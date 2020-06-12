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Malatya'da, 'Drone'li trafik denetimiMALATYA'da, trafik polisleri drone yardımıyla yaptıkları denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler ve yayalara ceza yazdı.

DHA YURT BÜLTENİ - 21
12.06.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:58

Malatya'da, 'Drone'li trafik denetimi

MALATYA'da, trafik polisleri drone yardımıyla yaptıkları denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler ve yayalara ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, uygulama noktasında havadan dronlar ile takip yaparak kural ihlallerini önleme çalışması yapıldı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini sürdüren ekipler, İnönü ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında hem karadan, hem de havadan denetlemelerine devam ediyor. Bu sayede trafik kurallarına uymayan sürücüler ve yayalar tespit ediliyor. Dronlar ile 7 yayaya trafik ışık, işaretlerine uymama ve yaya geçitlerini kullanmamaktan, 11 araç sürücüsüne yaya geçidini kullanan yayalara yol vermemekten, 11 araç sürücüsüne olmak üzere toplam 29 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. 

Kaynak: DHA

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