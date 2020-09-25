Foça'daki emekli öğretmen cinayeti şüphelileri adliyede (2)
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Foça'daki emekli öğretmen cinayeti şüphelileri adliyede (2)

25.09.2020 20:28 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:34
Foça'daki emekli öğretmen cinayeti şüphelileri adliyede (2)

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDIİzmir'in Foça ilçesinde, emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın (64) bağ evinde ölü bulunması olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.T. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

İzmir'in Foça ilçesinde, emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın (64) bağ evinde ölü bulunması olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerden M.T. ve A.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir),  


Foça'daki emekli öğretmen cinayeti şüphelileri adliyede (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

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