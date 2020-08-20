DHA YURT BÜLTENİ - 21 Yavru köpeğe çarpıp kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdıİZMİR'in Bornova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek telef oldu.

Yavru köpeğe çarpıp kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek telef oldu. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna bugün saat 07.09 sıralarında gelen 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaşmak isterken yavru bir köpeği ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

================================

Kamyonun otomobile ve duvara çarpma anı kamerada

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce otomobile ardından da duvara çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi İznik yolunda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 41 NL 681 plakalı kamyon, önce karşı yönden gelen otomobile, ardından da duvara çarptı. Kamyonun kasasındaki toz alçılar, çarpmanın şiddetiyle yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Kamyon, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA