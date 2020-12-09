DHA YURT BÜLTENİ - 21

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Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında kent merkezinde Yeşilova Naci Özen Caddesi üzerinde yaşandı. Uğurcan Kısa (39) yönetimindeki 05 BU 158 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sinan Sümenoğlu'nun (41) kullandığı 60 AAS 580 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerden Uğurcan Kısa olay yerinde hayatını kaybederken Sinan Sümenoğlu ise yaralandı. Yaralı Sinan Sümenoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Uğurcan Kısa'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı