DHA YURT BÜLTENİ-21 Traktörden düşüp, şafta takılan minik Doğukan öldüÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşerek, şafta takılan Doğukan Bacak (3) hayatını kaybetti.

Traktörden düşüp, şafta takılan minik Doğukan öldü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşerek, şafta takılan Doğukan Bacak (3) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Akçakıl köyünde meydana geldi. Ali Osman Aydın (54), torunu Doğukan Bacak'ı da bindirdiği traktöre bağladığı makineyle bağları ilaçlamaya başladı. Çamurluğun üzerinde oturan Doğukan, iddiaya göre, dengesini kaybedip, traktörün arkasına düşerek, şafta takıldı. Ali Osman Aydın'ın haber vermesiyle sağlık ekibi bölgeye geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Doğukan Bacak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Ulaş- Nuray Bacak çifti ve dede Ali Osman Aydın, acı haber üzerine fenalaştı. Sağlık ekibi, aileye hemen müdahale etti.

Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Polis, yaralıların kaldırıldığı hastanenin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı. Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Konakyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan, akraba Yumru ve Aydın ailelerinin fertleri tartışmaya başladı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla büyüyerek, av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim ya da kimler tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 7 kişi, yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olan Kasım Yumru ile Naif Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kasım Yumru ile Naif Gül'ün cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların olduğu Viranşehir Devlet Hastanesi'nin giriş ve çıkışlarında ise polis güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kendi bulduğu göktaşının bir parçasını 31 yıldır saklıyor

SİVAS'ta yaşayan ve ve yarım asır boyunca gazetecilik yapan Sirer Doğan (65), 1989 yılında bulduğu gök taşının kendisine hediye edilen bir parçasını 31 yıldır saklıyor.Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde ikamet eden ve 31 yıl boyunca çeşitli yayın organlarında gazetecilik yapan evli 3 çocuk babası Sirer Doğan, 1989 yılında Yıldızeli ilçesi Şeyhhalil köyüne gök taşı düştüğü haberini aldı. Dönemin Valisi Lütfi Fikret Tuncel, Maden Tetkik ve Arama Bölge Müdürü (MTA) Tahsin Özel ve DSİ Bölge Müdürü Cavit Bulut'u yanına alarak bölgeye giden gazeteci Sirer Doğan düşen 41 kiloluk gök taşını buldu. Haberini yapan Doğan, haberini özel kılmak için mesleki refleksle 40 kiloluk gök taşını alarak iş yerine götürdü. Sirer Doğan daha sonra gök taşının bir çok kez haberini yaparak Sivas'ı dünyaya tanıttı. Gök taşı günlerce Sivas meydanında sergilendi. Doğan daha sonra göktaşını MTA'ya teslim etti. Yüzde 30'u nikel-demir, yüzde 70'i ise silikat minerallerinden oluşan taş, günümüzde halen MTA Ankara Tabiat Tarih Müzesinde sergileniyor. Taştan alınan 24 gramlık bir parça ise plaket şeklinde Doğan'a hediye edildi. Doğan plaket şeklinde verilen taşı 31 yıldır gözü gibi bakıyor. 'HATIRA OLARAK BIRAKACAĞIM'DHA'ya gök taşı hikayesini anlatan Sirer Doğan, "O dönem göktaşı düştüğü haberini aldım. Gazeteci arkadaşlarımla beraber bir okul açılışındaydım. Onlara haber vermeyerek olay yerinden uzaklaştım. Yıldızeli'ne gittikten sonra nereye gittiğimi söyledim. Olay yerine gittiğimde göktaşı ılıktı ve soğumamıştı. Gerekli röportajları yapıp taşı büroma getirdim. Daha sonra bakanlar gelerek taşı görmek istedi. Japonya'dan ve Amerika'dan özel uçaklarla taşı incelemek için geldiler. Daha sonra MTA'ya teslim ettim. Taşın analizi yapıldı. Şu anda 40 kilosu Ankara'da sergileniyor. Bana da 24 gramından plaket yapmışlar. Bende 31 yıldır anı olarak bunu saklıyorum. Şu anda taş çok para ediyor. Bana para vermiyorlar, çocuklarıma servet bırakamayacağım ama bu plaketi onlara hatıra olarak bırakacağım. Onun mutluluğunu her zaman yaşıyorum" dedi.

Evsel karantina başladı, mahalle normale döndü

Antalya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Zeytinköy semtindeki iki mahallenin karantina kararı sonra ererken, kısmi evsel karantinaya geçildi. Polisin demir bariyerlerle çevirdiği mahallede gece 00.00 itibari ile hayat normale dönerken polis, sabah saatlerinde bariyerlerini topladı. Dün yaşanan karantina gerginliği bugün yerini mutluluğa bıraktı.Yeşildere Mahallesi ile Gebizli Mahallesi'nin bulunduğu, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy'de 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar nedeniyle 15 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı. 15 Mayıs gecesi uyuşturucu almaya gelen yaklaşık 10 kişi, bölgenin polis tarafından giriş- çıkışa kapatılmasıyla mahsur kaldı. Mahalleye 19 Mayıs günü öğle saatlerinde girmeye çalışan uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki bölgeye ulaşabilmek için kanalizasyona girmiş, 500 metre kala kanalizasyonda mahsur kaldı ve polis ekibi tarafından çıkartıldı. Uygulamanın 14'üncü gününde de gerginlik yaşandı. Gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve pahalıya aldıklarını öne süren mahalleli, karantina sınırındaki bariyerlere kadar geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin karantina bölgesinden çıkmasının engellenmesi için bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Uzun süre karantina şartlarına itiraz eden kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Mahalleli, daha sonra emniyet yetkililerinin gerekenin yapılacağı sözünü vermesi üzerine dağıldı. Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki Yeşildere Mahallesi'nde bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti. Gerginliğin yaşandığı mahallede akşam 24.00 itibari ile evsel karantina kararı uygulamasına geçildi. Alınan bu kararla birlikle iki mahalle etrafında 4 kilometre demir bariyerle çevrili alan, yeniden vatandaşlara açıldı. Sabah saatlerinde mahalleye gelen polis, demir bariyerleri toplandıktan sonra kamyonlarla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hayatın normale döndüğü Zeytinköy semtinde dün yaşanan karantina gerginliği bugün yerini mutluluğa bıraktı.

Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl ile hasret giderdi ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca ziyarete kapanan tarihi Balıklıgöl platosu, bayram nedeniyle yeniden açıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, Balıklıgöl'ü ziyaret ediyor.Şanlıurfa'nın en önemli kültür varlıklarından olan tarihi Balıklıgöl platosu ramazan ayı içerisinde Şanlıurfa Valiliği'nin aldığı kararla tamamen ziyarete kapatılmıştı. Yılın her döneminde kalabalık olan Balıklıgöl bu süreçte en tenha günlerini yaşadı. Ramazan Bayramı sonrası atılan normalleşme adımları ile ziyarete tekrar açılan Balıklıgöl, vatandaşların akınına uğradı. Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek dua etti. Tarihi mekanda fotoğraf çekip, göldeki balıklara yem atarak dilek tutan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak tarihi mekanda vakit geçirdi.'ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ'Balıklıgöl'ü ziyaret edenlerden Ömer Müjde, tarihi platonun eski günlerine dönmesine sevindiğini belirterek, "1 Haziran'dan sonra inşallah her şey yoluna girecek. O eski kalabalık günleri göreceğiz. Ramazan ayı içerisinde ziyarete kapalıydı. Şu an salgın dönemine kıyasla daha canlı. İnsanlar ziyaret etmeye başladı. Salgının ilk başladığı dönemlerde tabi gelmeye çekiniyorduk. Ancak şu an sosyal mesafe kuralı ve maske olduğundan dolayı çekinmiyoruz. Hasret gidermeye geldik. Balıklıgöl'ü uzun süre görmeyince özlüyoruz. Şu anki hali bile bizi üzüyor. Geçen yıllar olan kalabalık şu an yok. Ancak inşallah bu salgının üstesinden gelip eski günlere döneceğiz."

Tarihi Sultan Camiİ avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında Manisalılar, Sultan Camisi avlusunu doldurdu. Sosyal mesafeyi koruyan yaklaşık 500 kişi yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, camilerle cemaatle namazı kılınmasında kısıtlamaya gidilirken, uzun bir aranın ardından bugün cuma namazı cemaatle kılındı. Manisalılar, cuma namazını kılmak için her yıl Uluslararası Mesir Festivali'nde kubbelerinden tonlarca mesir macunu saçılan Şehzadeler ilçesindeki 498 yıllık tarihi geçmişe sahip Sultan Camisi'ne akın etti. Cami avlusuna girenlere Şehzadeler Belediyesi görevlileri tarafından dezenfektan ve maske dağıtıldı. Nanaza gelenler seccadelerini yanlarında getirdi. Sosyal mesafe gözetilerek cami avlusunda saf tutan yaklaşık 500 kişi cuma namazını eda etti.

Kütahya'da cuma namazı pazar yerinde kılındı

KÜTAHYA'da normalleşme süreciyle birlikte toplu halde Cuma namazı, kent merkezinin yanı sıra Tavşanlı ve Emet ilçelerinde cami bahçelerinin yanı sıra çayırlar ile pazar yerlerinde kılındı.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan camiler, yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazıyla birlikte toplu ibadetlere açıldı. Kütahya'da cuma namazı için cami bahçelerini yanı sıra pazar yerleri ve futbol sahaları belirlendi. Kütahya Belediyesi Ali Paşa Mahallesi'nde ki açık pazar yerinde cemaatin saf tutması için sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde beyaz boya ile işaretler koyuldu. Polis ekipleri tarafından pazar yerinin etrafı bariyerlerle kapatılarak maske ve seccadelerini yanlarında getirenlerin ateşleri ölçülüp dezenfektan verildi. Toplu halde kılınan Cuma namazının ardından cemaat sosyal mesafe kuralına uygun olarak Pazar yerinden ayrıldı.TAVŞANLI'DA NAMAZ BİTTİ, YAĞMUR BAŞLADIKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de cuma namazı Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra 42 cami bahçesinde kılındı. Namaz öncesinde Ulucami yanında bulunan boş alanda şükür kurbanı kesildi. Müftü Hüseyin Aksoy dua ederken, kurban kesiminde Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık bin kişinin katıldığı cuma namazı kılındı. Namazın ardından ise yağmur bastırdı.EMET'TE NANAZ ÇAYIRDA KILINDI

Kütahya'nın Emet ilçesinde ise cuma namazı cami bahçelerinin yanı sıra termal tesisler futbol sahası ile ilçe terminalinde kılındı. Sosyal mesafe kuraları içerisinde namaz kulanlar arasına 1.5 metrelik boşluklar bırakıldı. Emet termal tesisler futbol sahasındaki Cuma namazına katılım yoğun olurken, namazı Emet Müftüsü İsmail Çınar kıldırdı. İstanbul'un fethi konularının işlendiği hutbe sonrası, kılınan Cuma namazının ardından cemaat sosyal mesafe kuralları içerisinde dağıtıldı.

