DHA YURT BÜLTENİ - 21

Yanan evin çatısı çöktü enkaz altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdiKONYA'nın Seydişehir ilçesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıkan evin çatısı çöktü.

Yanan evin çatısı çöktü enkaz altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıkan evin çatısı çöktü. Enkaz altında kalan yalnız yaşayan Cafer Taşdelen (87) yaşamını yitirdi.

Karacaören Mahallesi'nde Cafer Taşdelen'in yaşadığı altı ahır olan tek katlı müstakil evde saat 20.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla evi sardı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekibine haber verdi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı yanındaki evde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Eve giren ekipler, enkaz altında kalan Taşdelen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Enkaz altından çıkartılan Taşdelen'in cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerine gelip, incelemede bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevlerden detay-İtfaiyenin müdahalesi-Genel ve detay-Belediye Başkanı Tutal'ın açıklaması

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA/

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Enkazdaki yardım çadırından değerli eşya çalarken yakalandı

İZMİR'de, enkazlardaki yardım çadırlarından eşya çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Depremin ardından Rızabey Apartmanı enkazı çevresinde kurulan yardım çadırlarından değerli eşya çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edildi. Yakınlardaki trafik polislerine vatandaşlar tarafından teslim edilen kişi, daha sonra asayiş ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlar, zanlının polisleri görünce topallamaya başladığını söyledi. Emniyetten yapılan açıklamada, enkaz alanındakilerin bu tür kişilere karşı duyarlı olunması ve durumun polise bildirilmesi istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Hırsızın vatandaşlar tarafından polise teslim edilmesinden görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı AKSARAY'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hasan Koyuncu (72) yaşamını yitirdi, İsa Bayram Dilek (23) yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 40'ıncıı kilometresinde meydana geldi. Hasan Koyuncu yönetimindeki 68 AT 747 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, İsa Bayram Dilek yönetimindeki 06 CCJ 562 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Hasan Koyuncu olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü İsa Bayram Dilek de yaralandı. Yaralı Dilek, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyuncu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yapan araçlardan detaylar-Polis ekiplerinin incelemesi-Hastanede yaralının görüntüsü -Hastane dış görüntüsü

Haber- Kamera: Hilmi YOL ESKİL AKSARAY/

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Elazığ'daki yangında 500 dönüm alan zarar gördü, binlerce arı öldü

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesi Topaluşağı köyünde dün gece çıkan yangında 500 dönümlük alan zarar gördü. Köy sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında binlerce arı öldü, 1500'e yakın kayısı ve çeşitli meyve ağacı da yandı.

Baskil ilçesi Topaluşağı köyündeki alanda gece saat 01.30'da yangın çıktı. Elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin dakikalar içerisinde evlerinin yakınına sıçraması nedeniyle köylüler büyük panik yaşadı. Yangın sabaha doğru söndürülürken, verdiği zarar gün doğunca ortaya çıktı. Alanda bulunan arı kovanlarındaki binlerce arı ölürken, 1500 civarında kayısı ve çeşitli meyve ağacı yandı. Sulama sistemi ise kullanılamaz hale geldi.

'DAHA ÖNCE DE AYNI NOKTADA YANGIN ÇIKTI'

Bahçesi yanan ve büyük maddi zarara uğrayan Halil Görgöz, yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, daha önce de aynı noktada yangınların meydana geldiğini söyledi. Görgöz, "Gece uyandım ve alevlerin rüzgarın etkisiyle evlere geldiğini gördüm. Eşimi alarak, bölgeden uzaklaştık. Gece çok şiddetli rüzgar olduğu için müdahale edemedik. Zararımız çok büyük. 1500 civarında ağacımız yandı. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Yangının çıktığı noktaya yol güzergahının olmaması ve enerji hattının olduğu bölgede olması nedeniyle elektrik tellerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Daha önce de aynı noktada yangın meydana gelmişti. Biz bununla ilgili elektrik tellerinin gevşek olduğuna dair müracaatımızı yapmıştık ama buna karşılık bir geri dönüş sağlanmadı. Bu afeti yaşadık. Kuzenimin de 81 kovan arısı vardı. Onların da büyük kısmı yandı ve arılar telef oldu. Geriye 10 civarında kovan kaldı. Büyük korku yaşadık. Tek tesellimiz ise canımıza bir zararın gelmemesi" dedi.

Bahçesi zarar gören Avni Görgöz de gece uyandığında çevresini alevlerin sardığını ifade ederek, "Canımızı kurtardık ilk olarak. Yangın evimizin dibine kadar geldi ama evlerimiz çok şükür yanmadı. Bahçelerimiz, her yer yandı. Çok büyük hasar oldu. Sulama sistemimiz komple zarar gördü. Ağaçlarımızın büyük çoğunluğu zarar gördü. Candan uzak oldu, çok şükür" diye konuştu.

Alibey Görgöz ise hayvanlarını zor kurtardığını söyleyerek, "Yangın elektrik tellerinden çıktı. Yangından sonra baktık ki elektrik telleri üst üste atmış. Çok sayıda ağacımız yandı" diye konuştu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı