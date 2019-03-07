Dha Yurt Bülteni-22

BEBEK MOBİLYASI SATAN DÜKKANIN CAMINA 'BENZİN' DÖKÜP, ATEŞE VERDİLER

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bebek mobilyaları satan bir iş yeri benzin dökülerek yakılmak istendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay, gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki Erol Gençtürk'e ait bebek mobilyaları satan dükkan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Dükkanın vitrin camından yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ateşe verilmeye çalışılan dükkanın vitrin camı kırılırken, içerideki ürünler ise zarar görmedi. Dükkanı yakmaya çalışan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kullandığı benzin bidonu dükkanın önünde bulundu. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, dükkanı ateşe vererek kaçan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ateşe verilen dükkanın görüntüsü

-Dükkanın önünde bulunan benzin bidonu

-Dükkan önündeki kalabalık

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA

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Pakdemirli: CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık (3)

BAKAN PAKDEMİRLİ, 'KALE-İ SULTANİYE ÇANAKKALE' PROGRAMINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kongre Merkezi'nde Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şubesi tarafından düzenlenen 'Kale-i Sultaniye Çanakkale' programına katıldı.

Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Resul Can, Çanakkale Memur-Sen Şube Başkanı Suat Özen, Eğitim Bir-Sen temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Bakan Pakdemirli, Araştırmacı-Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı 'Kale-i Sultaniye Çanakkale' isimli programda yaptığı konuşmada, Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şubesince kendisine yapılan davete seve seve katıldığını belirterek, "Fikir hürriyeti tamam bunun sonuna kadar gidelim. Sivil toplumun gelişmesi lazım. Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen bunların hepsi, hakikaten sonuna kadar gitmemiz gereken yerler. Ama Eğitim Bir-Sen'in en önemli görevi bir defa iyi gelecek nesiller yetiştirmek. Vatanını milletini bilen, tarihiyle kopmamış, tarihinden utanmayan ama yanlışlarından ders alan ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmemiz lazım" dedi.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından programdan ayrılarak, uçakla İstanbul'a gitmek üzere Çanakkale Havalimanı'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konuşmalar

Salondan detaylar

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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KONYA'DA 'ŞİVLİLİK' COŞKUSU

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik' coşkusu yaşandı. Hava karardıktan sonra çocuklar dilek tutup kağıttan yapılmış fenerleri havaya uçururken, ateş yakıp üstünden atlayarak üç ayların gelişini kutladı. 'Şivlilik' geleneği gereği bugün sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

Konya'ya yöresine özel 'Şivlilik Günü', üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili öncesi gerçekleşiyor. Üç aylarının gelişinin kutlanması için düzenlenen gelenek gereği, bugün hava karardıktan sonra düzenlenen 'Fener alayında' çocuklar kağıttan yapılmış fenerleri havaya uçurdu, sokak aralarında ise lastikleri ateşe verip, üstünden atlayarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar, gelenek gereği sabah erken saatlerde ev ve iş yerlerini kapı kapı dolaşıp çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ateş yakan çocuklar

Çocukların ateşin üstünden atlamaları

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA

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Kaynak: DHA