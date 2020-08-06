DHA YURT BÜLTENİ - 21 İzmir'de mahalle yakınında orman yangını (2)MAHALLE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTIEvlere yakın bir noktada çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, çevre sakinleri yangın sebebiyle panik yaşadıklarını söyledi.

İzmir'de mahalle yakınında orman yangını (2)

MAHALLE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI

Evlere yakın bir noktada çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, çevre sakinleri yangın sebebiyle panik yaşadıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden Himmet Bekmez (70), "Bu ağaçları yıllarca biz diktik. Çocuğum zarar görürmüş gibi zoruma gitti. Piknikçiler yüzünden bölgede çok fazla yangın çıkıyor. Tepenin zirvesinde yaşlanmış çamlar yandı" dedi.

Alevler gördükten sonra durumu itfaiyeye bildirdiğini belirten Orhan Kobal (17), "Motosikletimle geçerken alevleri gördüm ve hemen itfaiyeyi aradım. Dumanın büyüklüğü sebebiyle alevler evlere ulaşacak diye korktuk. Burada son zamanlarda çok fazla yangın çıkıyor. Allah beterinden saklasın" ifadelerini kullandı.Yangını kahvehanede gördüklerini belirten Duran Ateş (68) ise, "Kahvedeydik otururken dumanları görünce hemen itfaiyeye haber verdik. Birkaç gün önce de biraz aşağıda da yangın çıkmıştı. Hemen geldiler. Büyük panik yaşadık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Anons-Söndürme çalışmalarından görüntü-Mahalle sakinlerinden görüntüHaber: Tolga TAHÇI – Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Karabük Valisi Gürel: Bayramın ikinci gününden itibaren vaka sayımızda biraz artış oldu

KARABÜK Valisi Fuat Gürel koranavirüs vakalarında artış olduğunu belirterek, "Bayramın ikinci gününden itibaren vaka sayımızda biraz artış oldu, şimdi o artış devam ediyor" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel koronavirüs koronavirüs ile ilgili denetimlere katıldı. 5000 Evler'de semt pazarında denetime katılan Vali Gürel yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramına kadar aslında bütün Türkiye'de bir kısım kurallar vardı, bir kısım yasaklamalar vardı. O yasaklamalar 1 Haziran itibariyle kaldırılınca, kontrolü sosyal hayat başlayınca ilimizde ve diğer illerde olduğu gibi vaka artışları yaşandı." dedi.

Kurban Bayramı önce vaka sayılarında azalma olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Kurban Bayramı öncesi azalmaya yüz tutmuştu. Kurban Bayramı'nın başlaması ile beraber bütün bölge illerinden ve özellikle büyük şehirlerden ilimize de gelişler oldu. Neredeyse 20 binin üzerinde araç trafiğinin olduğunu, insan sayısını buna göre düşünebiliriz. Bayramın ikinci gününden itibaren vaka sayımızda biraz artış oldu, şimdi o artış devam ediyor. Bunu birkaç gün içerisinde ne kadarlık bir yükselişe sebep olduğunu göreceğiz. Ancak filyasyon ekiplerimiz, sağlık ekipleri diğer taraftan emniyet, jandarma, sağlık ekiplerimizin de dahil olduğu denetim ekiplerimiz var, belediyemizin ekipleri var, diğer kuruluşlarımızın ekipleri var. Neredeyse her kurumumuzun denetim ekipleri var. Bunlar sayesinde inşallah bu vakaları belli bir seviyeye indirmiş olacağız." diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Yasin ALDEMİR/KARABÜK -

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Turistler de denetimden memnun

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği koronavirüs tedbirleri ek genelgesi kapsamında Antalya'da denetimler yapıldı. Denetimlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kente gelen turistlere yabancı dilde tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. İngiliz bir aile, Antalya'da yapılan uygulamalardan memnun olduklarını kaydetti. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbir kararları, Antalya'da da uygulanmaya başlandı. Saat 16.00 sıralarında Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, il emniyet yardımcıları Antalya'nın en işlek caddesinde bulunan iş yerleri denetimine katılırken, vatandaşlar ise kurallara uymaları konusunda uyarıldı. 'POLİSLER YABANCI DİLDE UYARDI'Protokol iş yerlerinde denetim yaparken, vatandaşlara da 'Korunmak için neler yapmalı' broşürü dağıttı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kazım Özalp Caddesi'nde uyarı standı kurarken, müdürlüğe bağlı Yunus Timleri de Antalya'ya gelen turistlere yabancı dilde koronavirüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.İşyerlerine giren Antalya protokolü, Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu Koronavirüs Rehberi'nde belirtilen hususların uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetledi. Masalar ve vatandaşlar arasındaki sosyal mesafe, maske yönünde denetimler gerçekleştirildi. 'TÜM ANTALYA'DA DENETİM YAPILDI'81 ilde olduğu gibi Antalya'da da genel bir denetim yapıldığını ifade eden Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, "Tüm Antalya'da genel denetimler yapılıyor. Denetimin amacı tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da farkındalık yaratmak. Bu amaçla denetime çıktık. Öncelikle cezalandırmanın ötesinde uyarılarda bulunmak. Çünkü ceza tek çözüm değil. Antalya ilinde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz" dedi.Turizm sezonunun bugünlerde hareketlenmeye başladığını belirten Şaşmaz, "Diğer ülkelerden misafirlerimiz gelmeye başladı. Bunların sayısı da artacak. Hem turistlere hizmet veren işyerlerimizde çalışan tüm görevliler, artı tüm Antalyalılar olarak biraz daha hassas olmak zorundayız. Uyarılarımızı Antalya'daki iş yerlerine yaparken aynı zamanda misafirlerimize de dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu salgın sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada var. Buraya gelen misafirlerin de dikkatini çekmek ve uyarmak için Emniyet Müdürlüğümüzün görevli arkadaşlarımızla yapılması çok önemli" diye konuştu.'UYGULAMADAN GAYET MEMNUNUZ'İngiltere'den gelen bir aile ise 2 haftadır Türkiye'de olduklarını, Antalya'da insanların kurallara uyduğunu, burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, tüm arkadaşlarına Antalya'yı ziyaret etmelerini tavsiye edeceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Antalya protokolü detayİş yerlerini denetim detayVatandaşlara uyarılar detayAntalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz açıklamaİngiliz turistler açıklamaYunus timleri yabancı dilde uyarılarGenel detaylar

HABER -KAMERA: Adem AKALAN/ ANTALYA

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Çorum Valisi Çiftçi'den vaka artışı uyarısı TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Çorum il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerinin uygulamasına katılan Vali Mustafa Çiftçi, kentte son 10 günde 4 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayarak "Vaka artış hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından, Çorum'da polis ve zabıta ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı. Maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşların uyarıldığı denetimlere Vali Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı. Vali Çiftçi, toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaparken, durdurulan araçlarda da vatandaşları hem maske hem de emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı.

VAKALARDA ARTIŞDenetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Mustafa Çiftçi, kentte vaka artışına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızı maske takmaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret etmeye davet ediyorum. Dün, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ettim, son durumla ilgili bilgiler aldım. Vaka artış hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Halkımızdan ricamız lütfen maske taksınlar, sosyal mesafe kuralına uysunlar. Hastanede tedavi görenler ve evlerinde izolasyonda olan hastalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirlere riayet etsinler" dedi.

SON 10 GÜNDE 4 ÖLÜM

Gazetecilerin sorusu üzerine Çorum'daki vaka sayılarını da açıklayan Vali Çiftçi, "Bugüne kadar ilimizde Covid-19'a yakalanan hasta sayısı 1052. Hastanede yatarak tedavi olan 122 kişi var, 5 kişi yoğun bakımda, 5 kişi entübe. Evinde izolasyona tabi tuttuğumuz 282 kişi var. Pandemi döneminin ilk döneminde Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'da 5 vefatımız vardı. Bugün itibariyle son 10 günde 4 vefatımız daha oldu. Vakanın ilk çıktığı günden bu yana toplam vefat sayısı 9'a ulaşmış oldu. Halkımızdan istirham ediyorum, şu son 10 gün içinde 4 vefat olduğunu düşünürsek konunun ne kadar ciddi ve kritik olduğu anlaşılacaktır. Çünkü yoğun bakımda olan hasta sayımız arttıkça, entübe sayımız arttıkça vefat sayısı da doğru orantılı olarak artıyor. Dolayısıyla halkımızdan kurallara azami şekilde uymalarını istirham ediyorumö diye konuştu.

Kaynak: DHA