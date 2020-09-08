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Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandıESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga (47), motosikletine otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ- 21
08.09.2020 01:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 01:11

Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga (47), motosikletine otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kurt (19) yönetimindeki 26 NE 381 plakalı otomobil, Mustafa Özer Caddesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Tuga ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Murat Kurt ise ifadesi için geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaza haberinin ardından İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve müdür yardımcıları olay yerinde inceleme yaparak hastanede polis memuru Tuga hakkında bilgi aldı. Kazada yaralanan Cüneyt Tuga'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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