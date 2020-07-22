DHA YURT BÜLTENİ - 21 1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı (2)TUTUKLANARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden 1.5 yıldır Tuğçe Ç.

1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı (2)

TUTUKLANARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden 1.5 yıldır Tuğçe Ç.'yi (21), taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı. Paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar sebebiyle Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdure Tuğçe Ç.'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış, şüpheli Nurettin Şeyhmusoğlu gözaltına alınmıştır. Şeyhmusoğlu, 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Paylaşımları ve ifadesinde tutarsız davranışlar sergilemesi ve Bodrum Devlet Hastanesi'nden alınan rapora istinaden Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği'nce gözlem altına alınmasına karar verilmiştirö denildi.

Kaynak: DHA