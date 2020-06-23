DHA YURT BÜLTENİ - 21
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 21

Dilovası'nda fabrika yangını KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yer kaplamaları ve sunu çim üreten fabrikada yangın çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 21
23.06.2020 00:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:39

Dilovası'nda fabrika yangını 

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yer kaplamaları ve sunu çim üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın içerisini saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.  

Gece saatlerinde, Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde suni çim ve yer kaplamaları üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ve organize sanayi bölgesinde bulunan  itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın içeride etkili olurken, itfaiye ekipleri otomatik kapıların kapanması nedeniyle acil kapılarından ve çatıdan içeri su tuttu. Kapıları keserek içeri girmek için çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarfediyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yangın söndürme çalışmaları-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Genel detay görüntüler

Alişan KOYUNCU- Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), -

=============================

Cezaevinden izinli çıkan kişi evinde ölü bulundu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iddiaya göre cezaevinden izin alarak çıkan Turan Baykal (47), evinde ölü bulundu. 

Olay, saat 19.15 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Baykal  bir süre önce cezaevinden izinli çıktı. Annesi ile birlikte oturan Baykal, öğle saatlerinde komşuları ile görüştükten sonra, uyumak için eve gideceğini söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde eve gelen annesi, Baykal'ı hareketsiz yatarken bulunca hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baykal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baykal'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Baykal'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Oay yeri-Sağlık ekipleri detay-Cenazenin kaldırılması-Detaylar

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa),  

========================

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA'da Özgür D., daha önceden aralarında husumet bulunan Cahit Ç.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, Cahit Ç. ve olayla ilgisi bulunmayan tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A., yaralandı. 

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür D., daha önce de yaralama olayı ile ilgili aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Cahit Ç.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Cahit Ç. ve olayla ilgisi bulunmayan yol kenarındaki tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A.'ya isabet etti. Olayın ardından şüpheli Özgür D., kaçtı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. 

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntü-Yerdeki boş kartuş-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması-Otomobildeki saçma izleri-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:  Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

=========================

Hafif ticari araç park halindeki traktöre çarptı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da hafif ticari araç yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kalender Polatdemir idaresindeki 02 HP 562 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 44 HR 211 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada Kalender Polatdemir, Ali Karakuş, Mert Bektaş ve Besime Dengiz yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeriJandarma ekipleriAmbulansın gelişiKaza yapan araçVatandaşlar

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR -ADIYAMAN-DHA)

========================

İnegöl ve Yenişehir'i sel vurdu, tarlalar sular altında kaldı

BURSA'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Kırsal mahallelerde birçok ev zarar görürken tarlalar sular altında kaldı.

İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağışın ardından kırsal Kurşunlu, Süpürtü, Küçükyenice, Çitli, Kınık ve Eymir mahallelerinde bazı dereler taştı. Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Akbıyık Mahallesi'nde ise taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.

Yağışın gece saatlerinde etkisini kaybettiği öğrenilirken, İnegöl Ziraat Odası ve İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmaları yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Seda Sayan Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Oyunlar
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 00:40:32. #1.14#
title