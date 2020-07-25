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Adana'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ- 21
25.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:51

Adana'da, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

 ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana geldi. Arif Aydoğdu yönetimindeki 01 BR 734 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, Can-Kur ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Can Ok ve Hakan Erdeniz'in (18) yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Arif Aydoğdu ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi sağlık ekiplerinc yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasından sonra tekrar açıldı. Hayatını kaybeden Ali Can Ok ve Hakan Erdeniz'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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