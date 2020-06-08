DHA YURT BÜLTENİ - 21 Yusufeli Barajı'nda dev araçlar havadan taşınıyorARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda...

Yusufeli Barajı'nda dev araçlar havadan taşınıyor

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda inşaatında dev iş makineleri kablolu vinç sistemiyle havadan taşınıyor.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, gövdenin yüzde 78'i tamamlanıp, 3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü de gerçekleştirildi. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

İŞ MAKİNELERİ HAVADAN TAŞINIYOR

Barajın gövde beton çalışmaları sırasında beton dökümünün yanı sıra pek çok iş makinelerinin, vadi içinde taşımak için kablolu vinç sistemi kullanılıyor. 48 tona kadar taşıma kapasitesi bulunan vinçlerle baraj tünellerine indirilen iş makineleri, 130 metre yüksekliğinde ve 10. 8 metre kazı çapına sahip enerji şaftında çalışmalarını yürütüyor. İş makineleri ayrıca 130 ile 175 metre uzunluğundaki enerji tünlerinde kazı çalışması yapıyor. Kazı işlemlerini yapan makineler işi bittiğinde yeniden vinç yardımıyla yukarı çekiliyor.

Kaynak: DHA