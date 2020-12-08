Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı
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Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı

08.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:49
Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı

TÜRKİYE'den Çin'e gitmek üzere 4 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan ilk ihracat treni, Kars'a ulaştı.

TÜRKİYE'den Çin'e gitmek üzere 4 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan ilk ihracat treni, Kars'a ulaştı. Yaklaşık bin 50 ton yükü bulunan tren, 8 bin 693 kilometre yol, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak. 

'Demir İpekyolu' olarak adlandırılan Asya- Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor. Çin- Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul Kazlıçeşme'den uğurlanan Türkiye- Çin ilk ihracat blok treni, bugün öğle saatlerinde Erzurum'a vardı. TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt ve çalışanlar tarafından karşılanan tren, 10 dakikalık molanın ardından Kars'a doğru yola çıktı. Bugün saat 17.00 sıralarında Kars'a ulaşan ihracat treni, Kars'ta yakıt ikmali yaptıktan sonra bir süre mola verdi. Karslılar, ihracat treni ile bol bol öz çekim yaptı.

İHRACAT TRENİ BTK HATTINI KULLANACAK

Kars molasının ardından hareket eden ihracat treni Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattını kullanarak yoluna devam etti. Türkiye'den yola çıkan tren, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak. Türkiye'de 2 bin 323 kilometre yol kateden tren, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200, Çin'de ise 2 bin 100 kilometre yol gidecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi geçecek olan tren, 12'de Çin'e ulaşacak.


Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı
Türkiye-Çin ihracat treni, Kars'a ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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