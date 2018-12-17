Dha Yurt Bülteni-22

Takip edilen teröristler ateş açtı: 1 polis şehit 1 polis yaralı (3)

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da acil serviste tedaviye alınan yaralı polisleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak doktorların müdahale ettiği polislerden Nazım Tuncer, akşam saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BEYAZ ARACIN PEŞİNDE

Polis ve jandarma, içerisinden polislere ateş açıp kayıplara karışan beyaz renkli hafif ticari aracı bulmak için ortak operasyon başlattı. Araçtaki teröristlerin yakalanması için çevre kentler de uyarılarak önlem alınmaları istendi. Hastanede tedavisi süren diğer polis memurunun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

VALİLİK: OPERASYON KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR

Valilikten yapılan açıklamada, "Helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alına kahraman polisimiz Nazım Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman polisimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, meslektaşları ile yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce başlatılan ortak operasyon büyük bir kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis Tuncer'in cenazesinin, memleketi Uşak'ta toprağa verileceği belirtildi.

Diyarbakır

=========================

ŞEB-İ ARUS TÖRENİNDE, SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Erdoğan: Hala Suriye'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor (2)

Mevlana'yı anma programı kapsamında düzenlenen 'Şeb-i Arus' törenlerini, protokol konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan'ın, tasavvuf müziği konseriyle devam etti. Ardından tasavvuf tarihi araştırmacısı Ömer Tuğrul Dinçer'in, Mevlana'nın ünlü eseri Mesne ile ilgili sohbetiyle devam etti.

Törenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema gösterisi gerçekleştirdi. Sema'nın başladığı sırada baygınlık geçiren bir çocuk semazen solandan çıkartıldı. Davetlilerin ilgiyle izlediği sema, Mevlevi dervişi olarak kabul edilen semazenler tarafından gerçekleştirildi. Sema, kulun hakikate yönelip, akılla - aşkla yücelip, nefsini terk ederek, Hakk'ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür.

HER KIYAFETİN BİR ANLAMI VAR

Özel kıyafetlerle sema yapan semazenlerin başındaki sarık 'sikkesi', Mevlevilikte ölünce başucuna dikilen mezar taşını, hırkası mezarını, üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz beyaz renkli kıyafeti olan 'tennure' kefenini temsil ediyor. Tennurenin üstüne ise iliksiz ve düğmesiz yelek 'destegül' bele ise dört parmak genişliğinde Arap alfabesinde Elif harfine benzer 'Elifi nemed' kuşak takıyor.

Tasavvuf müziği eşliğinde gerçekleşen sema gösterisinde semazenler, ilk önce kollarını çapraz bağlayarak, görünüşte 'Bir' rakamını temsil eder ve böylece Allah'ın birliğini tasdik eder. Ardından kollarını her iki tarafa açıp zikir yaparak, sağ eli dua eder gibi yukarıya, sol eli aşağıya açıktır. Bu, 'Haktan alır, halka saçarız, hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz, görünüşte var olan, vasıtalık eden bir suretten başka bir şey değiliz' anlamına gelmektedir. Sağdan sola kalbin etrafında dönerek, bütün insanları, bütün yaratılmışları, bütün kalbiyle sevgi ve aşkla kucaklayışıdır. Yedi bölümden oluşan semanın her bölümünün ise ayrı bir manası bulunuyor.

Görüntü Dökümü

------------------

Sema ayininden detay

çocuk semazenin baygınlık geçirmesi

Sema'dan detay

Haber- Kamera: KONYA DHA))

========================================

Kazada yaralanan kişiye ilk müdahaleyi kahvehanedekiler yaptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, okul servisiyle çarpışan motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada motosikletin arkasında oturan ve bacağı kırılan Yakup Aydın'a ilk müdahaleyi yakındaki kahvehanede oturan kişiler yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Hüsamettin Aslan (36) yönetimindeki 16 KRJ 95 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan Fatih Demirtaş (45) yönetimindeki 16 S 6461 plakalı okul servisiyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. Kaza sonucunda Hüsamettin Aslan ile arkasında bulunan Yakup Aydın (30) yaralandı. Bacağı kırılan Yakup Aydın'ın yardımına kahvehanede oturanlar koştu. Yaralı, kahvehanedekiler tarafından sandalyeye oturtulup, kırık bacağı diğer sandalye üzerine konuldu. Daha sonra kahvehanedekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yakup Aydın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ise hastaneye gitmeyi reddetti. Servis aracında bulunan öğrenciler ise korkulu gözlerle olayı izledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı kahvehanede sandalyede otururken

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Detaylar

Süre: 1.52 Boyut: 209 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa),

==============================================

Sendika başkanına silahlı saldırının 7 şüphelisi adliyede

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, Büro Memur- Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın (37) tabancayla yaralanması olayı ile ilgili yakalanan ve aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen 28 Kasım'da Bozüyük'ün Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı ve aynı zamanda Bozüyük Dernekler Büro Şefliği'nde görev yapan Mustafa Akış, evinin önünde kimliği belirsiz ve kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından yaralanan Akış, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Polisin yaptığı araştırma sonucunda olayın şüphelisi oldukları öne sürülen M.K.A., H.G., M.F.P., T,D., İ.M., M.G. ile polis memuru F.K., önceki gün Eskişehir ve Bozüyük'te düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), -

========================================

Lüks aracın motoru dakikalar içinde yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, - DÜZCE'de hareket halindeki otomobilin motoru alev aldı. Sürücü, park ettiği otomobilden çıkarak yanmaktan kurtulurken, aracın motor kısmı dakikalar içerisinde yandı.

Olay akşam saatlerinde D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Mustafa Aykalkan idaresindeki 54 TC 918 plakalı otomobilin motoru bir anda alev aldı. Aracı durduran Mustafa Alkalkan kendini dışarı atarak kurtardı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, hasar gören araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan araçtan görüntü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=======================================

Ereğli'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti şebekesine yaptığı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik 14 Aralık günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır 13,30 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

===========================================

Kaynak: DHA