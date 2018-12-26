Dha Yurt Bülteni - 22

LİSELİ FUTBOLCULAR SAHADA TEKME-TOKAT KAVGA ETTİ, ÖĞRETMENLER ARADA KALDI

ADAPAZARI'nda futsal maçında tartışan iki lisenin takım oyuncuları sahanın ortasında tekme- tokat kavga etti.

Olay bugün öğle saatlerinde, Adapazarı Yenikent Spor Salonu'nda meydana geldi. Liselerarası Futsal İl Birinciliği ikinci tur müsabakasında Sapanca Anadolu Lisesi ve Özel Ada Mektep Lisesi karşı karşıya geldi.

Müsabakanın bitiş düdüğü çaldığı sırada iki takımın oyuncuları arasında sözlü tartışma çıktı. Sahada tansiyon yükselince, iki takımdan bazı oyuncular birbirlerine girişti. Araya giren takım arkadaşları da kendilerini tekme ve yumrukların içinde buldu. Oyuncular sahanın ortasında tekme-tokat birbirlerine girişti. Yaşanan arbedeyi ayırmak isteyen bazı öğretmenler, tekme ve yumrukların hedefi oldu. Birkaç dakika süren arbede, tribünden gelen diğer öğretmenlerin müdahalesiyle son buldu. Oyuncular güçlükle ayrılırken kavga anı cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Maç sonunda hakem, kavgaya karışan öğrencilerin isimlerini tespit ederek rapor tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Kavga anı

HABER: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

=========================

PAZARCIK'TA, 1 HAFTALIK BEBEĞİ CAMİ AVLUSUNA BIRAKTILAR

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 1 haftalık kız bebeği cami avlusuna terk edildi.

Pazarcık'a bağlı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki caminin imamı, avluda battaniyeye sarılı halde kız bebeği buldu. İmamın ihbarı üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekibi tarafından ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir haftalık olduğu belirlenen bebek Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Servisi'ne sevk edilerek burada tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin, bebeğin anne ve babasını bulmak için soruşturma başlattığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Çamlıtepe Cami

Hastane binası

Hastane tabelası

Haber-Kamera: Mustafa KILIÇLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=============================

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: ESKİŞEHİR'İN, AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNE İHTİYACI VAR

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eskişehir'e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti tarafından Şehri Davet Salonu'nda düzenlenen 'Yerel seçim yolunda yerinde eğitim modeli' konulu toplantıya katıldı. Burada partililere hitaben konuşma yapan Demircan, toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi:

"Öncelikle Eskişehirlilerin enerjisini çok iyi gördüm. Bütün teşkilat bu seçime çok iyi fokuslanmış. Enerjileri çok yüksek ve bu işi almak istiyorlar. Eskişehir elbette güzel ama çok daha iyi olabilir, çok daha hak ettiği noktalara gelebilir. Üretimiyle, hizmetiyle, ticaretiyle bu şehirde yapılacak marka hizmet ve malların üretildiği bir dünya şehri olma sürecinde belediye başkan adayımızın çok tutarlı ve ciddi hazırlıkları olduğunu gördüm. ve çok mutlu oldum. Gerçekten İstanbul'a, Ankara'ya bu kadar yakın, üretim merkezlerine, ticaret merkezlerine, turizm merkezlerine yakın bu vilayetin hak ettiği sıçramaya yapmak için bütün teşkilat olarak enerjilerinin yüksek olduğunu görmek beni mutlu etti. İlk defa geldim Eskişehir'e. Eskişehirlilere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Eskişehir'in bir AK Parti belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu şahsen burada hissetimi ifade etmek istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

Demircan'ın konuşması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA

==============================

Kaynak: DHA