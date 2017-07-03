Dha Yurt Bülteni - 21

Kuşadası'nda yat yangını



AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde bir yatta yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın, bugün saat 20.30 sıralarında Setur Marina'da demirli Lord James isimli yatta meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına ilk müdahaleyi marina çalışanları ile bazı yat sahipleri yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan tekneye müdahale etti. Yangın, marinada demirli diğer yatlara sıçramadan kısa sürede söndürülürken, yanan tekne kullanılamaz hale geldi. İsmi açıklanmayan yat sahibinin Yunan vatandaşı olduğu ve olay anında teknede olmadığı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yat söndürme çalışmalarından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI(Aydın),



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Huzurevinde yangın paniği



MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde bulunan Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde elektrik trafosuna aşırı yüklenme sonucu yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından 59 huzurevi sakininden 8'i devlet hastanelerine, 51'i de kentteki özel otellere yerleştirildi.



Uncubozköy Mahallesi'nde bulnan Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde saat 21.00 sıralarında elektrik trafosuna aşırı yüklenilmesinden dolayı yangın çıktı. Huzurevinin giriş katında bulunan trafo odasından yükselen dumanları gören huzurevi yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Huzurevinde kalan 59 yaşlı binanın dışına çıkarılırken, olay yerine itfaiye, ambulans ve bir AFAD ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler trafodan çıkan dumana müdahale edip yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan dumanlar paniğe neden olurken, olayı duyan Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan da huzurevine geldi. Huzurevinde kalan 8 kişi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Diğer kişiler ise kentte bulunan 2 otele yerleştirildi.



Yangınla ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Karameşe, "Saat 21.05'te elektrik trafosuna aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir yangın çıktı. Fakat 21.06'da, erkenden fark ediliyor. Elektrik idaresi, 112 acil ve itfaiyeye haber veriliyor. Yaşlıları görevli arkadaşlar dışarı çıkardı. Dumandan kimse etkilenmedi. İtfaiye olaya 4 dakika içinde müdahale etti. Yangın büyümeden sorun çözüldü. 59 huzurevi sakininden 8'i bakıma muhtaç. Bunları devlet hastanelerine gönderdik. Herhangi bir sorun olmasın diye gönderdik. 51 misafiri de 2 otele yerleştirdik" dedi.



Huzurevi Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Bayraktar da, huzurevine gelerek sadece panoda hasar olduğunu söyledi. Aşırı yüklemeden dolayı panoda yangın çıktığını kaydeden Bayraktar, en kısa sürede sorunun giderileceğini ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Ambulans ve itfaiye ekiplerinden genel görüntü



Yaşlılardan görüntü



Yaşlıların ambulansa alınmasından görüntü



Yaşlıların otobüslere bindirilip gönderilmesinden görüntü



Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe'nin konuşmasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,



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