından iftara katılanlar orucunu açtı. İftardan sonra konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Turan, Türkiye ve Çanakkale gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Türkiye arasında son dönemde Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili gerginliğe değinen Turan, S-400'lerin Türkiye'nin talep ettiği bir adım olmadığını belirterek, "Ama Türkiye'nin hemen Güney'inde bir savaş ortamı var. Kilis'e, Antep'e dünya kadar füze atıldı. Bunun dışında son bir yıldan beri takip edin Kıbrıs'ın etrafında Cumhur İttifakı'nın, AK Parti ile MHP'nin hep dikkatini çektiği konuda bir gündem oluştu. Petrol araması başta olmak üzere. Oradaki güvenlik endişesi her geçen gün artmaya başladı. Biz NATO'nun üyesi olarak F-35 savaş uçaklarını alamayınca Türkiye'nin güvenliği için S-400'leri alma girişiminden bulunmak durumunda kaldık. Derdimiz kavga etmek değil. Bağcıyla uğraşmak değil, üzüm yemek. S-400 bildiğiniz gibi 2 yıldan beri görüşmeleri devam eden bir süreç. Özellikle söylemek isterim ki saatte 18 bin kilometre giden dehşet bir sistem. En büyük füze imkanının olduğu, 400 kilometre menzile sahip, 185 kilometre yukarıya çıkabilen harika bir sistem. Türkiye güvenliği için bunu yapmayacakta neyi yapacak Allah aşkına. Sen Suriye'de savaş içerisinde olacaksın, Doğu Akdeniz'de bir savaş ortamı içerisinde olacaksın. Kendi ülkenin adımını atmayacaksın. Bu olmaz. Dolayısıyla S-400'leri biz milletimizin güvenliği için değerlendiriyoruzö dedi.

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de değinen Av. Turan, şunları söyledi:

"Seçimler öyle oldu, böyle oldu. Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek. Biz de buna saygı duyacağız. Tartışmasız bir seçim olmasını istiyoruz. Sorunsuz bir seçim olmasını istiyoruz. Halkın iradesinin yansımasındaki soru işaretleri gitsin diye YSK tarafından adım atıldı. Şu anda bunun gereği yapılıyor. Ben istiyorum ki İstanbul Belediyesi de yatırım ve hizmet için AK Parti'ye tekrar evet desin. Çünkü dün İstanbul'daydım. Gördüğüm bir tablo var. CHP adayının Beylikdüzü'ndeki yatırımlarına bakıldığında Binali Bey ile kıyaslama olmaz. Bu tartışılmaz. Onun dışında ben bu ülkenin evladıyım. Siyaset bir tarafa, FETÖ'süne, PKK'sına, DHKP-C'sine bir tek kelime söyleyemeyen adam İstanbul'u yönetmemesi lazım. Bu ülkenin yoldan, parktan başka değerleri var. Hepsi değer ama bir tek ifadesi var mı FETÖ'ye, DHKP-C'ye, PKK'ya karşı. Aksine Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum diyen bir anlayış İstanbul gibi dünya kentinde bir siyasal risktir."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, konuşmasının devamında özeleştiri de yaptı. Stratejik hatalar yapıldığını söyleyen Av. Turan, "Hatamız şu, bilinmeyen bir adamın bizim arkadaşlarımızın stratejik yanlışlarıyla meşhur olmasını sağladık. Biz adamı, adam ettik. Adam CHP adayı, biz CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan biliriz. Sezgin Tanrıkulu'ndan, Canan Kaftancıoğlu'ndan biliriz. Bakın hepsini geri çektiler. Nerede İl Başkanı, şu kampanyada CHP İl Başkanı var mı? Seçim bittiğinde, seçimden sonra eşbaşkan gibi beraber oturuyorlardı. Seçim var, o meşhur tweet atan İl Başkanı şu an yok oldu. Sadece adayları var. Ama o 18 günü gördük. Seçimden sonra tekrar eşbaşkan gibi bizim ezanımıza, bayrağımıza, her türlü hakareti yapan adamlar tekrar eşbaşkanlık yapacaklar. Buna izin vermeyeceklerini düşünüyorumö diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı iftarı sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından iftar

-Bülent Turan açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Ali Erbaş, Ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adapazarı Orhan Camii'nde Ramazan ayının son teravih namazını Enderun usulü kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının son teravih namazını kılmak için Adapazarı Orhan Camii'ne geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Ali Erbaş, namaz öncesi cami cemaati ile sohbet edip çay içti. Ramazan'ın son namazını Enderun usulü kıldıran Erbaş, namazın ardından cami içerisinde cemaatle bayramlaştı. Cami çıkışında cemaate lokum ve çikolata ikramında bulunuldu. Erbaş teravih namazının ardından camiden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ali Erbaş'ın cemaatle sohbet etmesi

Namaz kılınırken görüntü

Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI,

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Kaynak: DHA