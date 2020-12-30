DHA YURT BÜLTENİ - 21

CHP'li Girgin: Bahsedilen vekilin ben olabileceğim aklımın ucuna bile gelmedi

MUĞLA'da öldürülen Pınar Gültekin 'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan çekilmelerini istediği öne sürülen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Telefon görüşmelerinin ve iletişim hareketliliğinin yer aldığı HTS kayıtlarını gösteren Girgin, "1 dakika 56 saniye görüşmüşüm. Altını çizerek söylüyorum ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla ve asla olmamıştır. Eğer birileri benim adımı kullandıysa da yargı önünde hesabını soracağız" dedi.

Pınar Gültekin'in Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedildiği 22 Temmuz'un ertesi günü taziye amaçlı 3 kişiyi aradığını tekrarlayan Girgin, "Sıddık Gültekin ile 1 dakika 56 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sıddık Gültekin'e acısını paylaştığımızı söyledim ve başsağlığı diledim, kendisi de bana teşekkür etti. 'Muğla halkı bize sahip çıktı sağ olun, herkes yardımcı oldu' dedi" diye konuştu.

"Böyle bir söylemi hiçbir vekilin, hatta bırakın vekili insan olan hiç kimsenin yapmayacağını düşünüyorum" diyen Girgin, "Bahsedilen vekilinin ben olabileceğim aklımın ucuna bile gelmedi. Sonradan parti yöneticilerimiz ve 4 vekil arkadaşımla video konferans yoluyla konuşup, kendi aramızda değerlendirdiğimizde yazıya konu olan taziye telefonunu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gereken kişinin ben olduğum kanaatine vardım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME DÖKÜMLERİNİ GÖSTERDİ

GSM şirketinden 5,5 aylık görüşme dökümünü istediğini belirten ve dökümleri gösteren Girgin, "Sıddık Gültekin'e acısını paylaştığımızı söyledim ve başsağlığı diledim, kendisi de bana teşekkür etti. 'Muğla halkı bize sahip çıktı sağ olun, herkes yardımcı oldu' dedi. Bunun dışında kendisi ve ailesiyle hiçbir şekilde görüşmedim. Altını çizerek söylüyorum ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla ve asla olmamıştır. Eğer birileri benim adımı kullandıysa da yargı önünde hesabını soracağız. Kaldı ki taziye için aradığımda daha cenazeden bir gün sonraydı ve ortada daha dava bile yoktu. Cep telefonu operatörümden son 5,5 aya ait HTS kayıtlarını istedim. Arama kayıtları, kaç dakikalık görüşmeler yapıldığını ve telefonumdan kimlerin arandığını içermektedir" diye konuştu.

Girgin, "Yine Muğla'da katledilen Zeynep Şenpınar için memleketi Kahramanmaraş'ın il başkanını da aradım, aynı şekilde taziye dileklerimi ilettim. Şimdi olsa taziye amaçlı yine ararım. Son derece insani duygularla yapılan bir başsağlığı aramasının nasıl bu hale getirildiğini şaşkınlık içinde izliyorum. Biz her daim Gültekin ailesinin acısına ortak olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı, gazeteci Fatih Çekirge'nin gündeme getirdiği iddiaya göre, Muğla'da öldürüp, cesedinin varil içinde yakıldıktan sonra üzerine beton dökülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i CHP'li bir Muğla milletvekili arayarak davadan vazgeçmelerini istedi. Gazeteci Fatih Çekirge, "Adı bende" dediği CHP'li vekilin, telefonla ulaştığı Pınar Gültekin'in babasına "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davadan vazgeç. Zaten kamu davası devam edecek" dediğini öne sürdü. Çekirge, Gültekin'in babasının bu teklife karşılık, "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?" yanıtını verdiğini aktardı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla yaptığı açıklamada iddianın doğru olduğunu söyledi. Gültekin, 4 Ocak'taki duruşma sonrası, "Arama kaydı var" dediği görüşmeyle ilgili konuşacağını söyledi. CHP'nin Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Suat Özcan ve Süleyman Girgin daha önceki açıklamalarında iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin açıklamasından görüntü

Haber - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Evinde uyuyakalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi

SİVAS'ta kendisinden haber alınamayan L.Ö.(26) isimli genç kadın, ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin içeri gireceği esnada kapıyı açan L.Ö. uyuyakaldığını söyledi.

Olay, 13.30 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi, Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayan L.Ö. isimli kadından haber alamayan iş arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından kapının açılması için Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin içeri girmek için için hazırlık yaptığı esnada L.Ö. kapıyı açtı. Evde uyuyakaldığını ifade eden L.Ö., sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntü-Ekiplerin çalışması-Kapının açılması

Haber-Kamera: Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS,

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Van'da yetişen Fransız cinsi kazlara, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep

VAN'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği kazlara yurtiçi ve yurt dışından yoğun talep var. Çiftlikte 700 kaz ve 2 bin civciv yetiştirdiklerini söyleyen Ömer Kasap'ın oğlu Muhammed Kasap, "Civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da yoğun talep alıyoruz. Gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Tuşba'ya bağlı Tabanlı Mahallesi'nde yaşayan Ömer ve Bilal Kasap kardeşler, 2,5 yıl önce Fransa'dan G35 ve G36 cinsi kaz yumurtası aldı. 2 kardeş, getirdikleri yumurtalardan kuluçka sistemiyle elde ettikleri civcivleri de kurdukları çiftlikte yetiştirmeye başladı. 6'ncı ayın sonunda ise yumurtalardan çıkan civcivlere, Türkiye'nin birçok ili başta olmak üzere İran ve Irak'tan da yoğun talep geliyor. Yüksek verimli kazları bahar ve yaz mevsimlerinde dağlarda yetişen nane ve kekikle besleyen kardeşler, havaların soğumasıyla da bin bir emekle yetiştirdikleri kazların etlerini satışa sunuyor. Hijyen kurallarına uyarak kestikleri kazların etini 45 derecelik su kazanlarına alan girişimci kardeşler, daha sonra makinelerle tüylerini temizliyor. Temizledikleri etleri asarak dinlendiren kardeşler, daha sonra ise paketleyerek satışa sunuyor.

'TALEPLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Çiftlikte 700 damızlık kaz ile 2 bin civciv yetiştirdiklerini anlatan Muhammed Kasap, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Kasap, kaz etinin son zamanlarda geçtiğimiz yıllara oranla daha çok tercih edildiğini belirterek, "Kışın gelmesiyle birlikte de kesimlerimize başladık. Her mevsimden ziyade kışın daha çok tercih ediliyor. Kaz soğuk havayı gördüğünde yağlanmaya başlar. Bu durumda illa kar yiyecek diye bir şey yok. Ancak kaz eti havalar soğuduğu zamanlarda rahatlıkla yenilebilir. Yetiştirdiğimiz kazların etlerini yurtiçinin yanı sıra, yurt dışına satıyoruz. Sofraların vazgeçilmezi olan kaz etine yoğun talep var. Gelen talepleri de yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kazlardan genel ve detaylar-Kazların yiyeyecek yemesi-Suya girmeleri-Dronla çekilen görüntü-Muhabir anonsu-Kazdardan genel ve detaylar-Muhamet Kasap'la röp.-Kezilen kazların etleri

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, -

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Sorgun'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

YOZGAT'ta jandarma tarafından bağ evine düzenlenen operasyonda 320 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bir bağ evinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte içki bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bağ evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 320 litre sahte içki, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. B.A., H.E., B.Y., ve H.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Operasyona giden jandarma araçları-Üretim yerinden görüntüler-Ele geçirilen içki ve malzemeler

Haber: YOZGAT/DHA

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Tekirdağ'da 1.5 ton sahte ve kaçak içki ele geçti; 11 kişi gözaltında

TEKİRDAĞ'da, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1.5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki satışı yapıldığını belirlediği adreslere 100 polisin katımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı ve 63 adreste yapılan aramalarda 151 şişe sahte ve kaçak içki, 1394 litre sahte içki, 50 litre etil alkol, 121 kapüşon, 34 boş içki şişesi, tabanca, av tüfeği ve 52 mermi ele geçirildi.

Sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan 11 kişiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------Polisin sahte içki üreten işyerlerinde arama yapması-Aramalardan detaylar-Ele geçirilen sahte içkiler-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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'Korona' Niğde sokaklarında

NİĞDE'de, üzerinde 'korona' yazılı yeşil kostüm giyen bir kişi, vatandaşların yoğun olduğu yerleri gezerek koronavirüs konusunda uyarılar yaptı.

Niğde Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, üzerinde 'korona' yazan yeşil renkli kostümle bir kişi yoğun caddeleri gezdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gezinen maskot, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Belediye bünyesinde görev yapan maskot Emre Battal, vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Maske takmayan vatandaşlarımızı uyardık. Banka kuyruklarındaki ve dükkanlardaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardık. Halkımızı bilinçlendirmek için çalıştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı