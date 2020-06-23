DHA YURT BÜLTENİ - 21 Dilovası'nda fabrika yangını KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yer kaplamaları ve sunu çim üreten fabrikada yangın çıktı.

Dilovası'nda fabrika yangını

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yer kaplamaları ve sunu çim üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın içerisini saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Gece saatlerinde, Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde suni çim ve yer kaplamaları üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ve organize sanayi bölgesinde bulunan itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın içeride etkili olurken, itfaiye ekipleri otomatik kapıların kapanması nedeniyle acil kapılarından ve çatıdan içeri su tuttu. Kapıları keserek içeri girmek için çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarfediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın söndürme çalışmaları-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Genel detay görüntüler

Alişan KOYUNCU- Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), -

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Cezaevinden izinli çıkan kişi evinde ölü bulundu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iddiaya göre cezaevinden izin alarak çıkan Turan Baykal (47), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.15 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Baykal bir süre önce cezaevinden izinli çıktı. Annesi ile birlikte oturan Baykal, öğle saatlerinde komşuları ile görüştükten sonra, uyumak için eve gideceğini söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde eve gelen annesi, Baykal'ı hareketsiz yatarken bulunca hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baykal'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Baykal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Oay yeri-Sağlık ekipleri detay-Cenazenin kaldırılması-Detaylar

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa),

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Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA'da Özgür D., daha önceden aralarında husumet bulunan Cahit Ç.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, Cahit Ç. ve olayla ilgisi bulunmayan tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A., yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür D., daha önce de yaralama olayı ile ilgili aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Cahit Ç.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Cahit Ç. ve olayla ilgisi bulunmayan yol kenarındaki tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A.'ya isabet etti. Olayın ardından şüpheli Özgür D., kaçtı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntü-Yerdeki boş kartuş-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması-Otomobildeki saçma izleri-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Hafif ticari araç park halindeki traktöre çarptı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da hafif ticari araç yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kalender Polatdemir idaresindeki 02 HP 562 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 44 HR 211 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada Kalender Polatdemir, Ali Karakuş, Mert Bektaş ve Besime Dengiz yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeriJandarma ekipleriAmbulansın gelişiKaza yapan araçVatandaşlar

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR -ADIYAMAN-DHA)

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İnegöl ve Yenişehir'i sel vurdu, tarlalar sular altında kaldı

BURSA'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Kırsal mahallelerde birçok ev zarar görürken tarlalar sular altında kaldı.

İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağışın ardından kırsal Kurşunlu, Süpürtü, Küçükyenice, Çitli, Kınık ve Eymir mahallelerinde bazı dereler taştı. Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Akbıyık Mahallesi'nde ise taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.

Yağışın gece saatlerinde etkisini kaybettiği öğrenilirken, İnegöl Ziraat Odası ve İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmaları yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA