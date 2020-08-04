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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 5 yaralıMANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta kamyona arkadan çarpan otomobilie bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 21
04.08.2020 02:03 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:32

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 5 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta kamyona arkadan çarpan otomobilie bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Selendi Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan Özen (67) yönetimindeki 35 SR 940 plakalı otomobil, Selendi Kavşağı'nda Ali Akgün'ün kullandığı 64 EL 484 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Özen ve engelli olduğu öğrenilen Serkan Özen'i (42) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Özdoğan (86), Meryem Özen (62) ve Feray Özdoğan (60) da kazada yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan sürücü Ramazan Özen ve Ayşe Özdoğan, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar Meryem Özen, Feray Özdoğan ve Serkan Özen'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan kamyon ve otomobilin yoldan kaldırılması ile ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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