Dha Yurt Bülteni - 22

Nehre düşen kişi, merdivenle kurtarıldı

ADANA'da, Seyhan Nehri'ne düşen Yalçın S. (45), çevredekiler tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Seyhan Nehri kıyısında duran Yalçın S., iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıyla sürüklenen Yalçın S.'nin yardım çığlığını duyanlar, koşarak nehrin kıyısına geldi. Regülatör Köprü'nün ayaklarına tutunan Yalçın S., çevredekilerin uzattığı merdiven ile sudan çıkarıldı. Yağmurlu ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren Yalçın S.'nin ıslanan kıyafetlerini çıkaran polis, çarşaf ile ısıtmaya çalıştı. Titreyen ve konuşmakta zorlanan Yalçın S., olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sudan çıkartılan Yalçın S. ve yanındaki polislerden görüntü

Polisin Yalçın S.'ye su içirmesi

Yerde yatan Yalçın S.'den görüntü

Yalçın S.'nin soğuktan titremesi

Vatandaşın beyaz bir çarşaf getirmesi

Islak kıyafetleri çıkartılan Yalçın S.'nin çarşafa sarılması

Vatandaşın telefon ile Yalçın S.'nin yakınlarını araması

Vatandaşın Yalçın S.'nin yakınına durumu anlatması

Yalçın S.'nin sudan çıkartılmasına yardım eden vatandaş ile röp.

Ambulansın gelişi

Sağlık görevlilerinin Yalçın S.'ye müdahale etmesi

Yalçın S.'nin sedye ile ambulansa taşınması

Ambulansın gidişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Kadın polis, polis nişanlısını tabancayla vurup, intihar etti

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, Komiser Yardımcısı Yeliz Y., iddiaya göre otomobilde tartıştığı nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G.'yi tabancayla vurup, ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak'ta meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nun yanında park halinde bulunan 06 BV 7036 plakalı otomobil içerisindeki Komiser Yardımcısı Yeliz Y. ile nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G. bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yeliz Y., belindeki tabancayla Hasan Hüseyin G.'ye ateş etti. Hasan Hüseyin G. vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, Yeliz Y. ise ardından aynı tabancayla kendini vurdu.

Silah seslerini duyanlar, otomobilde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeliz Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Hasan Hüseyin G.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışlarını kapatan polis, çevrede toplanan kalabalığa olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri ise otomobilde inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Yeliz Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinde görüntü

Vatandaşla röp.

Cenazeden görüntü

Polisin çalışması

Genel detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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CHP'li Soyer: 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Şimdi bizim bir devlet babamız var ya, bazen devlet baba öfkelenir, sertleşir, kızar ve hatta döver. 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak, yani evlatları arasında ayrım yapmayan, hepsini birden kucaklayan, hepsine aynı şevkati gösteren ve hepsini ileriye gitmesin için canla başla çalışan bir belediye ananız olacak" dedi.

Yenişehir Mahallesi'nde, Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangir, tarafından düzenlenen 'Roman Şenliği'nde Hamdi Atakay ve orkestrası çaldığı birbirinden haraketli parçalar ile eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinliğe CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur da katıldı.

'İZMİR'İ RENKLENDİREN SİZSİNİZ'

Büyük coşkuyla karşılanan Soyer, sahneye oynayarak çıktı. Roman vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Soyer, "Sevgili kardeşim dedi ki; bizim bir milletvekilimiz var, ama yetmiyor. Bende buradan sevgili vekilim ile beraber huzurunuzda söz veriyorum. Sizi 1 Nisan'dan itibaren bir büyükşehir belediye başkanınız olacak, Konak belediye başkanınız olacak. Sevgili kardeşlerim, bizim kampanyadaki sloganımızı hatırlayacaksınız 'Çok renk, çok ses ve çok nefes' sloganımızdaki o çok renk sizsiniz, İzmir'i renklendiren sizsiniz" dedi.

'BELEDİYE ANANIZ OLACAK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan'dan sonra bir anne gibi ayrım yapmadan çalışmalar yapacağını belirten Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bizim bir devlet babamız var ya, bazen devlet baba öfkelenir, sertleşir, kızar ve hatta döver. 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak, yani evlatları arasında ayrım yapmayan, hepsini birden kucaklayan, hepsine aynı şevkati gösteren ve hepsini ileriye gitmesin için canla başla çalışan bir belediye ananız olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye ana dönemini başlatacak. Bu neden önemli biliyor musunuz, bugüne kadar ihmal edilmiş, unutulmuş, görülmemiş ve duyulmamış roman kardeşlerim bu memleketin öz evlatları olarak yaşayacaklar. Onun için diyoruz ki önce arka sıradan, Tepecikten başlayacağız."

'MÜTEAHHİT DEĞİL, SİZ ZENGİN OLACAKSINIZ'

Yenişehir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm olduğunda vatandaşların karlı çıkacağını ifade eden Soyer, "Kentsel dönüşümü buradan başlatacağız, bu mahallenin ürettiği rant var ya herkesin gözünü üzerine diktiği o rantı size vereceğiz. Bu kentsel dönüşüm müteahhiti değil, sizi zengin edecek. Ama ilk önce çatımız yok dediniz ya, ilk önce bizler o çatıyı kuracağız. Çünkü olağanüstü güzel bir şey yapıyorsunuz, hakikaten her dinlediğimde bir kere daha hayran oluyorum. Bütün arkadaşlarıma onların bu hikayeyi sürdürebilmesi için Büyükşehir Belediyesinin imkanı neyse sonuna kadar zorlayacağız. Bunu bütün kalbimle söylüyorum, şu 1 Nisan sabahını dört gözle bekliyorum. O 1 Nisan sabahı lafı bırakıp çalışmaya başlayacağız ve önce buradan başlayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şenlikten görüntü

-Soyer'den görüntü

-Soyer'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Mantar toplarken 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde mantar toplamaya çıkan 74 yaşındaki Selahattin Omay, 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Yaralanan ve telefonla yardım isteyen Omay, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın için ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kale ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde oturan Selahattin Omay, bugün kuzugöbeği mantarı toplamak için ormanlık alana gitti. Sarp ve dağlık alanda mantar toplayan Omay, dengesini kaybederek 70 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Omay, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Omay'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yoğun çalışmanın ardından yaralının yerini tespit edip yanına inen ekipler, Omay'ı sedyeye bağlayarak halatlar yardımıyla yukarı çekti. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu kurtarılan Omay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Omay'ın boynunda zedelenme ve vucudunda kırıklar olduğu olduğu belirlendi.

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Denizli'de 3'ü metruk 4 ev yandı

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde metruk binada çıkan yangında alevler bitişikteki evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahaleleri sonucunda söndürülen yangında 3'ü metruk 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Çal ilçesi Denizler Mahallesi Arslanlar Sokak'ta bulunan metruk evlerde dün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Mehmet Sarı'ya ait eve sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, Mehmet Suna, Osman Şafak ve Burhan Güleç'e ait metruk evler kül olurken, Mehmet Sarı'ya ait ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA