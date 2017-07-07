Dha Yurt Bülteni - 21

Şırnak'ta zırhlı polis araçları çarpıştı: 1 şehit, 1 yaralı



ŞIRNAK'ta iki zırhlı polis aracının çarpışması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis de yaralandı.



Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait, devriye görevi yürüten polislerin içerisinde bulunduğu iki zırhlı araç çarpıştı. Kazada, 2 polis meruru yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polislerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: ŞIRNAK,



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Antalya'da market soygunu



ANTALYA'da, kar maskeli 3 kişi, girdikleri bir zincir marketin şubesinde kadın kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL'yi alarak kaçtı.



Olay, Kepez İlçesi Şelale Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesinde saat 21.30'da meydana geldi. Kar maskeli ve tamamen siyah giyimli 2 kişi, markete girerek kasiyeri tabancayla etkisiz hale getirdi. Tehdit edilen kadın kasiyer, kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL'yi soygunculara verdi. Parayı alan şüpheliler daha sonra plakasız gri renkli otomobilde kendilerini bekleyen şahısla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaptı, kadın kasiyerin ifadesine başvurdu. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü dökümü:



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-Market dış plan



-Polislerden detay



-Market içindeki kasiyerden detay



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,



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Uzman çavuş boğuldu, astsubay ağabeyini vatandaşlar kurtardı







MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde denize giren aynı birlikte görevli iki astsubay kardeşten 25 yaşındaki Mesut Çıldır boğularak hayatını kaybederken, ağabeyi astsubay 27 yaşındaki Hasan Hüseyin Çıldır ise sahildeki tatilciler tarafından kurtardı.



Olay Akyaka Mahallesi Mendirek Mevkii'nde meydana geldi. Denizli'de görevli uzman çavuş Mesut Çıldır izne ayrılarak Yatağan Bozüyük Karakolu'nda görevli ağabeyi astsubay Hasan Hüseyin Çıldır'ı ziyarete geldi. İki kardeş öğleden sonra denize girmek için Mendirek Sahili'ne geldi. Akşam saatlerinde yüzmeye başlayan kardeşler akıntıya kapıldı. Denizde çırpınan kardeşleri gören sahildekiler suya atlayarak kardeşleri kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar Hasan Hüseyin Çıldır'ı denizden çıkartırken, suda kaybolan Mesut Çıldır'a ulaşamadı.



İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri denizde bir süre dalış yaptıktan sonra Mesut Çıldır'ın cesedine ulaştı. Boğulmak üzereyken kurtarılan Hasan Hüseyin Çıldır ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Mesut Çıldır'ın cenazesi ise Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay sonrasından görüntü



Görgü tanığıyla röp.



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ULA (Muğla),



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Suriyeli hamile kadına tecavüz edip, çocuğu ile birlikte öldürdüler (2)



TARTIŞTIKLARI MESAİ ARKADAŞLARININ KARISINI KAÇIRIP TECAVÜZ ETTİLER



Kaynarca'da, ormanda cesetleri bulunan Suriyeli 9 aylık hamile Emani Arrahman ile 10 aylık çocuğunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada B.K. ve C.K. yakalandı. Gözaltına alınan B.K. ve C.K.'nın vahşice öldürülen Arrahman'ın eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi.



Ştpheliler B.K. ve C.K.'nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri Emani Arrahman'ı başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. B.K. ve C.K. suçlarını itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



YARIN HASTANAYE KALDIRILACAKTI



Bu arada vahşi olay yaşanmasaydı 9 aylık hamile Emani Arrahman'ın yarın (Cuma) doğum için hastaneye götürüleceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinden fotoğraflar



Haber: Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya),