Dha Yurt Bülteni - 22

Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (5)

ÇİFTÇİ'NİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı. Çıkantılan ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber: İZMİR,

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Bakan Soylu: Son 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi (ek)

'YENİ ZELANDA BİZE MESAJ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir'de şehit aileleri ve gazilerle bir otelde akşam yemeğinde bir araya geldi. Salona girdikten sonra şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Bakan Soylu, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan terör saldırısını kınayarak bu olayın birçok mesaj içerdiğini söyledi. Bakan Soylu, "İşte bugün Yeni Zelanda'dan hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir haber aldık. Camide ibadet eden insanları, 49 kişiyi bir terörist şehit etti. Ama bildiğimiz sefil terörist profilinde değil. Dikkat edin, yaptığı işi kameraya alacak kadar sadist ama bir o kadar da profesyonel, silahından aracına kadar her şeyi gayet modern, düşünülmüş, hesaplanmış ve yüksek bir operasyon eğitimi gerektiren bir eylemi gerçekleştiren bir terörist profili var. Olayın sebepleri, sonuçları, kriminal durumu hakkında pek çok araştırma ve iddia ortaya konabilir. Ama hiç kimse bu olayın öyle münferit bir olay, psikolojik rahatsızlık sonucu sivil bir insanın yaptığı öngörülemez. Bir olay olduğunu iddia etmemelidir. Bu olayın her yerinde mesaj var ve bu mesaj bizimle ilgilidir, bunu görmemek mümkün değildirö diye konuştu.

'BUNLARA DESTEK OLANLARI TARTIŞMAYACAK MIYIZ?'

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bizler doğru taraftayız. Geçmişimize, dinimize, inancımıza, tarihimize ve vicdanımıza uygun bir hayat yaşıyoruz. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız illa ki vardır ama Allah için söyleyin, hırsızın hiç mi suçu yok? Elbette ki ülkeleri siyasi iktidarlar yönetir, kararlar alırlar, uygularlar, çalışırlar ama bize yapılmak istenileni görmeyecek miyiz? Bu salondaki insanların hepsi bir acı yaşadı. Bize bunları yaşatanların eline silahı tutuşturanları, bunları eğitenleri, bunlara destek olanları tartışmayacak mıyız? Devlet mücadelesini elbette ki yapacaktır, yapmaktadır da. Hatta bugün devletimiz, terörle mücadelesinde hiç olmadığı kadar da güçlüdür, bu işin gerçekten sonuna gelmiştir. Ama şimdi tam bu noktada durup, bu teröre, bu acıları yaşatan insanlara destek verenlere, bunlarla kol kola girenlere iki kelime söylemeyelim mi? Bu derdimizi milletimizle paylaşmayalım mı? Gördüğümüz tehlikeyi söylemeyelim mi'ö dedi.

Bakan Soylu'nun konuşması sırasında şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarına hakim olamadı. Bakan Soylu konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilerle bir süre sonra sohbet ettikten sonra otelden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu'nun salona girişi

-Şehit aileleriyle sohbeti

-Bakan Soylu detay

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Salondan detaylar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırıkkale'de kaza: 3 yaralı

KIRIKKALE'de yağmurun etkiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Kırıkkale karayolunun Irmak köyü mevkiinde yaşandı. Demir Şimşek'in kullandığı 06 BEP 303 plakalı otomobil, Kırıkkale yönünde ilerlediği sırada, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü Demir Şimşek ile yolcular Tayfur Şimşek ve Nazan Yıldırım hurda yığınına dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Kırıkkale yönü yaklaşık 1 saatliğine araç geçişine kapandı. Polis ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Yaralılardan görüntü

Otomobilden görüntü

Yoldan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Devrilen TIR'ın dorsesi alev alev yandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR dorsesinin devrildiği kazada, sürücü Cafer Erbey (30) yaralandı. Nar yüklü dorse gece saatlerinde ise alev alev yandı.

Kumluca-Antalya D-400 Karayolu'nda seyir halinde olan Cafer Erbey'in kullandığı nar yüklü 27 BH 852 plakalı TIR saat 14.30 sıralarında Ulupınar mevkiine geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yoldan çıkarken, dorse devrildi. Kazada, sürücü Cafer Erbey yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbey, ambulansla Kemer Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

GECE TIR'IN DORSESİ YANDI

Diğer yandan devrilen TIR dorsesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında zaman zaman dorsede patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çalışmalar sırasında yolda güvenlik önlemi Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Otobüsün alev alev yanması

Haber: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Parçalanan otomobilden mucize eseri yaralı kurtuldu

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Demiryığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza gece saatlerinde Aziziye Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Murat Çakal idaresindeki 14 HP 933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Demin yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Murat Çakal, şans eseri kazadan yaralı kurtuldu. Murat Çakal 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ağaca çarpan otomobilden görüntü

İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

Aracın çekilmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FETÖ BORSASININ ÇETE LİDERİ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

BURSA'da kurduğu çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek suçundan 9 aydır tutuklu bulunan ve bir hafta önce duruşmada tahliye edilen Eyüp Ensar Ç., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bugün aynı suçtan yeniden gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt şüphelilerinin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu ve bunun karşılığında sanıklardan rüşvet aldığı iddiasıyla geçen yıl Temmuz ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çete üyesi 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler görülen duruşmalarında belirli aralıklarla serbest kaldı. Davadaki tek tutuklu sanık olan ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Eyüp Ensar Ç. de 8 Mart'taki duruşmada tahliye edildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sanık kalmazken, Bursa Cumhuriyet başsavcılığı Eyüp Ensar Ç.'nin tahliye kararına itiraz etti. İtiraz üzerine hakkında yeniden yakalama kararı verilen Eyüp Ensar Ç. aynı suçlamayla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması devam eden Eyüp Ensar Ç.'nin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,

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Kaynak: DHA